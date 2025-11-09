https://sarabic.ae/20251109/الرئيس-اللبناني-نحارب-تبييض-الأموال-وتمويل-الإرهاب-بلا-تهاون-1106917296.html

الرئيس اللبناني: نحارب تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بلا تهاون

الرئيس اللبناني: نحارب تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بلا تهاون

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الأحد، التزام بلاده الصارم بتطبيق الإجراءات الدولية المعتمدة لمنع تبييض الأموال وتهريبها واستخدامها في تمويل الإرهاب

وأشار عون، خلال استقباله وفدًا من وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة سيباستيان غوركا، نائب مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب، في قصر بعبدا مساء اليوم الأحد، إلى أن "هذا الالتزام يُترجم عبر مجموعة من الخطوات التشريعية والتنظيمية، منها إقرار مجلس النواب قانون تعديل السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، إضافة إلى التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان المركزي في هذا الشأن"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.وفي الجانب الأمني، أكد عون أن "الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية يواصلون ملاحقة الخلايا الإرهابية وإحالة المتورطين إلى القضاء المختص، ما يسهم في حماية الاستقرار الداخلي في مختلف المناطق اللبنانية".كما بحث اللقاء الاتصالات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وسبل التوصل إلى اتفاق لدعم لبنان اقتصاديا، فضلًا عن الخطوات اللازمة لإنعاش القطاع المصرفي وضمان انسياب الأموال بما يتماشى مع المعايير الدولية.وفيما يخص الوضع الحدودي، شدد الرئيس اللبناني على ضرورة "الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على الأراضي اللبنانية، والالتزام بتنفيذ القرار الدولي 1701"، مؤكدًا أهمية استكمال انتشار الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية وتفعيل خطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.من جهته، جدد الوفد الأمريكي تأكيد دعم بلاده للبنان في سعيه لترسيخ الأمن والاستقرار، لا سيما في الجنوب، مؤكدًا "استعداد واشنطن لدعم الجيش اللبناني وتمكين القوى الأمنية الشرعية من بسط سلطتها الكاملة على الأراضي اللبنانية، وإنهاء المظاهر المسلحة غير الشرعية".

