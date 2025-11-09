https://sarabic.ae/20251109/إم-دي-زد---إم-طلقات-روسية-حارقة-لتدمير-الأهداف-البرية-والجوية-1106912807.html
"إم دي زد - إم".. طلقات روسية حارقة لتدمير الأهداف البرية والجوية
"إم دي زد - إم".. طلقات روسية حارقة لتدمير الأهداف البرية والجوية
تُطوّر روسيا أنواعا مختلفة من الأسلحة الهجومية، التي تحتل مكانة رائدة عالميًا، سواء من الناحية الفنية أو فيما يتعلق بالتجارب العملية في ميادين القتال. 09.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-09T17:12+0000
2025-11-09T17:12+0000
2025-11-09T17:13+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0b/1080939696_0:543:2673:2047_1920x0_80_0_0_f19ab7e1f64a7dd3f6a8ce9804be21d1.jpg
وما يزيد كفاءة الأسلحة الروسية، خاصة الهجومية، أن روسيا تُصنع أنواعا متطورة من الذخائر الخارقة، التي تجعل تلك الأسلحة أكثر فتكًا مقارنة بالأسلحة الأخرى من ذات العيار.وتمثل ذخائر المدافع الرشاشة المصممة للاشتباك مع الأهداف البرية والجوية أحد أكثر الذخائر الروسية فتكًا، خاصة الطلقات الحارقة من عيار 14.5 مم، التي تحمل الاسم الكودي "إم دي زد - إم"، حسبما أشار موقع شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية.وقال الموقع إن هذه الطلقات تستخدم لتدمير الأهداف البرية بمدى 2000 متر، والأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات تصل إلى 1500 متر.المواصفات الفنيةوتكمن خطورة الطلقات الحارقة في احتواء مقدمة المقذوف على غاز مضغوط شديد الاشتعال يمكنه إشعال أي هدف عند الارتطام به ويكون تأثيره مدمرا إذا تم تصويبه نحو خزان وقود المركبات خفيفة التدريع والطائرات المروحية أو ثابتة الأجنحة، التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، كما يمكن استخدامه ضد أهداف برية ثابتة مثل مستودعات الوقود.
"إم دي زد - إم".. طلقات روسية حارقة لتدمير الأهداف البرية والجوية
17:12 GMT 09.11.2025 (تم التحديث: 17:13 GMT 09.11.2025)
تُطوّر روسيا أنواعا مختلفة من الأسلحة الهجومية، التي تحتل مكانة رائدة عالميًا، سواء من الناحية الفنية أو فيما يتعلق بالتجارب العملية في ميادين القتال.
وما يزيد كفاءة الأسلحة الروسية، خاصة الهجومية، أن روسيا تُصنع أنواعا متطورة من الذخائر الخارقة، التي تجعل تلك الأسلحة
أكثر فتكًا مقارنة بالأسلحة الأخرى من ذات العيار.
وتمثل ذخائر
المدافع الرشاشة المصممة للاشتباك مع الأهداف البرية والجوية أحد أكثر الذخائر الروسية فتكًا، خاصة الطلقات الحارقة من عيار 14.5 مم، التي تحمل الاسم الكودي "إم دي زد - إم"، حسبما أشار موقع شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية.
وقال الموقع إن هذه الطلقات تستخدم لتدمير الأهداف البرية بمدى 2000 متر، والأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات تصل إلى 1500 متر.
وزن الطلقة مع المقذوف: 184 غراما.
سرعة المقذوف: 1000 - 1015 متر/ ثانية.
وتكمن خطورة الطلقات الحارقة في احتواء مقدمة المقذوف
على غاز مضغوط شديد الاشتعال يمكنه إشعال أي هدف عند الارتطام به ويكون تأثيره مدمرا إذا تم تصويبه نحو خزان وقود المركبات خفيفة التدريع والطائرات المروحية أو ثابتة الأجنحة، التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، كما يمكن استخدامه ضد أهداف برية ثابتة مثل مستودعات الوقود.