نائب رئيس الوزراء الأردني السابق: وحدة الموقف الفلسطيني ضرورة.. وحل الدولتين هو الخيار الواقعي

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه، الدعم السريع توافق على مقترح الهدنة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
نائب رئيس الوزراء الأردني السابق: وحدة الموقف الفلسطيني ضرورة.. وحل الدولتين هو الخيار الواقعي
نائب رئيس الوزراء الأردني السابق: وحدة الموقف الفلسطيني ضرورة.. وحل الدولتين هو الخيار الواقعي
سبوتنيك عربي
رأى نائب رئيس الوزراء الأردني السابق، الدكتور جواد العناني، أن "القضية الفلسطينية من أعقد القضايا وأكثرها حساسية ضمن الصراعات الإقليمية والظروف المحيطة بها"،... 07.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-07T17:57+0000
2025-11-07T17:57+0000
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105945259_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_02d8e1435573390c214f12e635c4eecb.jpg
وأكد العناني، في حديث إلى إذاعة "سبوتنيك"، أن "التضحيات الكبيرة التي قدمت في غزة، من آلاف الشهداء وتدمير آلاف المنازل، يجب أن تترجم إلى تغيير حقيقي يصبّ في مصلحة الشعب الفلسطيني"، مشددا على أن "وحدة الموقف الفلسطيني باتت ضرورة ملحة لمواجهة إسرائيل، لأن الانقسام لا يؤدي إلا إلى مزيد من المشكلات والمعاناة".وختم بالتأكيد على أن "المستوطنات الإسرائيلية أُنشئت للتحكم بالفلسطينيين وفرض واقع يجعل سكان الضفة الغربية مقيمين لا مواطنين"، مشددا على أن "حل الدولتين يبقى الخيار الواقعي الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار وضمان الأمن والسلام في المنطقة".
حصري
رأى نائب رئيس الوزراء الأردني السابق، الدكتور جواد العناني، أن "القضية الفلسطينية من أعقد القضايا وأكثرها حساسية ضمن الصراعات الإقليمية والظروف المحيطة بها"، ورأى أنها "عادت إلى الواجهة واكتسبت أنصارا جددا".
وأكد العناني، في حديث إلى إذاعة "سبوتنيك"، أن "التضحيات الكبيرة التي قدمت في غزة، من آلاف الشهداء وتدمير آلاف المنازل، يجب أن تترجم إلى تغيير حقيقي يصبّ في مصلحة الشعب الفلسطيني"، مشددا على أن "وحدة الموقف الفلسطيني باتت ضرورة ملحة لمواجهة إسرائيل، لأن الانقسام لا يؤدي إلا إلى مزيد من المشكلات والمعاناة".

وأوضح أن "أهل غزة قادرون على إعادة اعمار مدينتهم إذا ما توافرت لهم الإمكانيات والدعم من الأصدقاء والأشقاء"، لافتا إلى أن "حركة حماس قبلت بمبدأ تسليم الأسلحة، ولكن ليس تحت أي ضغط أو إملاء خارجي".

الجيش الباكستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
باكستان تؤكد عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن نشر قواتها في غزة ضمن قوة الاستقرار الدولية
16:02 GMT
وحول قوة الاستقرار الدولية، أشار العناني إلى أن "الدول التي ستشارك فيها تسعى لتحقيق مكاسب خاصة، وسيكون تحديد أدوارها مرهونا بما تريده إسرائيل، التي تسعى إلى إضعاف الدول المجاورة لها لتبقى القوة المهيمنة في المنطقة"، لافتا إلى أن "الرئاسة الأميركية الحالية والقيادة الإسرائيلية ليستا على اتفاق تام بشأن مستقبل غزة، وتحقيق المكاسب".
وختم بالتأكيد على أن "المستوطنات الإسرائيلية أُنشئت للتحكم بالفلسطينيين وفرض واقع يجعل سكان الضفة الغربية مقيمين لا مواطنين"، مشددا على أن "حل الدولتين يبقى الخيار الواقعي الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار وضمان الأمن والسلام في المنطقة".
