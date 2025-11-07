https://sarabic.ae/20251107/نائب-رئيس-الوزراء-الأردني-السابق-وحدة-الموقف-الفلسطيني-ضرورة-وحل-الدولتين-هو-الخيار-الواقعي-1106853011.html

نائب رئيس الوزراء الأردني السابق: وحدة الموقف الفلسطيني ضرورة.. وحل الدولتين هو الخيار الواقعي

نائب رئيس الوزراء الأردني السابق: وحدة الموقف الفلسطيني ضرورة.. وحل الدولتين هو الخيار الواقعي

سبوتنيك عربي

رأى نائب رئيس الوزراء الأردني السابق، الدكتور جواد العناني، أن "القضية الفلسطينية من أعقد القضايا وأكثرها حساسية ضمن الصراعات الإقليمية والظروف المحيطة بها"،... 07.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-07T17:57+0000

2025-11-07T17:57+0000

2025-11-07T17:57+0000

العالم العربي

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105945259_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_02d8e1435573390c214f12e635c4eecb.jpg

وأكد العناني، في حديث إلى إذاعة "سبوتنيك"، أن "التضحيات الكبيرة التي قدمت في غزة، من آلاف الشهداء وتدمير آلاف المنازل، يجب أن تترجم إلى تغيير حقيقي يصبّ في مصلحة الشعب الفلسطيني"، مشددا على أن "وحدة الموقف الفلسطيني باتت ضرورة ملحة لمواجهة إسرائيل، لأن الانقسام لا يؤدي إلا إلى مزيد من المشكلات والمعاناة".وختم بالتأكيد على أن "المستوطنات الإسرائيلية أُنشئت للتحكم بالفلسطينيين وفرض واقع يجعل سكان الضفة الغربية مقيمين لا مواطنين"، مشددا على أن "حل الدولتين يبقى الخيار الواقعي الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار وضمان الأمن والسلام في المنطقة".

https://sarabic.ae/20251107/باكستان-تؤكد-عدم-اتخاذ-قرار-نهائي-بشأن-نشر-قواتها-في-غزة-ضمن-قوة-الاستقرار-الدولية-1106850805.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك