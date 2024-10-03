السفير التركي لدى القاهرة: نود أن يكون لنا حضور قوي في مهرجان الإسكندرية السينمائي العام المقبل

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القوات الروسية تحرر مدينة أوغليدار الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك الشعبية
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قوانين الاقتصاد
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
10:30 GMT
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مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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بلا قيود
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
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خبير: العدوان الإسرائيلي على لبنان سيكون له تداعيات كارثية إنسانية واقتصادية واجتماعية
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https://sarabic.ae/20241003/السفير-التركي-لدى-القاهرة-نود-أن-يكون-لنا-حضور-قوي-في-مهرجان-الإسكندرية-السينمائي-العام-المقبل-1093403690.html
السفير التركي لدى القاهرة: نود أن يكون لنا حضور قوي في مهرجان الإسكندرية السينمائي العام المقبل
السفير التركي لدى القاهرة: نود أن يكون لنا حضور قوي في مهرجان الإسكندرية السينمائي العام المقبل
سبوتنيك عربي
صرح السفير التركي لدى القاهرة، صالح موطلو شن، أن "تركيا تود أن يكون لها حضور قوي في كافة الفئات فيلم طويل، فيلم قصير، ‏أفلام الأطفال، في مهرجان الإسكندرية الذي... 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T14:42+0000
2024-10-03T14:42+0000
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وحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، التقى السفير شن، أمس الأربعاء، بمحافظ الإسكندرية اللواء أحمد خالد، على هامش مشاركته في افتتاح مهرجان الإسكندرية ‏السينمائي الأربعين لدول البحر المتوسط، وعبّر عن تقديره للدعم الذي يقدمه المحافظ للاستثمارات التركية، في مدينة برج ‏العرب بالإسكندرية.كما التقى السفير شن، بوزير الثقافة المصري أحمد هنو، وذلك على هامش فعاليات المهرجان.وكان وفد مصري برئاسة رئيس اتحاد النقابات الفنية، قد زار الأسبوع الماضي، السفير شن، وتوافق الطرفان خلال اللقاء على ‏تنظيم "أسبوع الفيلم التركي" في الأعوام المقبلة.وأشار السفير شن إلى أن هناك أكثر من ألف عام من التاريخ المشترك والثقافة السينمائية المشتركة بين تركيا ومصر، وأن هذا ‏يعد كنزا ثقافيا.‏وقال السفير شن إن "بعض أبطال هذه الكنوز الثقافية يقبعون في أضرحة بعضها بإسطنبول وبعضها بالقاهرة، ولم تُنشر قصصهم بعد".‏وأضاف أن "بعض هذه الكنوز الثقافية مخبأة في الآثار والنوافير العامة والأضرحة والمخطوطات والأرشيفات والمساجد ‏والمآذن والقصور التي تنتظر الزيارة في إسطنبول والقاهرة".وأفاد السفير شن بأن "كل ذلك يمكن نقله إلى الأجيال القادمة بشكل سليم وصحيح من خلال الروايات وفن السينما".
https://sarabic.ae/20240924/تركيا-تطلب-إعادة-تفعيل-اتفاقية-الرورو-مع-مصر-1093039038.html
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منوعات, أخبار تركيا اليوم, مصر, الأخبار
منوعات, أخبار تركيا اليوم, مصر, الأخبار

السفير التركي لدى القاهرة: نود أن يكون لنا حضور قوي في مهرجان الإسكندرية السينمائي العام المقبل

14:42 GMT 03.10.2024
© Sputnikالسفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن مشاركته في افتتاح مهرجان الإسكندرية ‏السينمائي 2024
السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن مشاركته في افتتاح مهرجان الإسكندرية ‏السينمائي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
صرح السفير التركي لدى القاهرة، صالح موطلو شن، أن "تركيا تود أن يكون لها حضور قوي في كافة الفئات فيلم طويل، فيلم قصير، ‏أفلام الأطفال، في مهرجان الإسكندرية الذي سيقام العام المقبل 2025".‏
وحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، التقى السفير شن، أمس الأربعاء، بمحافظ الإسكندرية اللواء أحمد خالد، على هامش مشاركته في افتتاح مهرجان الإسكندرية ‏السينمائي الأربعين لدول البحر المتوسط، وعبّر عن تقديره للدعم الذي يقدمه المحافظ للاستثمارات التركية، في مدينة برج ‏العرب بالإسكندرية.
كما التقى السفير شن، بوزير الثقافة المصري أحمد هنو، وذلك على هامش فعاليات المهرجان.
وكان وفد مصري برئاسة رئيس اتحاد النقابات الفنية، قد زار الأسبوع الماضي، السفير شن، وتوافق الطرفان خلال اللقاء على ‏تنظيم "أسبوع الفيلم التركي" في الأعوام المقبلة.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
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وأشار السفير شن إلى أن هناك أكثر من ألف عام من التاريخ المشترك والثقافة السينمائية المشتركة بين تركيا ومصر، وأن هذا ‏يعد كنزا ثقافيا.‏
وقال السفير شن إن "بعض أبطال هذه الكنوز الثقافية يقبعون في أضرحة بعضها بإسطنبول وبعضها بالقاهرة، ولم تُنشر قصصهم بعد".‏
وأضاف أن "بعض هذه الكنوز الثقافية مخبأة في الآثار والنوافير العامة والأضرحة والمخطوطات والأرشيفات والمساجد ‏والمآذن والقصور التي تنتظر الزيارة في إسطنبول والقاهرة".
وأفاد السفير شن بأن "كل ذلك يمكن نقله إلى الأجيال القادمة بشكل سليم وصحيح من خلال الروايات وفن السينما".
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