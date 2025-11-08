https://sarabic.ae/20251108/إعلامي-مصري-لـسبوتنيك-الذكاء-الاصطناعي-تحد-للإعلام-العربي-والتعاون-مع-روسيا-مثمر-1106870223.html

إعلامي مصري لـ"سبوتنيك": الذكاء الاصطناعي تحد للإعلام العربي والتعاون مع روسيا مثمر

إعلامي مصري لـ"سبوتنيك": الذكاء الاصطناعي تحد للإعلام العربي والتعاون مع روسيا مثمر

سبوتنيك عربي

أكد الإعلامي المصري، عمرو الليثي، اليوم السبت، أن أبرز التحديات التي تواجه الإعلام العربي اليوم يتمثل في الذكاء الاصطناعي وصدق المعلومات ودقة الأخبار، مشددا... 08.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-08T11:58+0000

2025-11-08T11:58+0000

2025-11-08T11:58+0000

مصر

أخبار مصر الآن

العالم العربي

أخبار الذكاء الاصطناعي

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/08/1106864052_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_74fe643ed1c9a373ee5963365e842942.jpg

وأوضح الليثي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش منتدى مصر للإعلام، أن "تطور الإعلام من المطبوع والمسموع إلى المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي لم يُلغِ أهمية الخبر الصادق"، مضيفا: "التحدي الحقيقي يكمن في مدى مصداقية الأخبار الصادرة عبر الوسائل الحديثة، لذلك أؤمن أن الإعلام التقليدي ما زال يحظى بثقة الجمهور لأنه يعتمد على مصادر رسمية وموثوقة".وأشار إلى "ضرورة وجود ميثاق شرف إعلامي ينظم المشهد، خاصة في ظل تحوّل المواطن إلى ناقل أو صانع خبر قد لا يكون دقيقا"، مؤكدا أن "الأزمة الحقيقية هي كيف نصل بالخبر الصادق إلى المتلقي، ونستخدم الإعلام بكل أشكاله في نشر الوعي من خلال الأخبار أو الدراما أو البرامج أو الرياضة".وعن التعاون الإعلامي مع روسيا، كشف الليثي عن وجود اتفاقيات بث مشترك مع وكالة "سبوتنيك"، مشيرا إلى تنظيم أكثر من 30 ندوة ودورة تدريبية مشتركة حتى الآن، ووصف التجربة بأنها "مفيدة وناجحة"، مع التأكيد على استمرار التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.ويعد منتدى مصر للإعلام، الذي يقام على مدار يومي 8 و9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من أبرز الفعاليات الإعلامية في "الشرق الأوسط"، إذ يجمع خبراء الإعلام وصنّاع المحتوى والقيادات الإعلامية لبحث أحدث التطورات في الصناعة ومناقشة مستقبل المهنة في ظل التحولات التكنولوجية.وتشهد فعاليات المنتدى تنظيم فعاليات متنوعة، تتناول تجارب إعلامية وتقنية من مختلف دول العالم، بمشاركة شخصيات دولية مؤثرة ونخبة من رموز الإعلام في مصر والعالم العربي.وتشارك وكالة “سبوتنيك” بوفد إعلامي في المنتدى، حيث تلقي مديرة "سبوتنيك عربي" بالإنابة، كارينا مهنا، كلمة حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي، واستعراض تجارب الوكالة في توظيف التقنيات الحديثة في صناعة الأخبار.

https://sarabic.ae/20251108/الأمم-المتحدة-في-منتدى-مصر-للإعلام-مواجهة-هراء-الذكاء-الاصطناعي-ضرورية-للحقيقة-والإنسانية-1106864695.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار الذكاء الاصطناعي, حصري