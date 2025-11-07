https://sarabic.ae/20251107/نائب-رئيس-الوزراء-الأردني-السابق-وحدة-الموقف-الفلسطيني-ضرورة-وحل-الدولتين-هو-الخيار-الواقعي-1106853011.html
نائب رئيس الوزراء الأردني السابق: وحدة الموقف الفلسطيني ضرورة.. وحل الدولتين هو الخيار الواقعي
نائب رئيس الوزراء الأردني السابق: وحدة الموقف الفلسطيني ضرورة.. وحل الدولتين هو الخيار الواقعي
سبوتنيك عربي
رأى نائب رئيس الوزراء الأردني السابق، الدكتور جواد العناني، أن "القضية الفلسطينية من أعقد القضايا وأكثرها حساسية ضمن الصراعات الإقليمية والظروف المحيطة بها"،... 07.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-07T17:57+0000
2025-11-07T17:57+0000
2025-11-07T17:57+0000
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105945259_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_02d8e1435573390c214f12e635c4eecb.jpg
وأكد العناني، في حديث إلى إذاعة "سبوتنيك"، أن "التضحيات الكبيرة التي قدمت في غزة، من آلاف الشهداء وتدمير آلاف المنازل، يجب أن تترجم إلى تغيير حقيقي يصبّ في مصلحة الشعب الفلسطيني"، مشددا على أن "وحدة الموقف الفلسطيني باتت ضرورة ملحة لمواجهة إسرائيل، لأن الانقسام لا يؤدي إلا إلى مزيد من المشكلات والمعاناة".وختم بالتأكيد على أن "المستوطنات الإسرائيلية أُنشئت للتحكم بالفلسطينيين وفرض واقع يجعل سكان الضفة الغربية مقيمين لا مواطنين"، مشددا على أن "حل الدولتين يبقى الخيار الواقعي الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار وضمان الأمن والسلام في المنطقة".
https://sarabic.ae/20251107/باكستان-تؤكد-عدم-اتخاذ-قرار-نهائي-بشأن-نشر-قواتها-في-غزة-ضمن-قوة-الاستقرار-الدولية-1106850805.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105945259_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5b210728e2c4d57da809353e62795a3a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
نائب رئيس الوزراء الأردني السابق: وحدة الموقف الفلسطيني ضرورة.. وحل الدولتين هو الخيار الواقعي
حصري
رأى نائب رئيس الوزراء الأردني السابق، الدكتور جواد العناني، أن "القضية الفلسطينية من أعقد القضايا وأكثرها حساسية ضمن الصراعات الإقليمية والظروف المحيطة بها"، ورأى أنها "عادت إلى الواجهة واكتسبت أنصارا جددا".
وأكد العناني، في حديث إلى إذاعة "سبوتنيك"، أن "التضحيات الكبيرة التي قدمت في غزة، من آلاف الشهداء وتدمير آلاف المنازل، يجب أن تترجم إلى تغيير حقيقي يصبّ في مصلحة الشعب الفلسطيني"، مشددا على أن "وحدة الموقف الفلسطيني باتت ضرورة ملحة لمواجهة إسرائيل، لأن الانقسام لا يؤدي إلا إلى مزيد من المشكلات والمعاناة".
وأوضح أن "أهل غزة قادرون على إعادة اعمار مدينتهم إذا ما توافرت لهم الإمكانيات والدعم من الأصدقاء والأشقاء"، لافتا إلى أن "حركة حماس قبلت بمبدأ تسليم الأسلحة، ولكن ليس تحت أي ضغط أو إملاء خارجي".
وحول قوة الاستقرار الدولية، أشار العناني إلى أن "الدول التي ستشارك فيها تسعى لتحقيق مكاسب خاصة، وسيكون تحديد أدوارها مرهونا بما تريده إسرائيل، التي تسعى إلى إضعاف الدول المجاورة لها لتبقى القوة المهيمنة في المنطقة"، لافتا إلى أن "الرئاسة الأميركية الحالية والقيادة الإسرائيلية ليستا على اتفاق تام بشأن مستقبل غزة، وتحقيق المكاسب".
وختم بالتأكيد على أن "المستوطنات الإسرائيلية أُنشئت للتحكم بالفلسطينيين وفرض واقع يجعل سكان الضفة الغربية مقيمين لا مواطنين"، مشددا على أن "حل الدولتين يبقى الخيار الواقعي الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار وضمان الأمن والسلام في المنطقة".