https://sarabic.ae/20241003/السفير-التركي-لدى-القاهرة-نود-أن-يكون-لنا-حضور-قوي-في-مهرجان-الإسكندرية-السينمائي-العام-المقبل-1093403690.html

السفير التركي لدى القاهرة: نود أن يكون لنا حضور قوي في مهرجان الإسكندرية السينمائي العام المقبل

السفير التركي لدى القاهرة: نود أن يكون لنا حضور قوي في مهرجان الإسكندرية السينمائي العام المقبل

سبوتنيك عربي

صرح السفير التركي لدى القاهرة، صالح موطلو شن، أن "تركيا تود أن يكون لها حضور قوي في كافة الفئات فيلم طويل، فيلم قصير، ‏أفلام الأطفال، في مهرجان الإسكندرية الذي... 03.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-03T14:42+0000

2024-10-03T14:42+0000

2024-10-03T14:42+0000

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وحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، التقى السفير شن، أمس الأربعاء، بمحافظ الإسكندرية اللواء أحمد خالد، على هامش مشاركته في افتتاح مهرجان الإسكندرية ‏السينمائي الأربعين لدول البحر المتوسط، وعبّر عن تقديره للدعم الذي يقدمه المحافظ للاستثمارات التركية، في مدينة برج ‏العرب بالإسكندرية.كما التقى السفير شن، بوزير الثقافة المصري أحمد هنو، وذلك على هامش فعاليات المهرجان.وكان وفد مصري برئاسة رئيس اتحاد النقابات الفنية، قد زار الأسبوع الماضي، السفير شن، وتوافق الطرفان خلال اللقاء على ‏تنظيم "أسبوع الفيلم التركي" في الأعوام المقبلة.وأشار السفير شن إلى أن هناك أكثر من ألف عام من التاريخ المشترك والثقافة السينمائية المشتركة بين تركيا ومصر، وأن هذا ‏يعد كنزا ثقافيا.‏وقال السفير شن إن "بعض أبطال هذه الكنوز الثقافية يقبعون في أضرحة بعضها بإسطنبول وبعضها بالقاهرة، ولم تُنشر قصصهم بعد".‏وأضاف أن "بعض هذه الكنوز الثقافية مخبأة في الآثار والنوافير العامة والأضرحة والمخطوطات والأرشيفات والمساجد ‏والمآذن والقصور التي تنتظر الزيارة في إسطنبول والقاهرة".وأفاد السفير شن بأن "كل ذلك يمكن نقله إلى الأجيال القادمة بشكل سليم وصحيح من خلال الروايات وفن السينما".

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