بعد اقترابها من "المسافة صفر".. فتاة تنجو بأعجوبة من فم حوت.. فيديو
بعد اقترابها من "المسافة صفر".. فتاة تنجو بأعجوبة من فم حوت.. فيديو
سبوتنيك عربي
أظهرت مشاهد متداولة حوتا ضخما يتجه نحو شابة خلال ممارستها هواية الغوص، وذلك أثناء ملاحقته سربًا من الأسماك. 09.11.2025
وتبين المشاهد لحظة تحبس الأنفاس عند اقتراب الحوت من الفتاة خلال ممارستها للغوص.ووثقت الكاميرا هذه المواجهة المثيرة، التي كان من الممكن أن تنتهي بطريقة أكثر خطورة، لكن استطاعت الفتاة الابتعاد من الحوت والنجاة من افتراسه.
