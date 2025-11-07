https://sarabic.ae/20251107/فوجيان-حاملة-طائرات-صينية-تهز-أركان-الهيمنة-الأمريكية-1106851182.html
"فوجيان"... حاملة طائرات صينية "تهز أركان" الهيمنة الأمريكية
سبوتنيك عربي
احتضن ميناء بمقاطعة هاينان في جنوب الصين احتفالًا بمناسبة دخول ثالث حاملة طائرات صينية الخدمة، وتسليمها إلى القوات البحرية، بحضور الرئيس شي جين بينغ. 07.11.2025, سبوتنيك عربي
رصد عسكري
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102372/06/1023720674_0:0:3093:1740_1920x0_80_0_0_ef520dba064fd8eb3cafca1f474d4d93.jpg
رصد عسكري, العالم
"فوجيان"... حاملة طائرات صينية "تهز أركان" الهيمنة الأمريكية
احتضن ميناء بمقاطعة هاينان في جنوب الصين احتفالًا بمناسبة دخول ثالث حاملة طائرات صينية الخدمة، وتسليمها إلى القوات البحرية، بحضور الرئيس شي جين بينغ.
وحضر الاحتفال شي وعدد من قادة الدولة والحزب الشيوعي الحاكم، وفق لقطات بثّتها قناة "سي سي تي في" الرسمية.
وبعدما أجرت اختبارات بحرية خلال الأشهر الماضية، تنضم فوجيان رسميا في الخدمة إلى حاملتي الطائرات الصينيتين "لياونينغ" و"شاندونغ".
وهذه أحدث حاملة طائرات تدخل الخدمة، بعد تجارب بحرية مكثفة؛ إذ يقول خبراء إنها ستساعد البحرية الكبرى في العالم بالفعل في توسيع قوتها إلى ما هو أبعد من مياهها الإقليمية.
وشهدت البحرية خصوصا توسعا هائلا مع سعي القادة إلى توسيع حضور الصين في المحيط الهادئ، وتحدي التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في المنطقة.
ويضيف الخبراء أن "فوجيان" هي ثالث حاملة طائرات صينية، وأول حاملة طائرات تصممها وتبنيها الصين بنفسها. وربما هي المثال الأبرز حتى الآن على الإصلاح والتوسع العسكري الشامل الذي يقوده الزعيم شي جينبينغ، والذي يهدف إلى بناء قوة عسكرية حديثة بحلول عام 2035، وقوة "عالمية المستوى" بحلول منتصف القرن، وهو ما يعني أنها قادرة على مقارعة نظيرتها الأميركية ودول أخرى في المنطقة.