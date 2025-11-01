https://sarabic.ae/20251101/الدفاع-الروسية-التعاون-بين-روسيا-وكوريا-الديمقراطية-ليس-موجها-ضد-دول-ثالثة-1106628818.html
الدفاع الروسية: التعاون بين روسيا وكوريا الديمقراطية ليس موجها ضد دول ثالثة
الدفاع الروسية: التعاون بين روسيا وكوريا الديمقراطية ليس موجها ضد دول ثالثة
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الدفاع الروسي، أوليغ سافيليف، خلال الاجتماع الثاني عشر لوزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وشركاء الحوار، أن التعاون بين روسيا وجمهورية... 01.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-01T11:08+0000
2025-11-01T11:08+0000
2025-11-01T11:08+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0d/1080986164_0:61:3126:1819_1920x0_80_0_0_7afa7a02fbf936c87fbe8ceef8bb7809.jpg
وقال سافيليف: "أود أيضًا التطرق إلى القضايا التي طرحت في اجتماع اليوم، بشأن التعاون الروسي الكوري الشمالي، وأودّ التأكيد أن هذا هو تحديدًا المثال الذي يبنى فيه التعاون باستثناء مبدأ "من ضدّنا"، هذا التعاون ليس موجهًا ضدّ دول ثالثة، بشرط ألاّ تتخذ هذه الدول الثالثة إجراءات عدائية ضدّ روسيا وكوريا الديمقراطية".وأشار سافيليف إلى أنه يمكن الاطلاع على نصه الكامل على موقعي وزارة الخارجية الروسية والكرملين.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، عند استقباله لوزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية، تشوي سون هوي، في الكرملين، أن العلاقات بين روسيا كوريا الشعبية الديمقراطية تتطور وفقا للخطة الموضوعة.وكان رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف قد أشار في تقريره للرئيس فلاديمير بوتين، في 26 أبريل/نيسان، إلى مساهمة كوريا الديمقراطية في هزيمة القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، فيما أعرب بوتين عن امتنانه لجيش كوريا الشعبية ورئيسها كيم جونغ أون، مؤكدًا أن الشعب الروسي لن ينسى تضحيات الجنود الكوريين.موسكو تهنئ بيونغ يانغ بمناسبة الذكرى الثمانين للتحرير
https://sarabic.ae/20251024/كيم-جونغ-أون-الصداقة-بين-روسيا-وكوريا-الديمقراطية-بلغت-ذروتها-1106337218.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0d/1080986164_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_aec327266b11be6692a4018b14373652.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, العالم
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, العالم
الدفاع الروسية: التعاون بين روسيا وكوريا الديمقراطية ليس موجها ضد دول ثالثة
أكد نائب وزير الدفاع الروسي، أوليغ سافيليف، خلال الاجتماع الثاني عشر لوزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وشركاء الحوار، أن التعاون بين روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ليس موجهًا ضد دول ثالثة إلا إذا كانت هذه الدول معتدية.
وقال سافيليف: "أود أيضًا التطرق إلى القضايا التي طرحت في اجتماع اليوم، بشأن التعاون الروسي الكوري الشمالي، وأودّ التأكيد أن هذا هو تحديدًا المثال الذي يبنى فيه التعاون باستثناء مبدأ "من ضدّنا"، هذا التعاون ليس موجهًا ضدّ دول ثالثة، بشرط ألاّ تتخذ هذه الدول الثالثة إجراءات عدائية ضدّ روسيا وكوريا الديمقراطية".
وأكد أن "هذا اتفاق شفاف تمامًا، ومتاح للجميع، وهو التزام متبادل".
وأشار سافيليف إلى أنه يمكن الاطلاع على نصه الكامل على موقعي وزارة الخارجية الروسية والكرملين.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، عند استقباله لوزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية، تشوي سون هوي، في الكرملين، أن العلاقات بين روسيا كوريا الشعبية الديمقراطية تتطور وفقا للخطة الموضوعة.
وكان قد أعلن زعيم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، كيم جونغ أون، أن الصداقة بين بلاده وروسيا بلغت أوجها التاريخي، مؤكدًا أن "الأخوة القتالية بين الشعبين ستواصل تطورها المستمر".
وكان رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف قد أشار في تقريره للرئيس فلاديمير بوتين، في 26 أبريل/نيسان، إلى مساهمة كوريا الديمقراطية في هزيمة القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
، فيما أعرب بوتين عن امتنانه لجيش كوريا الشعبية ورئيسها كيم جونغ أون، مؤكدًا أن الشعب الروسي لن ينسى تضحيات الجنود الكوريين.