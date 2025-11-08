https://sarabic.ae/20251108/روائية-مصرية-الروس-من-رواد-تجديد-النقد-الأدبي-الحديث-وجائزة-بريكس-لها-أدوار-عديدة-1106876436.html
روائية مصرية: الروس من رواد تجديد النقد الأدبي الحديث وجائزة "بريكس" لها أدوار عديدة
أشادت الكاتبة والروائية المصرية سلوى بكر، المرشحة للقائمة القصيرة لجائزة "بريكس" الأدبية، اليوم السبت، بالأدب الروسي العظيم، معتبرة أن "الأدباء الروس كانوا من
وأضافت: "علينا أن نتذكر الأدب الروسي العظيم ومنجزه العظيم.. أمسيات قرب قرية ديكانكا.. بوشكين وليرمنتوف وجينكيز إيتماتوف، يعني هناك روس هم من قدّموا المدارس الطليعية في النقد الأدبي الحديث وكل من جاؤوا بعدهم ربما دنوا على هذه المدارس".

كما عبّرت الروائية المصرية عن سعادتها لتأسيس جائزة "بريكس" الأدبية، بالقول: "سعيدة لأنه هناك جائزة باسم دول "بريكس"، باعتبار أن هذه الأخيرة هي تجمع اقتصادي يستهدف إيجاد نوع من التوازن في الاقتصاد العالمي، بحيث لا تسيطر الدول الأكثر غنى على الدول الفقيرة في العالم".
أشادت الكاتبة والروائية المصرية سلوى بكر، المرشحة للقائمة القصيرة لجائزة "بريكس" الأدبية، اليوم السبت، بالأدب الروسي العظيم، معتبرة أن "الأدباء الروس كانوا من رواد تجديد النقد الأدبي الحديث"، من جهة أخرى أشارت إلى أن "جائزة بريكس الأدبية سيكون لها أدوار عديدة على غرار إبراز الأدب، الذي يعبّر عن الإشكاليات الإنسانية المعاصرة".
القاهرة، سبوتينك
. وقالت بكر لوكالة "سبوتنيك": "للجائزة في تصوري مهمات وأدوار عديدة على رأسها إبراز نوع من الأدب لم يعد متاحًا لجمهور واسع من القراء في العالم وهو الأدب المعبّر عن الإشكاليات الإنسانية المعاصرة والتي يعيشها الإنسان على هذا العصر الذي نحياه أيضا. أدب أولئك الذين لا يستدعون إلى خريطة الأعمال الأدبية الإبداعية على نحو كاف وهم الغالبية الساحقة من سكان كوكبنا، وهم أيضا الغالبية من فقراء هذا العالم، الذين أصواتهم لا تصل بدرجة كافية إلى الإبداع عموما والأدب خصوصا".
وأضافت: "علينا أن نتذكر الأدب الروسي العظيم ومنجزه العظيم.. أمسيات قرب قرية ديكانكا.. بوشكين وليرمنتوف وجينكيز إيتماتوف، يعني هناك روس هم من قدّموا المدارس الطليعية في النقد الأدبي الحديث وكل من جاؤوا بعدهم ربما دنوا على هذه المدارس".
وتابعت الكاتبة والروائية المصرية، في السياق ذاته، قائلة: "أنا أزعم أنني تربيت وتربت ذائقتي الأدبية على الأدب الروسي، وعلى الموسيقى الروسية، علينا أن نتذكر أن الخمسة الكبار من الموسيقيين هم روس".
واعتبرت بكر أن "هذه الجائزة سوف تجعل أدباء وجمهور أو قراء دول الـ"بريكس" يتعرفون إلى بعضهم البعض دون وسيط، هو كان دائما الوسيط الأوروبي بسبب المركزية الأوروبية وهيمنتها على الثقافة العالمية. لدى دول الـ"بريكس" تاريخ ثقافي عريق وممتد".
كما عبّرت الروائية المصرية عن سعادتها لتأسيس جائزة "بريكس" الأدبية، بالقول: "سعيدة لأنه هناك جائزة باسم دول "بريكس"، باعتبار أن هذه الأخيرة هي تجمع اقتصادي يستهدف إيجاد نوع من التوازن في الاقتصاد العالمي، بحيث لا تسيطر الدول الأكثر غنى على الدول الفقيرة في العالم".
وأوضحت في هذا الصدد أن "يُنتبه إلى الجانب الثقافي، من منظوري هو جانب شديد الأهمية ولا يقل عن الجانب الاقتصادي وأن تكون هناك جائزة لها ثقل مجموعة "بريكس" الاقتصادية، التي لا يستهان بها في عالمنا المعاصر.. أن تكون هناك جائزة ثقافية مخصصة للأدب هذا أمر أثلج صدري، إن جاز التعبير، وليس سروري فقط".