https://sarabic.ae/20251108/ضابط-أمريكي-متقاعد-يحذر-أوروبا-من-إغضاب-روسيا-1106884217.html

ضابط أمريكي متقاعد يحذر أوروبا من "إغضاب روسيا"

ضابط أمريكي متقاعد يحذر أوروبا من "إغضاب روسيا"

سبوتنيك عربي

ذكر المقدم المتقاعد في الجيش الأمريكي دانيال ديفيس، أن "التصريحات العدائية الصادرة عن القادة الأوروبيين لن توقف روسيا". 08.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-08T18:42+0000

2025-11-08T18:42+0000

2025-11-08T18:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/09/1088667644_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8dfa98d09851e7b9fad7563cf3a2f6e.jpg

وحذر ديفيس، قائلًا عبر قناة "ديب دايف" على موقع "يوتيوب": "جميع الدول الأوروبية الرائدة ما تزال تستخدم الخطاب العسكري. يمكنهم الاستمرار في محاولة إثارة غضب روسيا، لكن هذا لن يوقفها".وفي السنوات الأخيرة، لاحظت روسيا نشاطًا غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على طول حدودها الغربية.وأكدت وزارة الخارجية الروسية انفتاحها على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، وأنه على الغرب التخلي عن سياسة عسكرة القارة.

https://sarabic.ae/20251108/مركز-الطاقة-الأوكراني-توقف-جميع-محطات-الطاقة-الحرارية-عن-العمل-في-البلاد-1106875772.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا