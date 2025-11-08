https://sarabic.ae/20251108/إصابة-مدني-في-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1106891688.html
إصابة مدني في قصف أوكراني على دونيتسك
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية أربع مرات خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت ست مقذوفات.
دونيتسك –سبوتنيك. جاء في بيان إدارة الرئيس وحكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام"، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية "أربع حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.. ثلاثة منها على محور غورلوفكا، وواقعة قصف واحدة على محور دونيتسك".وأشار البيان إلى أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية أطلقت ما مجموعه ست مقذوفات .وبحسب إدارة حكومة الجمهورية، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد.يذكر في اليوم السابق، أنه لم يتم تسجيل أي واقعة قصف .وتقع غورلوفكا على بُعد 50 كيلومترًا شمال العاصمة دونيتسك، وتضم المدينة شركة ستيرول الكيميائية وشركات تعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر البلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتجاوز عدد سكان غورلوفكا قبل بدء الصراع في دونباس، أكثر من 250 ألف نسمة.
دونيتسك –سبوتنيك. جاء في بيان إدارة الرئيس وحكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام"، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية "أربع حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.. ثلاثة منها على محور غورلوفكا، وواقعة قصف واحدة على محور دونيتسك".
وأشار البيان إلى أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية أطلقت ما مجموعه ست مقذوفات .
يذكر في اليوم السابق، أنه لم يتم تسجيل أي واقعة قصف .
وتقع غورلوفكا على بُعد 50 كيلومترًا شمال العاصمة دونيتسك، وتضم المدينة شركة ستيرول الكيميائية وشركات تعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر البلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتجاوز عدد سكان غورلوفكا قبل بدء الصراع في دونباس، أكثر من 250 ألف نسمة.