صور مذهلة للطبيعة الروسية في سيبيريا
صور مذهلة للطبيعة الروسية في سيبيريا
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق المناظر الطبيعية المدهشة في سيبيريا الروسية. 08.11.2025, سبوتنيك عربي
صور مذهلة للطبيعة الروسية في سيبيريا

11:53 GMT 08.11.2025 (تم التحديث: 12:09 GMT 08.11.2025)
تابعنا عبر
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق المناظر الطبيعية المدهشة في سيبيريا الروسية.
© Sputnik . Kirill Shipitsin / الانتقال إلى بنك الصور

جزيرة أولخون على بحيرة بايكال. كيب بورخان، صخرة شامانكا في جزيرة أولخون في منطقة إيركوتسك.

جزيرة أولخون على بحيرة بايكال. كيب بورخان، صخرة شامانكا في جزيرة أولخون في منطقة إيركوتسك. - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Kirill Shipitsin
/
الانتقال إلى بنك الصور

جزيرة أولخون على بحيرة بايكال. كيب بورخان، صخرة شامانكا في جزيرة أولخون في منطقة إيركوتسك.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

متسلق الصخور أندريه ديدوخ، البالغ من العمر 64 عامًا، عند صخرة بيريا في إقليم كراسنويارسك. ينتمي ديدوخ إلى جماعة "ستولبيست" غير الرسمية العريقة، وقد كرّس أكثر من 50 عامًا لصقل مهاراته في تسلق الصخور من دون حبال في منتزه ستولبي الوطني.

متسلق الصخور أندريه ديدوخ، البالغ من العمر 64 عامًا، عند صخرة بيريا في إقليم كراسنويارسك. ينتمي ديدوخ إلى جماعة &quot;ستولبيست&quot; غير الرسمية العريقة، وقد كرّس أكثر من 50 عامًا لصقل مهاراته في تسلق الصخور من دون حبال في منتزه ستولبي الوطني. - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

متسلق الصخور أندريه ديدوخ، البالغ من العمر 64 عامًا، عند صخرة بيريا في إقليم كراسنويارسك. ينتمي ديدوخ إلى جماعة "ستولبيست" غير الرسمية العريقة، وقد كرّس أكثر من 50 عامًا لصقل مهاراته في تسلق الصخور من دون حبال في منتزه ستولبي الوطني.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

قصر بانديتو خامبو لاما إيتيجيلوف في داتسان إيفولجينسكي "خامبين خوري" في بورياتيا.

قصر بانديتو خامبو لاما إيتيجيلوف في داتسان إيفولجينسكي &quot;خامبين خوري&quot; في بورياتيا. - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

قصر بانديتو خامبو لاما إيتيجيلوف في داتسان إيفولجينسكي "خامبين خوري" في بورياتيا.

© Sputnik . Alexandr Graschenkov / الانتقال إلى بنك الصور

جبل بيلوخا. مقاطعة غورنو ألتاي ذاتية الحكم.

جبل بيلوخا. مقاطعة غورنو ألتاي ذاتية الحكم. - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Alexandr Graschenkov
/
الانتقال إلى بنك الصور

جبل بيلوخا. مقاطعة غورنو ألتاي ذاتية الحكم.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

الدبة القطبية جيردا في حظيرتها بحديقة حيوانات روستيسلاف شيلو في نوفوسيبيرسك. في 16 ديسمبر/كانون الأول 2022، أنجبت الدبتان القطبيتان جيردا وكاي شبلين. في أبريل/نيسان 2023، حدد مختصو حديقة الحيوانات جنس الشبلين: وهما أنثيان.

الدبة القطبية جيردا في حظيرتها بحديقة حيوانات روستيسلاف شيلو في نوفوسيبيرسك. في 16 ديسمبر/كانون الأول 2022، أنجبت الدبتان القطبيتان جيردا وكاي شبلين. في أبريل/نيسان 2023، حدد مختصو حديقة الحيوانات جنس الشبلين: وهما أنثيان. - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الدبة القطبية جيردا في حظيرتها بحديقة حيوانات روستيسلاف شيلو في نوفوسيبيرسك. في 16 ديسمبر/كانون الأول 2022، أنجبت الدبتان القطبيتان جيردا وكاي شبلين. في أبريل/نيسان 2023، حدد مختصو حديقة الحيوانات جنس الشبلين: وهما أنثيان.

© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev / الانتقال إلى بنك الصور

منطقة تشارسكي بيسكي هي عبارة عن صحراء رملية تبلغ في إقليم ترانسبايكال.

منطقة تشارسكي بيسكي هي عبارة عن صحراء رملية تبلغ في إقليم ترانسبايكال. - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev
/
الانتقال إلى بنك الصور

منطقة تشارسكي بيسكي هي عبارة عن صحراء رملية تبلغ في إقليم ترانسبايكال.

© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev / الانتقال إلى بنك الصور

بيوت خشبية في الجزء القديم من تومسك.

بيوت خشبية في الجزء القديم من تومسك. - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev
/
الانتقال إلى بنك الصور

بيوت خشبية في الجزء القديم من تومسك.

© Sputnik . Andrei Kasprishin / الانتقال إلى بنك الصور

سياح في وادي كيزيل تشين في سهوب تشويا بجمهورية ألتاي. يُضفي ارتفاع نسبة الزئبق في الصخور لونًا أحمر.

سياح في وادي كيزيل تشين في سهوب تشويا بجمهورية ألتاي. يُضفي ارتفاع نسبة الزئبق في الصخور لونًا أحمر. - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Andrei Kasprishin
/
الانتقال إلى بنك الصور

سياح في وادي كيزيل تشين في سهوب تشويا بجمهورية ألتاي. يُضفي ارتفاع نسبة الزئبق في الصخور لونًا أحمر.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

تم إطلاق المياه من محطة كراسنويارسك للطاقة الكهرومائية، حيث فُتحت البوابة الرابعة للمفيض الخارجي، ووصل معدل التدفق إلى 7000 متر مكعب في الثانية. وهذا أول إطلاق مياه خامل منذ عام 2010 بسبب خطر حدوث فيضانات عارمة في نهر ينيسي، نتيجةً لتراكم كميات كبيرة من الثلوج في الجبال وهطول أمطار غزيرة في مايو.

تم إطلاق المياه من محطة كراسنويارسك للطاقة الكهرومائية، حيث فُتحت البوابة الرابعة للمفيض الخارجي، ووصل معدل التدفق إلى 7000 متر مكعب في الثانية. وهذا أول إطلاق مياه خامل منذ عام 2010 بسبب خطر حدوث فيضانات عارمة في نهر ينيسي، نتيجةً لتراكم كميات كبيرة من الثلوج في الجبال وهطول أمطار غزيرة في مايو. - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

تم إطلاق المياه من محطة كراسنويارسك للطاقة الكهرومائية، حيث فُتحت البوابة الرابعة للمفيض الخارجي، ووصل معدل التدفق إلى 7000 متر مكعب في الثانية. وهذا أول إطلاق مياه خامل منذ عام 2010 بسبب خطر حدوث فيضانات عارمة في نهر ينيسي، نتيجةً لتراكم كميات كبيرة من الثلوج في الجبال وهطول أمطار غزيرة في مايو.

