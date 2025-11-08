https://sarabic.ae/20251108/وزير-الطاقة-الإيراني-يحذر-من-أزمة-مياه-حادة-في-طهران-1106870813.html

وزير الطاقة الإيراني يحذر من أزمة مياه حادة في طهران

وزير الطاقة الإيراني يحذر من أزمة مياه حادة في طهران

سبوتنيك عربي

حذر وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، اليوم السبت، من تفاقم أزمة المياه في طهران، مشيرا إلى أن شبكة المياه في البلاد تجاوزت عمرها الـ100 عام، وتعاني من... 08.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-08T12:42+0000

2025-11-08T12:42+0000

2025-11-08T12:42+0000

إيران

أخبار إيران

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100395985_0:112:1616:1021_1920x0_80_0_0_dfcdba01ebc4fc85d10ce4f875493eab.jpg

وأوضح في مؤتمر صحفي أن خفض ضغط المياه في العاصمة أسهم في توفير نحو 15 مترا مكعبا في الثانية، أي ما يعادل أكثر من خمسة أضعاف كميات المياه المنقولة من سد طالقان شمال غرب طهران.ودعا علي آبادي السكان إلى تركيب خزانات منزلية وترشيد الاستهلاك، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.ويأتي التحذير بعد تصريح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أمس الجمعة، بأن طهران قد تواجه احتمال إجلاء سكانها إذا لم تهطل الأمطار قبل نهاية العام الحالي.وتشهد إيران بشكل عام تراجعا حادا في معدلات الأمطار، إلا أن الأزمة تتركز في العاصمة التي تضم أكثر من 10 ملايين نسمة، إذ أدى انخفاض التساقطات وتراجع مخزون السدود إلى واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ عقود، ترافقت مع انقطاعات متكررة للمياه في مختلف أحياء المدينة.

https://sarabic.ae/20250724/لا-مياه-في-طهران-الرئيس-الإيراني-يقترح-نقل-العاصمة-إلى-مكان-جديد-1102998793.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار