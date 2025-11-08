https://sarabic.ae/20251108/بحضور-عدد-من-أمراء-العالم-مصر-تعلن-عن-حفل-تاريخي-جديد-في-قصر-عابدين-1106875023.html

بحضور عدد من أمراء العالم.. مصر تعتزم إقامة حفل تاريخي جديد في قصر "عابدين"

بحضور عدد من أمراء العالم.. مصر تعتزم إقامة حفل تاريخي جديد في قصر "عابدين"

أعلنت الحكومة المصرية عن استعدادها لإقامة حدث استثنائي يجمع بين الفخامة والأناقة والتاريخ، حيث سيشهد قصر "عابدين" التاريخي إقامة حفل "ذا غراند بول" (The Grand... 08.11.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت بوابة "أخبار اليوم"، مساء اليوم السبت، بأن الحكومة المصرية أعلنت عن إقامة حفل تاريخي في أمسية ملكية الطابع تنظمها "Noble Monte-Carlo" بمشاركة نخبة من الأمراء والأميرات ووجوه المجتمع الراقي من مختلف أنحاء العالم.وأكدت الحكومة أن "هذا الحدث العالمي يعد أحد أبرز الفعاليات الأرستقراطية، التي تُنظَّم في قصور تاريخية حول العالم، حيث سبق أن استضافتها مدن كبرى مثل موناكو وفينيسيا وباريس، وتأتي إقامة نسخته الجديدة في القاهرة، لتضع البلاد على خريطة أشهر الاحتفالات الدولية الفاخرة، وتؤكد مكانتها كوجهة عالمية للثقافة والفن والتراث".ويشارك بالحدث التاريخي في مصر، عدد من الأمراء والنبلاء من أشهر البيوت الملكية في أوروبا، من بينهم "الأميرة بياتريس دي بوربون الصقليتين، والأمير جواتشيم موراه، إلى جانب ممثلين رسميين للقصر الأميري للأمير ألبير الثاني أمير موناكو، بالإضافة إلى شخصيات حكومية رفيعة المستوى من فرنسا وعدد من الدول الأوروبية"، بحسب البوابة.يشار إلى أن مصر تعد ثاني دولة عربية تستضيف هذا الحفل الفريد، في خطوة تعكس جاذبية القاهرة كمدينة عالمية تجمع بين التراث العريق والحياة الثقافية المعاصرة، وتعزز حضورها على الساحة الدولية كعاصمة للجمال والفن والتاريخ.

