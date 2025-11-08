صور مذهلة للطبيعة الروسية في سيبيريا

جزيرة أولخون على بحيرة بايكال. كيب بورخان، صخرة شامانكا في جزيرة أولخون في منطقة إيركوتسك.
متسلق الصخور أندريه ديدوخ، البالغ من العمر 64 عامًا، عند صخرة بيريا في إقليم كراسنويارسك. ينتمي ديدوخ إلى جماعة "ستولبيست" غير الرسمية العريقة، وقد كرّس أكثر من 50 عامًا لصقل مهاراته في تسلق الصخور من دون حبال في منتزه ستولبي الوطني.
قصر بانديتو خامبو لاما إيتيجيلوف في داتسان إيفولجينسكي "خامبين خوري" في بورياتيا.
جبل بيلوخا. مقاطعة غورنو ألتاي ذاتية الحكم.
الدبة القطبية جيردا في حظيرتها بحديقة حيوانات روستيسلاف شيلو في نوفوسيبيرسك. في 16 ديسمبر/كانون الأول 2022، أنجبت الدبتان القطبيتان جيردا وكاي شبلين. في أبريل/نيسان 2023، حدد مختصو حديقة الحيوانات جنس الشبلين: وهما أنثيان.
منطقة تشارسكي بيسكي هي عبارة عن صحراء رملية تبلغ في إقليم ترانسبايكال.
بيوت خشبية في الجزء القديم من تومسك.
سياح في وادي كيزيل تشين في سهوب تشويا بجمهورية ألتاي. يُضفي ارتفاع نسبة الزئبق في الصخور لونًا أحمر.
تم إطلاق المياه من محطة كراسنويارسك للطاقة الكهرومائية، حيث فُتحت البوابة الرابعة للمفيض الخارجي، ووصل معدل التدفق إلى 7000 متر مكعب في الثانية. وهذا أول إطلاق مياه خامل منذ عام 2010 بسبب خطر حدوث فيضانات عارمة في نهر ينيسي، نتيجةً لتراكم كميات كبيرة من الثلوج في الجبال وهطول أمطار غزيرة في مايو.
