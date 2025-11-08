روائية مصرية: الروس من رواد تجديد النقد الأدبي الحديث وجائزة "بريكس" لها أدوار عديدة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه، الدعم السريع توافق على مقترح الهدنة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
93 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف الهدنة المقترحة في السودان بـ"الفرصة النادرة".. وإيران تقول إن استئناف المفاوضات النووية مرهون بسلوك الولايات المتحدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
القاهرة، سبوتينك. وقالت بكر لوكالة "سبوتنيك": "للجائزة في تصوري مهمات وأدوار عديدة على رأسها إبراز نوع من الأدب لم يعد متاحًا لجمهور واسع من القراء في العالم وهو الأدب المعبّر عن الإشكاليات الإنسانية المعاصرة والتي يعيشها الإنسان على هذا العصر الذي نحياه أيضا. أدب أولئك الذين لا يستدعون إلى خريطة الأعمال الأدبية الإبداعية على نحو كاف وهم الغالبية الساحقة من سكان كوكبنا، وهم أيضا الغالبية من فقراء هذا العالم، الذين أصواتهم لا تصل بدرجة كافية إلى الإبداع عموما والأدب خصوصا".وتابعت الكاتبة والروائية المصرية، في السياق ذاته، قائلة: "أنا أزعم أنني تربيت وتربت ذائقتي الأدبية على الأدب الروسي، وعلى الموسيقى الروسية، علينا أن نتذكر أن الخمسة الكبار من الموسيقيين هم روس".واعتبرت بكر أن "هذه الجائزة سوف تجعل أدباء وجمهور أو قراء دول الـ"بريكس" يتعرفون إلى بعضهم البعض دون وسيط، هو كان دائما الوسيط الأوروبي بسبب المركزية الأوروبية وهيمنتها على الثقافة العالمية. لدى دول الـ"بريكس" تاريخ ثقافي عريق وممتد".وأوضحت في هذا الصدد أن "يُنتبه إلى الجانب الثقافي، من منظوري هو جانب شديد الأهمية ولا يقل عن الجانب الاقتصادي وأن تكون هناك جائزة لها ثقل مجموعة "بريكس" الاقتصادية، التي لا يستهان بها في عالمنا المعاصر.. أن تكون هناك جائزة ثقافية مخصصة للأدب هذا أمر أثلج صدري، إن جاز التعبير، وليس سروري فقط".
أشادت الكاتبة والروائية المصرية سلوى بكر، المرشحة للقائمة القصيرة لجائزة "بريكس" الأدبية، اليوم السبت، بالأدب الروسي العظيم، معتبرة أن "الأدباء الروس كانوا من رواد تجديد النقد الأدبي الحديث"، من جهة أخرى أشارت إلى أن "جائزة بريكس الأدبية سيكون لها أدوار عديدة على غرار إبراز الأدب، الذي يعبّر عن الإشكاليات الإنسانية المعاصرة".
القاهرة، سبوتينك. وقالت بكر لوكالة "سبوتنيك": "للجائزة في تصوري مهمات وأدوار عديدة على رأسها إبراز نوع من الأدب لم يعد متاحًا لجمهور واسع من القراء في العالم وهو الأدب المعبّر عن الإشكاليات الإنسانية المعاصرة والتي يعيشها الإنسان على هذا العصر الذي نحياه أيضا. أدب أولئك الذين لا يستدعون إلى خريطة الأعمال الأدبية الإبداعية على نحو كاف وهم الغالبية الساحقة من سكان كوكبنا، وهم أيضا الغالبية من فقراء هذا العالم، الذين أصواتهم لا تصل بدرجة كافية إلى الإبداع عموما والأدب خصوصا".

وأضافت: "علينا أن نتذكر الأدب الروسي العظيم ومنجزه العظيم.. أمسيات قرب قرية ديكانكا.. بوشكين وليرمنتوف وجينكيز إيتماتوف، يعني هناك روس هم من قدّموا المدارس الطليعية في النقد الأدبي الحديث وكل من جاؤوا بعدهم ربما دنوا على هذه المدارس".

وتابعت الكاتبة والروائية المصرية، في السياق ذاته، قائلة: "أنا أزعم أنني تربيت وتربت ذائقتي الأدبية على الأدب الروسي، وعلى الموسيقى الروسية، علينا أن نتذكر أن الخمسة الكبار من الموسيقيين هم روس".
واعتبرت بكر أن "هذه الجائزة سوف تجعل أدباء وجمهور أو قراء دول الـ"بريكس" يتعرفون إلى بعضهم البعض دون وسيط، هو كان دائما الوسيط الأوروبي بسبب المركزية الأوروبية وهيمنتها على الثقافة العالمية. لدى دول الـ"بريكس" تاريخ ثقافي عريق وممتد".

كما عبّرت الروائية المصرية عن سعادتها لتأسيس جائزة "بريكس" الأدبية، بالقول: "سعيدة لأنه هناك جائزة باسم دول "بريكس"، باعتبار أن هذه الأخيرة هي تجمع اقتصادي يستهدف إيجاد نوع من التوازن في الاقتصاد العالمي، بحيث لا تسيطر الدول الأكثر غنى على الدول الفقيرة في العالم".

وأوضحت في هذا الصدد أن "يُنتبه إلى الجانب الثقافي، من منظوري هو جانب شديد الأهمية ولا يقل عن الجانب الاقتصادي وأن تكون هناك جائزة لها ثقل مجموعة "بريكس" الاقتصادية، التي لا يستهان بها في عالمنا المعاصر.. أن تكون هناك جائزة ثقافية مخصصة للأدب هذا أمر أثلج صدري، إن جاز التعبير، وليس سروري فقط".
