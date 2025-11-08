https://sarabic.ae/20251108/روائية-مصرية-الروس-من-رواد-تجديد-النقد-الأدبي-الحديث-وجائزة-بريكس-لها-أدوار-عديدة-1106876436.html

روائية مصرية: الروس من رواد تجديد النقد الأدبي الحديث وجائزة "بريكس" لها أدوار عديدة

روائية مصرية: الروس من رواد تجديد النقد الأدبي الحديث وجائزة "بريكس" لها أدوار عديدة

سبوتنيك عربي

أشادت الكاتبة والروائية المصرية سلوى بكر، المرشحة للقائمة القصيرة لجائزة "بريكس" الأدبية، اليوم السبت، بالأدب الروسي العظيم، معتبرة أن "الأدباء الروس كانوا من... 08.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-08T16:37+0000

2025-11-08T16:37+0000

2025-11-08T16:44+0000

روسيا

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097029846_0:455:1735:1431_1920x0_80_0_0_ea4f450744f61747c1239e7a6caf6611.jpg

القاهرة، سبوتينك. وقالت بكر لوكالة "سبوتنيك": "للجائزة في تصوري مهمات وأدوار عديدة على رأسها إبراز نوع من الأدب لم يعد متاحًا لجمهور واسع من القراء في العالم وهو الأدب المعبّر عن الإشكاليات الإنسانية المعاصرة والتي يعيشها الإنسان على هذا العصر الذي نحياه أيضا. أدب أولئك الذين لا يستدعون إلى خريطة الأعمال الأدبية الإبداعية على نحو كاف وهم الغالبية الساحقة من سكان كوكبنا، وهم أيضا الغالبية من فقراء هذا العالم، الذين أصواتهم لا تصل بدرجة كافية إلى الإبداع عموما والأدب خصوصا".وتابعت الكاتبة والروائية المصرية، في السياق ذاته، قائلة: "أنا أزعم أنني تربيت وتربت ذائقتي الأدبية على الأدب الروسي، وعلى الموسيقى الروسية، علينا أن نتذكر أن الخمسة الكبار من الموسيقيين هم روس".واعتبرت بكر أن "هذه الجائزة سوف تجعل أدباء وجمهور أو قراء دول الـ"بريكس" يتعرفون إلى بعضهم البعض دون وسيط، هو كان دائما الوسيط الأوروبي بسبب المركزية الأوروبية وهيمنتها على الثقافة العالمية. لدى دول الـ"بريكس" تاريخ ثقافي عريق وممتد".وأوضحت في هذا الصدد أن "يُنتبه إلى الجانب الثقافي، من منظوري هو جانب شديد الأهمية ولا يقل عن الجانب الاقتصادي وأن تكون هناك جائزة لها ثقل مجموعة "بريكس" الاقتصادية، التي لا يستهان بها في عالمنا المعاصر.. أن تكون هناك جائزة ثقافية مخصصة للأدب هذا أمر أثلج صدري، إن جاز التعبير، وليس سروري فقط".

https://sarabic.ae/20251106/منتدى-الثقافة-والإنتاج-والرقمنة-في-موسكو-توازن-جديد-بين-الأهداف-والمصالح-العامة-1106800612.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم العربي