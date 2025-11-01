الدفاع الروسية: التعاون بين روسيا وكوريا الديمقراطية ليس موجها ضد دول ثالثة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة ... قوات سورية تبدأ بالتدريب و استخدام ثكنات عسكرية تركية
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251101/الدفاع-الروسية-التعاون-بين-روسيا-وكوريا-الديمقراطية-ليس-موجها-ضد-دول-ثالثة-1106628818.html
الدفاع الروسية: التعاون بين روسيا وكوريا الديمقراطية ليس موجها ضد دول ثالثة
الدفاع الروسية: التعاون بين روسيا وكوريا الديمقراطية ليس موجها ضد دول ثالثة
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الدفاع الروسي، أوليغ سافيليف، خلال الاجتماع الثاني عشر لوزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وشركاء الحوار، أن التعاون بين روسيا وجمهورية... 01.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-01T11:08+0000
2025-11-01T11:08+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0d/1080986164_0:61:3126:1819_1920x0_80_0_0_7afa7a02fbf936c87fbe8ceef8bb7809.jpg
وقال سافيليف: "أود أيضًا التطرق إلى القضايا التي طرحت في اجتماع اليوم، بشأن التعاون الروسي الكوري الشمالي، وأودّ التأكيد أن هذا هو تحديدًا المثال الذي يبنى فيه التعاون باستثناء مبدأ "من ضدّنا"، هذا التعاون ليس موجهًا ضدّ دول ثالثة، بشرط ألاّ تتخذ هذه الدول الثالثة إجراءات عدائية ضدّ روسيا وكوريا الديمقراطية".وأشار سافيليف إلى أنه يمكن الاطلاع على نصه الكامل على موقعي وزارة الخارجية الروسية والكرملين.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، عند استقباله لوزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية، تشوي سون هوي، في الكرملين، أن العلاقات بين روسيا كوريا الشعبية الديمقراطية تتطور وفقا للخطة الموضوعة.وكان رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف قد أشار في تقريره للرئيس فلاديمير بوتين، في 26 أبريل/نيسان، إلى مساهمة كوريا الديمقراطية في هزيمة القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، فيما أعرب بوتين عن امتنانه لجيش كوريا الشعبية ورئيسها كيم جونغ أون، مؤكدًا أن الشعب الروسي لن ينسى تضحيات الجنود الكوريين.موسكو تهنئ بيونغ يانغ بمناسبة الذكرى الثمانين للتحرير
https://sarabic.ae/20251024/كيم-جونغ-أون-الصداقة-بين-روسيا-وكوريا-الديمقراطية-بلغت-ذروتها-1106337218.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0d/1080986164_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_aec327266b11be6692a4018b14373652.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, العالم
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, العالم

الدفاع الروسية: التعاون بين روسيا وكوريا الديمقراطية ليس موجها ضد دول ثالثة

11:08 GMT 01.11.2025
© Sputnik . Artem Geodakyan/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة "فوستوشني" الفضائية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة فوستوشني الفضائية. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
© Sputnik . Artem Geodakyan/POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد نائب وزير الدفاع الروسي، أوليغ سافيليف، خلال الاجتماع الثاني عشر لوزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وشركاء الحوار، أن التعاون بين روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ليس موجهًا ضد دول ثالثة إلا إذا كانت هذه الدول معتدية.
وقال سافيليف: "أود أيضًا التطرق إلى القضايا التي طرحت في اجتماع اليوم، بشأن التعاون الروسي الكوري الشمالي، وأودّ التأكيد أن هذا هو تحديدًا المثال الذي يبنى فيه التعاون باستثناء مبدأ "من ضدّنا"، هذا التعاون ليس موجهًا ضدّ دول ثالثة، بشرط ألاّ تتخذ هذه الدول الثالثة إجراءات عدائية ضدّ روسيا وكوريا الديمقراطية".

وأكد أن "هذا اتفاق شفاف تمامًا، ومتاح للجميع، وهو التزام متبادل".

وأشار سافيليف إلى أنه يمكن الاطلاع على نصه الكامل على موقعي وزارة الخارجية الروسية والكرملين.
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
كيم جونغ أون: الصداقة بين روسيا وكوريا الديمقراطية بلغت ذروتها
24 أكتوبر, 00:46 GMT
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، عند استقباله لوزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية، تشوي سون هوي، في الكرملين، أن العلاقات بين روسيا كوريا الشعبية الديمقراطية تتطور وفقا للخطة الموضوعة.

وكان قد أعلن زعيم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، كيم جونغ أون، أن الصداقة بين بلاده وروسيا بلغت أوجها التاريخي، مؤكدًا أن "الأخوة القتالية بين الشعبين ستواصل تطورها المستمر".

وكان رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف قد أشار في تقريره للرئيس فلاديمير بوتين، في 26 أبريل/نيسان، إلى مساهمة كوريا الديمقراطية في هزيمة القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، فيما أعرب بوتين عن امتنانه لجيش كوريا الشعبية ورئيسها كيم جونغ أون، مؤكدًا أن الشعب الروسي لن ينسى تضحيات الجنود الكوريين.
موسكو تهنئ بيونغ يانغ بمناسبة الذكرى الثمانين للتحرير
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала