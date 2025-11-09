"إم دي زد - إم".. طلقات روسية حارقة لتدمير الأهداف البرية والجوية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف الهدنة المقترحة في السودان بـ"الفرصة النادرة".. وإيران تقول إن استئناف المفاوضات النووية مرهون بسلوك الولايات المتحدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا .. والكشف عن سجن سري في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
"إم دي زد - إم".. طلقات روسية حارقة لتدمير الأهداف البرية والجوية
تُطوّر روسيا أنواعا مختلفة من الأسلحة الهجومية، التي تحتل مكانة رائدة عالميًا، سواء من الناحية الفنية أو فيما يتعلق بالتجارب العملية في ميادين القتال. 09.11.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0b/1080939696_0:543:2673:2047_1920x0_80_0_0_f19ab7e1f64a7dd3f6a8ce9804be21d1.jpg
وما يزيد كفاءة الأسلحة الروسية، خاصة الهجومية، أن روسيا تُصنع أنواعا متطورة من الذخائر الخارقة، التي تجعل تلك الأسلحة أكثر فتكًا مقارنة بالأسلحة الأخرى من ذات العيار.وتمثل ذخائر المدافع الرشاشة المصممة للاشتباك مع الأهداف البرية والجوية أحد أكثر الذخائر الروسية فتكًا، خاصة الطلقات الحارقة من عيار 14.5 مم، التي تحمل الاسم الكودي "إم دي زد - إم"، حسبما أشار موقع شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية.وقال الموقع إن هذه الطلقات تستخدم لتدمير الأهداف البرية بمدى 2000 متر، والأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات تصل إلى 1500 متر.المواصفات الفنيةوتكمن خطورة الطلقات الحارقة في احتواء مقدمة المقذوف على غاز مضغوط شديد الاشتعال يمكنه إشعال أي هدف عند الارتطام به ويكون تأثيره مدمرا إذا تم تصويبه نحو خزان وقود المركبات خفيفة التدريع والطائرات المروحية أو ثابتة الأجنحة، التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، كما يمكن استخدامه ضد أهداف برية ثابتة مثل مستودعات الوقود.
17:12 GMT 09.11.2025 (تم التحديث: 17:13 GMT 09.11.2025)
تُطوّر روسيا أنواعا مختلفة من الأسلحة الهجومية، التي تحتل مكانة رائدة عالميًا، سواء من الناحية الفنية أو فيما يتعلق بالتجارب العملية في ميادين القتال.
وما يزيد كفاءة الأسلحة الروسية، خاصة الهجومية، أن روسيا تُصنع أنواعا متطورة من الذخائر الخارقة، التي تجعل تلك الأسلحة أكثر فتكًا مقارنة بالأسلحة الأخرى من ذات العيار.
وتمثل ذخائر المدافع الرشاشة المصممة للاشتباك مع الأهداف البرية والجوية أحد أكثر الذخائر الروسية فتكًا، خاصة الطلقات الحارقة من عيار 14.5 مم، التي تحمل الاسم الكودي "إم دي زد - إم"، حسبما أشار موقع شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية.
وقال الموقع إن هذه الطلقات تستخدم لتدمير الأهداف البرية بمدى 2000 متر، والأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات تصل إلى 1500 متر.

المواصفات الفنية

عيار الطلقة: 14.5 مم.
وزن الطلقة مع المقذوف: 184 غراما.
وزن المقذوف: 57 غراما.
طول الطلقة: 156 مم.
سرعة المقذوف: 1000 - 1015 متر/ ثانية.
وتكمن خطورة الطلقات الحارقة في احتواء مقدمة المقذوف على غاز مضغوط شديد الاشتعال يمكنه إشعال أي هدف عند الارتطام به ويكون تأثيره مدمرا إذا تم تصويبه نحو خزان وقود المركبات خفيفة التدريع والطائرات المروحية أو ثابتة الأجنحة، التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، كما يمكن استخدامه ضد أهداف برية ثابتة مثل مستودعات الوقود.
