موقف محرج... قاض يرصد شرطيا بلا بنطال خلال الإدلاء بشهادته... فيديو
موقف محرج... قاض يرصد شرطيا بلا بنطال خلال الإدلاء بشهادته... فيديو
07.11.2025
أثار ظهور شرطي عبر الفيديو في محكمة ديترويت في ميشيغان دون ارتداء سروال موقفًا محرجًا، بعد أن لاحظه القاضي أثناء إدلائه بشهادته عن بعد.وقالت شرطة ديترويت إنها "تحقق في الحادثة وتخطط للتحدث مع الضابط جاكسون حول آداب السلوك في المحكمة".
أثار ظهور شرطي عبر الفيديو في محكمة ديترويت في ميشيغان دون ارتداء سروال موقفًا محرجًا، بعد أن لاحظه القاضي أثناء إدلائه بشهادته عن بعد.
وقالت شرطة ديترويت إنها "تحقق في الحادثة وتخطط للتحدث مع الضابط جاكسون حول آداب السلوك في المحكمة".