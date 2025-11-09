الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في مالي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف الهدنة المقترحة في السودان بـ"الفرصة النادرة".. وإيران تقول إن استئناف المفاوضات النووية مرهون بسلوك الولايات المتحدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا .. والكشف عن سجن سري في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251109/الاتحاد-الأفريقي-يعرب-عن-قلقه-البالغ-إزاء-تدهور-الوضع-الأمني-في-مالي-1106913680.html
الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في مالي
الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في مالي
سبوتنيك عربي
أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، اليوم الأحد، عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في جمهورية مالي، مؤكدًا التزام الهيئة القارية بالسلام... 09.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-09T18:29+0000
2025-11-09T18:29+0000
العالم
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099282802_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb254c410e253d93cc1fb095ca3e4b62.jpg
وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الأفريقي: "يعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، عن قلقه العميق إزاء التدهور السريع للوضع الأمني ​​في مالي، حيث فرضت الجماعات الإرهابية حصارًا، وعطّلت الوصول إلى السلع الأساسية، وفاقمت بشكل كبير الأزمة الإنسانية للسكان المدنيين".وفي السياق ذاته، أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عمليات الاختطاف الأخيرة في مالي، بما في ذلك اختطاف 3 مواطنين مصريين، داعيًا إلى إطلاق سراحهم فورًا ودون قيد أو شرط.كما حثّ المسؤول الأفريقي على "استجابة دولية قوية ومنسقة ومتماسكة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في منطقة الساحل"، داعيًا إلى "تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الاستخبارية وتقديم الدعم الفني والمالي للدول التي تواجه هذه التهديدات".وأكد يوسف استعداد الاتحاد الأفريقي الكامل لدعم مالي، وكذلك جميع دول الساحل "في هذه المرحلة الدقيقة بشكل خاص، من خلال تقديم الدعم اللازم لجهودها لصالح السلام والاستقرار".وكان وزير خارجية جمهورية مالي عبد الله ديوب، صرح يوم الجمعة الماضية، بأن "المسلحين، الذين يسعون لفرض حصار على إمدادات الوقود في العاصمة باماكو، في محاولة لإثارة انتفاضة، يتلقون دعمًا من الخارج، بما في ذلك في مجال التدريب العسكري".يذكر أنه في 3 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" (المتطرفة المرتبطة بتنظيم "القاعدة" المحظور في روسيا ودول عدة) نيتها قطع طرق إمداد الوقود إلى مالي.وبعد ذلك، وعلى مدى أسبوعين، تم تدمير أكثر من 100 خزان وقود في كمائن في مختلف أنحاء البلاد. ولتجنب حصار الوقود، تُعزز الحكومة المالية حماية صهاريج الوقود المتجهة إلى العاصمة. وتنشر وسائل الإعلام المالية بانتظام تقارير عن وصول قوافل ناقلات الوقود إلى العاصمة، تحت حماية القوات المسلحة المالية.
https://sarabic.ae/20251109/دولة-عربية-توفر-وحدة-إنتاج-نفطي-عملاقة-لحقل-ضخم-قبالة-السواحل-الأفريقية-1106909388.html
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099282802_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_a8a71b7f6e41d215a32ee2f721636b01.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أفريقيا
العالم, أفريقيا

الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في مالي

18:29 GMT 09.11.2025
© AP Photo / Jerome Delayالجيش المالي يقوم بدورية في شوارع غاو، شمال مالي
الجيش المالي يقوم بدورية في شوارع غاو، شمال مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Jerome Delay
تابعنا عبر
أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، اليوم الأحد، عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في جمهورية مالي، مؤكدًا التزام الهيئة القارية بالسلام والأمن والتنمية في منطقة الساحل.
وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الأفريقي: "يعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، عن قلقه العميق إزاء التدهور السريع للوضع الأمني ​​في مالي، حيث فرضت الجماعات الإرهابية حصارًا، وعطّلت الوصول إلى السلع الأساسية، وفاقمت بشكل كبير الأزمة الإنسانية للسكان المدنيين".

وأضاف البيان: "يُدين رئيس المفوضية بشدة الهجمات التي استهدفت مدنيين أبرياء، وأسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح وتفاقم حالة عدم الاستقرار في المناطق المتضررة، ويؤكد تضامنه مع حكومة وشعب مالي، ومع أسر الضحايا، والتزام الاتحاد الأفريقي الراسخ بالسلام والأمن والتنمية في منطقة الساحل".

وفي السياق ذاته، أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عمليات الاختطاف الأخيرة في مالي، بما في ذلك اختطاف 3 مواطنين مصريين، داعيًا إلى إطلاق سراحهم فورًا ودون قيد أو شرط.
كما حثّ المسؤول الأفريقي على "استجابة دولية قوية ومنسقة ومتماسكة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في منطقة الساحل"، داعيًا إلى "تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الاستخبارية وتقديم الدعم الفني والمالي للدول التي تواجه هذه التهديدات".
عامل نفط في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
دولة عربية توفر وحدة إنتاج نفطي عملاقة لحقل ضخم قبالة السواحل الأفريقية
14:15 GMT
وأكد يوسف استعداد الاتحاد الأفريقي الكامل لدعم مالي، وكذلك جميع دول الساحل "في هذه المرحلة الدقيقة بشكل خاص، من خلال تقديم الدعم اللازم لجهودها لصالح السلام والاستقرار".
وكان وزير خارجية جمهورية مالي عبد الله ديوب، صرح يوم الجمعة الماضية، بأن "المسلحين، الذين يسعون لفرض حصار على إمدادات الوقود في العاصمة باماكو، في محاولة لإثارة انتفاضة، يتلقون دعمًا من الخارج، بما في ذلك في مجال التدريب العسكري".

وأضاف، خلال اجتماع مع دبلوماسيين أجانب، أن "الوضع الذي يسمى أزمة الوقود في مالي، يتم خلقه بشكل مصطنع لإثارة انتفاضة في البلاد"، ولكنه لم يحدد البلدان التي يدور الحديث عنها.

يذكر أنه في 3 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" (المتطرفة المرتبطة بتنظيم "القاعدة" المحظور في روسيا ودول عدة) نيتها قطع طرق إمداد الوقود إلى مالي.
وبعد ذلك، وعلى مدى أسبوعين، تم تدمير أكثر من 100 خزان وقود في كمائن في مختلف أنحاء البلاد. ولتجنب حصار الوقود، تُعزز الحكومة المالية حماية صهاريج الوقود المتجهة إلى العاصمة. وتنشر وسائل الإعلام المالية بانتظام تقارير عن وصول قوافل ناقلات الوقود إلى العاصمة، تحت حماية القوات المسلحة المالية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала