https://sarabic.ae/20251108/منظمة-الطيران-المدني-الإيرانية-نعتزم-تصميم-طرازين-من-طائرات-الركاب-الخفيفة-1106871231.html

منظمة الطيران المدني الإيرانية: نعتزم تصميم طرازين من طائرات الركاب الخفيفة

منظمة الطيران المدني الإيرانية: نعتزم تصميم طرازين من طائرات الركاب الخفيفة

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية حسين بور فرزانة، اليوم السبت، عزم بلاده تصميم طرازين من طائرات الركاب الخفيفة. 08.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-08T13:16+0000

2025-11-08T13:16+0000

2025-11-08T13:19+0000

إيران

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103350/09/1033500969_99:0:1900:1013_1920x0_80_0_0_98e3324fbbec3d6838bb990772012e01.jpg

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، عن حسين بور فرزانة، أنه "بعد النجاح في إنتاج طائرة الشحن العسكرية "سيمرغ"، أصبحت إيران مستعدة لدخول مرحلة إنتاج الطائرات الإقليمية لربط المطارات الصغيرة في البلاد".وأوضح بورفرزانة أن "تطوير الصناعات المتقدمة يعد أحد المحاور الرئيسية في الخطة التنموية السابعة لإيران، بما في ذلك قطاع تصنيع الطائرات باعتباره من أهم هذه المشاريع، حيث يتمّ التركيز على محورين أساسيين، هما تطوير النقل الجوي وتوطين إنتاج الطائرات".وقال إنه "بفضل وجود خبراء بارزين، أصبحنا من بين الدول الرائدة عالميًا في مجال صناعة الطائرات والفضاء، عسكريًا ومدنيًا، وقد نتج عن هذه الجهود تصميم وبناء طائرة "سيمرغ"، المصممة لمهام النقل".وذكر بورفرزانة أن "طائرة "سيمرغ" المحلية الصنع قد اجتازت بنجاح كل مراحل اختبارات المصنع، وحصلت في الآونة الأخيرة على تصريح للتحليق، ومن ثم ستدخل الطائرة مرحلة شهادة الجودة، وبعدها الإنتاج التجاري".ويشار إلى أن القوات البرية الإيرانية، كشفت في الآونة الأخيرة ضمن برنامج تلفزيوني، عن طائرة مسيرة "انتحارية" جديدة تحمل ذات الاسم "سيمرغ"، تتميز بقدرتها على الطيران في مجموعات وفق نظام "الطيران الجماعي".وتعتمد هذه التقنية على تشكيل على شكل حرف "V"، يتيح تنسيقًا وتغطية متبادلة بين الطائرات، بحيث يمكن لطائرة احتياطية أن تحل محل الطائرة الرئيسية فور إصابتها ومواصلة المهمة دون انقطاع.وأوضحت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن "المدى التشغيلي للمسيرة "سيمرغ" يتراوح بين 5 و50 كيلومترا، مع إمكانية زيادته تبعًا لنوع المحرك، فيما تزن حمولتها القتالية نحو 2.5 كيلوغرام، قادرة على تدمير مركبات خفيفة وخنادق ومراكز مراقبة ومدفعيات وأهداف مشابهة، وتمتاز بانخفاض تكلفتها وصغر حجمها مع إمكانية إنتاجها على نطاق واسع واستخدامها لفترات طويلة".

https://sarabic.ae/20220519/إيران-تزيح-الستار-عن-طائرة-النقل-الخفيفة-سيمرغ-في-أصفهان-1062426721.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, العالم, الأخبار