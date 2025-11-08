عربي
نائب وزير الدفاع الروسي يجري مباحثات في بيونغ يانغ لتعزيز التعاون العسكري- الدفاع الروسية
نائب وزير الدفاع الروسي يجري مباحثات في بيونغ يانغ لتعزيز التعاون العسكري- الدفاع الروسية

ناقش فيكتور غوريميكين، نائب وزير الدفاع الروسي ورئيس المديرية العسكرية والسياسية الرئيسية في القوات المسلحة الروسية، مع الجنرال نو غوانغ تشول، وزير الدفاع الكوري الديمقراطي، تطوير التعاون العسكري السياسي الثنائي بين البلدين.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "التقى غوريميكين، مع وزير الدفاع في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، خلال زيارته إلى بيونغ يانغ".

وأضافت: "خلال الاجتماع، نوقشت قضايا تطوير التعاون الثنائي في تنظيم العمل العسكري السياسي في القوات المسلحة الروسية والجيش الشعبي الكوري. وأشار جنرال الجيش فيكتور غوريميكين، إلى أن العلاقات الأخوية بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تتوسع بنشاط في العديد من المجالات، بما في ذلك التعاون العسكري".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن زيارة الوفد الروسي، وفقا لوزير الدفاع في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تسهم في تعزيز الأخوة العسكرية بين جيشي البلدين وتحفّز التعاون بين هيئاتهما العسكرية والسياسية.

وبحسب البيان، فإن الوفد الروسي زار أيضًا مدرسة "مانغيونجداي" الثورية للتعليم ما قبل الجامعي، حيث يدرس اليافعون من منتسبي الجيش الشعبي الكوري. وهناك، اطلع غوريميكين على تنظيم العملية التعليمية، واطلع على مرافقها التعليمية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستقبل وزيرة خارجية وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية، تشوي سون هوي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
بوتين: العلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية تتطور وفقا للخطة الموضوعة
27 أكتوبر, 13:09 GMT
كما أجرى نائب وزير الدفاع الروسي، محادثات مع نائب رئيس الإدارة السياسية العامة للجيش الشعبي الكوري الفريق باك يونغ إيل.

وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية: "وأشار الفريق أول باك يونغ إيل، إلى أن وصول الوفد الروسي يمثل لحظة مهمة في الإعداد الأيديولوجي والسياسي المتواصل لجميع أفراد الخدمة في الجيش الشعبي الكوري والقوات المسلحة الروسية، وسيسهم في تعزيز وتطوير التعاون بين الهيئات العسكرية والسياسية لجيوشنا بما يتماشى مع مستوى العلاقات الكورية الروسية، في العصر الجديد".

بالإضافة إلى ذلك، وضع غوريميكين وأعضاء الوفد الروسي الزهور عند نصب التحرير، أحد أهم النُصب التذكارية في العاصمة بيونغ يانغ، والمخصص لتحرير كوريا من الاحتلال الياباني في عام 1945، إذ أُقيم النصب التذكاري تخليدًا لذكرى الجنود السوفييت، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حرية واستقلال الشعب الكوري.
لقاء لافروف مع وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
لافروف: العلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية تلقت دفعة قوية للغاية في الأشهر الأخيرة
27 أكتوبر, 08:43 GMT
وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن العلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية، تتطور وفقا للخطة، قائلا: "أجرينا (بوتين وكيم جونغ أون) نقاشًا مفصلًا في بكين، حول علاقاتنا وآفاق تنميتنا. كل شيء يسير وفقا للخطة، بأفضل صورة ممكنة".
وكان نائب وزير الدفاع الروسي أوليغ سافيليف، أكد خلال الاجتماع الـ12 لوزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وشركاء الحوار، أن "التعاون بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ليس موجّهًا ضد دول ثالثة إلا إذا كانت هذه الدول معتدية".
الخارجية الروسية: موسكو وبيونغ يانغ ملتزمتان بتنفيذ بنود معاهدة الشراكة الاستراتيجية
الدفاع الروسية: التعاون بين روسيا وكوريا الديمقراطية ليس موجها ضد دول ثالثة
