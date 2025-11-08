https://sarabic.ae/20251108/ضابط-أمريكي-متقاعد-يحذر-أوروبا-من-إغضاب-روسيا-1106884217.html
ضابط أمريكي متقاعد يحذر أوروبا من "إغضاب روسيا"
ذكر المقدم المتقاعد في الجيش الأمريكي دانيال ديفيس، أن "التصريحات العدائية الصادرة عن القادة الأوروبيين لن توقف روسيا". 08.11.2025, سبوتنيك عربي
وحذر ديفيس، قائلًا عبر قناة "ديب دايف" على موقع "يوتيوب": "جميع الدول الأوروبية الرائدة ما تزال تستخدم الخطاب العسكري. يمكنهم الاستمرار في محاولة إثارة غضب روسيا، لكن هذا لن يوقفها".وفي السنوات الأخيرة، لاحظت روسيا نشاطًا غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على طول حدودها الغربية.وأكدت وزارة الخارجية الروسية انفتاحها على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، وأنه على الغرب التخلي عن سياسة عسكرة القارة.
وحذر ديفيس، قائلًا عبر قناة "ديب دايف" على موقع "يوتيوب": "جميع الدول الأوروبية الرائدة ما تزال تستخدم الخطاب العسكري. يمكنهم الاستمرار في محاولة إثارة غضب روسيا، لكن هذا لن يوقفها".
وأكد الخبير أيضا أن الغرب يجب أن ينتبه إلى أنظمة الأسلحة الروسية، لفهم الوضع الحقيقي في المنطقة العسكرية المركزية.
وفي السنوات الأخيرة، لاحظت روسيا نشاطًا غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على طول حدودها الغربية.
وأعربت موسكو، مرارًا، عن قلقها إزاء تعزيز الحلف لقواته في أوروبا.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية انفتاحها على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، وأنه على الغرب التخلي عن سياسة عسكرة القارة.