نائب وزير الدفاع الروسي يجري مباحثات في بيونغ يانغ لتعزيز التعاون العسكري- الدفاع الروسية

نائب وزير الدفاع الروسي يجري مباحثات في بيونغ يانغ لتعزيز التعاون العسكري- الدفاع الروسية

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "التقى غوريميكين، مع وزير الدفاع في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، خلال زيارته إلى بيونغ يانغ".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن زيارة الوفد الروسي، وفقا لوزير الدفاع في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تسهم في تعزيز الأخوة العسكرية بين جيشي البلدين وتحفّز التعاون بين هيئاتهما العسكرية والسياسية.كما أجرى نائب وزير الدفاع الروسي، محادثات مع نائب رئيس الإدارة السياسية العامة للجيش الشعبي الكوري الفريق باك يونغ إيل.بالإضافة إلى ذلك، وضع غوريميكين وأعضاء الوفد الروسي الزهور عند نصب التحرير، أحد أهم النُصب التذكارية في العاصمة بيونغ يانغ، والمخصص لتحرير كوريا من الاحتلال الياباني في عام 1945، إذ أُقيم النصب التذكاري تخليدًا لذكرى الجنود السوفييت، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حرية واستقلال الشعب الكوري.وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن العلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية، تتطور وفقا للخطة، قائلا: "أجرينا (بوتين وكيم جونغ أون) نقاشًا مفصلًا في بكين، حول علاقاتنا وآفاق تنميتنا. كل شيء يسير وفقا للخطة، بأفضل صورة ممكنة".وكان نائب وزير الدفاع الروسي أوليغ سافيليف، أكد خلال الاجتماع الـ12 لوزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وشركاء الحوار، أن "التعاون بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ليس موجّهًا ضد دول ثالثة إلا إذا كانت هذه الدول معتدية".الخارجية الروسية: موسكو وبيونغ يانغ ملتزمتان بتنفيذ بنود معاهدة الشراكة الاستراتيجيةالدفاع الروسية: التعاون بين روسيا وكوريا الديمقراطية ليس موجها ضد دول ثالثة

كوريا الشمالية

