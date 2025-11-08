https://sarabic.ae/20251108/وزير-الطاقة-الإيراني-يحذر-من-أزمة-مياه-حادة-في-طهران-1106870813.html
وزير الطاقة الإيراني يحذر من أزمة مياه حادة في طهران
وزير الطاقة الإيراني يحذر من أزمة مياه حادة في طهران
سبوتنيك عربي
حذر وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، اليوم السبت، من تفاقم أزمة المياه في طهران، مشيرا إلى أن شبكة المياه في البلاد تجاوزت عمرها الـ100 عام، وتعاني من... 08.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-08T12:42+0000
2025-11-08T12:42+0000
2025-11-08T12:42+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100395985_0:112:1616:1021_1920x0_80_0_0_dfcdba01ebc4fc85d10ce4f875493eab.jpg
وأوضح في مؤتمر صحفي أن خفض ضغط المياه في العاصمة أسهم في توفير نحو 15 مترا مكعبا في الثانية، أي ما يعادل أكثر من خمسة أضعاف كميات المياه المنقولة من سد طالقان شمال غرب طهران.ودعا علي آبادي السكان إلى تركيب خزانات منزلية وترشيد الاستهلاك، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.ويأتي التحذير بعد تصريح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أمس الجمعة، بأن طهران قد تواجه احتمال إجلاء سكانها إذا لم تهطل الأمطار قبل نهاية العام الحالي.وتشهد إيران بشكل عام تراجعا حادا في معدلات الأمطار، إلا أن الأزمة تتركز في العاصمة التي تضم أكثر من 10 ملايين نسمة، إذ أدى انخفاض التساقطات وتراجع مخزون السدود إلى واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ عقود، ترافقت مع انقطاعات متكررة للمياه في مختلف أحياء المدينة.
https://sarabic.ae/20250724/لا-مياه-في-طهران-الرئيس-الإيراني-يقترح-نقل-العاصمة-إلى-مكان-جديد-1102998793.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100395985_102:0:1538:1077_1920x0_80_0_0_6fcaf96d89ed671f568923d0789fad7c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
وزير الطاقة الإيراني يحذر من أزمة مياه حادة في طهران
حذر وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، اليوم السبت، من تفاقم أزمة المياه في طهران، مشيرا إلى أن شبكة المياه في البلاد تجاوزت عمرها الـ100 عام، وتعاني من أضرار خلفتها حرب الأيام الـ12 مع إسرائيل، إلى جانب ندرة الأمطار.
وأوضح في مؤتمر صحفي أن خفض ضغط المياه في العاصمة أسهم في توفير نحو 15 مترا مكعبا في الثانية، أي ما يعادل أكثر من خمسة أضعاف كميات المياه المنقولة من سد طالقان شمال غرب طهران.
ودعا علي آبادي السكان إلى تركيب خزانات منزلية وترشيد الاستهلاك، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
ويأتي التحذير بعد تصريح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أمس الجمعة، بأن طهران قد تواجه احتمال إجلاء سكانها إذا لم تهطل الأمطار قبل نهاية العام الحالي.
وتشهد إيران بشكل عام تراجعا حادا في معدلات الأمطار، إلا أن الأزمة تتركز في العاصمة التي تضم أكثر من 10 ملايين نسمة، إذ أدى انخفاض التساقطات وتراجع مخزون السدود إلى واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ عقود، ترافقت مع انقطاعات متكررة للمياه في مختلف أحياء المدينة.