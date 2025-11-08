وزير الطاقة الإيراني يحذر من أزمة مياه حادة في طهران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه، الدعم السريع توافق على مقترح الهدنة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
93 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف الهدنة المقترحة في السودان بـ"الفرصة النادرة".. وإيران تقول إن استئناف المفاوضات النووية مرهون بسلوك الولايات المتحدة
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251108/وزير-الطاقة-الإيراني-يحذر-من-أزمة-مياه-حادة-في-طهران-1106870813.html
وزير الطاقة الإيراني يحذر من أزمة مياه حادة في طهران
وزير الطاقة الإيراني يحذر من أزمة مياه حادة في طهران
سبوتنيك عربي
حذر وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، اليوم السبت، من تفاقم أزمة المياه في طهران، مشيرا إلى أن شبكة المياه في البلاد تجاوزت عمرها الـ100 عام، وتعاني من... 08.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-08T12:42+0000
2025-11-08T12:42+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100395985_0:112:1616:1021_1920x0_80_0_0_dfcdba01ebc4fc85d10ce4f875493eab.jpg
وأوضح في مؤتمر صحفي أن خفض ضغط المياه في العاصمة أسهم في توفير نحو 15 مترا مكعبا في الثانية، أي ما يعادل أكثر من خمسة أضعاف كميات المياه المنقولة من سد طالقان شمال غرب طهران.ودعا علي آبادي السكان إلى تركيب خزانات منزلية وترشيد الاستهلاك، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.ويأتي التحذير بعد تصريح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أمس الجمعة، بأن طهران قد تواجه احتمال إجلاء سكانها إذا لم تهطل الأمطار قبل نهاية العام الحالي.وتشهد إيران بشكل عام تراجعا حادا في معدلات الأمطار، إلا أن الأزمة تتركز في العاصمة التي تضم أكثر من 10 ملايين نسمة، إذ أدى انخفاض التساقطات وتراجع مخزون السدود إلى واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ عقود، ترافقت مع انقطاعات متكررة للمياه في مختلف أحياء المدينة.
https://sarabic.ae/20250724/لا-مياه-في-طهران-الرئيس-الإيراني-يقترح-نقل-العاصمة-إلى-مكان-جديد-1102998793.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100395985_102:0:1538:1077_1920x0_80_0_0_6fcaf96d89ed671f568923d0789fad7c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

وزير الطاقة الإيراني يحذر من أزمة مياه حادة في طهران

12:42 GMT 08.11.2025
© Photo / Unsplash/ Ian Talmacsصنبور مياه
صنبور مياه - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
© Photo / Unsplash/ Ian Talmacs
تابعنا عبر
حذر وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، اليوم السبت، من تفاقم أزمة المياه في طهران، مشيرا إلى أن شبكة المياه في البلاد تجاوزت عمرها الـ100 عام، وتعاني من أضرار خلفتها حرب الأيام الـ12 مع إسرائيل، إلى جانب ندرة الأمطار.
وأوضح في مؤتمر صحفي أن خفض ضغط المياه في العاصمة أسهم في توفير نحو 15 مترا مكعبا في الثانية، أي ما يعادل أكثر من خمسة أضعاف كميات المياه المنقولة من سد طالقان شمال غرب طهران.
ودعا علي آبادي السكان إلى تركيب خزانات منزلية وترشيد الاستهلاك، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
"لا مياه في طهران"... الرئيس الإيراني يقترح نقل العاصمة إلى مكان جديد
24 يوليو, 15:22 GMT
ويأتي التحذير بعد تصريح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أمس الجمعة، بأن طهران قد تواجه احتمال إجلاء سكانها إذا لم تهطل الأمطار قبل نهاية العام الحالي.
وتشهد إيران بشكل عام تراجعا حادا في معدلات الأمطار، إلا أن الأزمة تتركز في العاصمة التي تضم أكثر من 10 ملايين نسمة، إذ أدى انخفاض التساقطات وتراجع مخزون السدود إلى واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ عقود، ترافقت مع انقطاعات متكررة للمياه في مختلف أحياء المدينة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала