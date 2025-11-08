https://sarabic.ae/20251108/مركز-الطاقة-الأوكراني-توقف-جميع-محطات-الطاقة-الحرارية-عن-العمل-في-البلاد-1106875772.html

مركز الطاقة الأوكراني: توقف جميع محطات الطاقة الحرارية عن العمل في البلاد

مركز الطاقة الأوكراني: توقف جميع محطات الطاقة الحرارية عن العمل في البلاد

سبوتنيك عربي

ذكر مركز الطاقة الأوكراني، اليوم السبت، أن جميع محطات الطاقة الحرارية الحكومية في أوكرانيا أُغلقت تمامًا. 08.11.2025, سبوتنيك عربي

وصرح المركز في منشور على منصة "فيسبوك"(أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "أغلقنا جميع محطات الطاقة الحرارية الحكومية. توليد الطاقة صفر الآن".ووفقا للمنشور، فإن "أضخم ضربة على محطات الطاقة الحرارية لدينا منذ بداية الحرب، عدد غير مسبوق من الصواريخ وعدد لا يحصى من الطائرات المسيرة، تستهدف محطات الطاقة الحرارية ذاتها، التي أعدناها بعد الهجوم المدمر عام 2024. صواريخ عدة في الدقيقة".وليلة أمس السبت، شن الجيش الروسي ضربة انتقامية، ردًا على الهجمات الإرهابية، التي شنّتها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية روسية.وباستخدام أسلحة دقيقة، بما في ذلك صواريخ "كينجال" الفرط صوتية، تم استهداف منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت قطاع الغاز والطاقة، التي تدعم عملياتهم، من قبل الجيش الروسي.ويستهدف الجيش الروسي مواقع تضم أفرادًا ومعدات ومرتزقة، بالإضافة إلى مراكز تجنيد إقليمية ومنشآت طاقة ومنشآت صناعة دفاعية ومراكز قيادة وتحكم عسكرية، ومراكز اتصالات.وفي الوقت ذاته، أكّد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، مرارًا وتكرارًا، أن الجيش لا يستهدف المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية في أوكرانيا.

