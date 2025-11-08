عربي
أمساليوم
بث مباشر
إعلامي مصري لـ"سبوتنيك": الذكاء الاصطناعي تحد للإعلام العربي والتعاون مع روسيا مثمر
إعلامي مصري لـ"سبوتنيك": الذكاء الاصطناعي تحد للإعلام العربي والتعاون مع روسيا مثمر
سبوتنيك عربي
أكد الإعلامي المصري، عمرو الليثي، اليوم السبت، أن أبرز التحديات التي تواجه الإعلام العربي اليوم يتمثل في الذكاء الاصطناعي وصدق المعلومات ودقة الأخبار، مشددا... 08.11.2025, سبوتنيك عربي
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
أخبار الذكاء الاصطناعي
حصري
وأوضح الليثي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش منتدى مصر للإعلام، أن "تطور الإعلام من المطبوع والمسموع إلى المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي لم يُلغِ أهمية الخبر الصادق"، مضيفا: "التحدي الحقيقي يكمن في مدى مصداقية الأخبار الصادرة عبر الوسائل الحديثة، لذلك أؤمن أن الإعلام التقليدي ما زال يحظى بثقة الجمهور لأنه يعتمد على مصادر رسمية وموثوقة".وأشار إلى "ضرورة وجود ميثاق شرف إعلامي ينظم المشهد، خاصة في ظل تحوّل المواطن إلى ناقل أو صانع خبر قد لا يكون دقيقا"، مؤكدا أن "الأزمة الحقيقية هي كيف نصل بالخبر الصادق إلى المتلقي، ونستخدم الإعلام بكل أشكاله في نشر الوعي من خلال الأخبار أو الدراما أو البرامج أو الرياضة".وعن التعاون الإعلامي مع روسيا، كشف الليثي عن وجود اتفاقيات بث مشترك مع وكالة "سبوتنيك"، مشيرا إلى تنظيم أكثر من 30 ندوة ودورة تدريبية مشتركة حتى الآن، ووصف التجربة بأنها "مفيدة وناجحة"، مع التأكيد على استمرار التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.ويعد منتدى مصر للإعلام، الذي يقام على مدار يومي 8 و9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من أبرز الفعاليات الإعلامية في "الشرق الأوسط"، إذ يجمع خبراء الإعلام وصنّاع المحتوى والقيادات الإعلامية لبحث أحدث التطورات في الصناعة ومناقشة مستقبل المهنة في ظل التحولات التكنولوجية.وتشهد فعاليات المنتدى تنظيم فعاليات متنوعة، تتناول تجارب إعلامية وتقنية من مختلف دول العالم، بمشاركة شخصيات دولية مؤثرة ونخبة من رموز الإعلام في مصر والعالم العربي.وتشارك وكالة “سبوتنيك” بوفد إعلامي في المنتدى، حيث تلقي مديرة "سبوتنيك عربي" بالإنابة، كارينا مهنا، كلمة حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي، واستعراض تجارب الوكالة في توظيف التقنيات الحديثة في صناعة الأخبار.
مصر
11:58 GMT 08.11.2025
أكد الإعلامي المصري، عمرو الليثي، اليوم السبت، أن أبرز التحديات التي تواجه الإعلام العربي اليوم يتمثل في الذكاء الاصطناعي وصدق المعلومات ودقة الأخبار، مشددا على أن المصداقية تظل جوهر العمل الإعلامي مهما تعددت وسائله.
وأوضح الليثي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش منتدى مصر للإعلام، أن "تطور الإعلام من المطبوع والمسموع إلى المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي لم يُلغِ أهمية الخبر الصادق"، مضيفا: "التحدي الحقيقي يكمن في مدى مصداقية الأخبار الصادرة عبر الوسائل الحديثة، لذلك أؤمن أن الإعلام التقليدي ما زال يحظى بثقة الجمهور لأنه يعتمد على مصادر رسمية وموثوقة".
وأشار إلى "ضرورة وجود ميثاق شرف إعلامي ينظم المشهد، خاصة في ظل تحوّل المواطن إلى ناقل أو صانع خبر قد لا يكون دقيقا"، مؤكدا أن "الأزمة الحقيقية هي كيف نصل بالخبر الصادق إلى المتلقي، ونستخدم الإعلام بكل أشكاله في نشر الوعي من خلال الأخبار أو الدراما أو البرامج أو الرياضة".

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أكد مقدم البرنامج التلفزيوني الشهير "واحد من الناس" أنه ليس ضد استخدام أدوات مثل "تشات جي بي تي"، طالما تُستخدم بمسؤولية، وتحترم حقوق الملكية الفكرية، موضحا: "نحتاج إلى توازن بين الإبداع البشري والتقنيات الحديثة في معادلة "رابح-رابح"، عبر وضع مواثيق وأخلاقيات تحكم هذا الاستخدام".

وعن التعاون الإعلامي مع روسيا، كشف الليثي عن وجود اتفاقيات بث مشترك مع وكالة "سبوتنيك"، مشيرا إلى تنظيم أكثر من 30 ندوة ودورة تدريبية مشتركة حتى الآن، ووصف التجربة بأنها "مفيدة وناجحة"، مع التأكيد على استمرار التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
الممثلة عن الأمم المتحدة، ميليشيا فليمينغ، تتحدث في منتدى مصر للإعلام، 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
الأمم المتحدة في منتدى مصر للإعلام: مواجهة "هراء الذكاء الاصطناعي" ضرورية للحقيقة والإنسانية
09:03 GMT
ويعد منتدى مصر للإعلام، الذي يقام على مدار يومي 8 و9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من أبرز الفعاليات الإعلامية في "الشرق الأوسط"، إذ يجمع خبراء الإعلام وصنّاع المحتوى والقيادات الإعلامية لبحث أحدث التطورات في الصناعة ومناقشة مستقبل المهنة في ظل التحولات التكنولوجية.
وتشهد فعاليات المنتدى تنظيم فعاليات متنوعة، تتناول تجارب إعلامية وتقنية من مختلف دول العالم، بمشاركة شخصيات دولية مؤثرة ونخبة من رموز الإعلام في مصر والعالم العربي.
وتشارك وكالة “سبوتنيك” بوفد إعلامي في المنتدى، حيث تلقي مديرة "سبوتنيك عربي" بالإنابة، كارينا مهنا، كلمة حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي، واستعراض تجارب الوكالة في توظيف التقنيات الحديثة في صناعة الأخبار.
