https://sarabic.ae/20251109/قصر-عابدين-المصري-يحتضن-حدثا-ملكيا-عالميا-لأول-مرة-صور-وفيديو-1106901245.html

قصر "عابدين" المصري يحتضن حدثا ملكيا عالميا لأول مرة.. صور وفيديو

قصر "عابدين" المصري يحتضن حدثا ملكيا عالميا لأول مرة.. صور وفيديو

سبوتنيك عربي

استضافت مصر، أمس السبت، ولأول مرة الحفل الملكي الفاخر "The Grand Ball"، الذي يقام في العام الحالي خارج موطنه الأصلي في إمارة موناكو، داخل قصر "عابدين"... 09.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-09T09:41+0000

2025-11-09T09:41+0000

2025-11-09T09:41+0000

مصر

أخبار مصر الآن

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/09/1106901088_1:0:849:477_1920x0_80_0_0_9e42b7e2ca503f03eec54317de3b7820.jpg

ويُصنف هذا الحدث ضمن فئة "Ultra Luxury Royal Events"، ويجمع كبار الشخصيات من العائلات الملكية والنبلاء ورموز المجتمع والدبلوماسية حول العالم، ويقام سنويا تحت رعاية أمير موناكو، ألبير الثاني.وجاءت استضافة مصر للحفل ضمن فعاليات ختام النسخة الخامسة من حملة "مانحي أمل"، المقامة من 7 إلى 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بالقاهرة، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار المصرية، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.وشهد اليوم الأول فعاليات متنوعة في المتحف القومي للحضارة المصرية، فيما يُقام الحفل الختامي للحملة اليوم في دار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة.ووزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، عن اعتزازه باستضافة مصر لهذا الحدث العالمي، مؤكدا أنه "يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على تنظيم الفعاليات الفاخرة ذات الطابع الثقافي والحضاري"، وفقا لبيان لوزارة السياحة والآثار المصرية.وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، المهندس أحمد يوسف، أن "الحفل يمثل فرصة فريدة للترويج لمصر عالميا كوجهة فاخرة تجمع بين التاريخ والعصرية، مستعرضا الإمكانيات الفريدة التي توفرها مصر من قصور تاريخية ومشروعات عصرية مثل العاصمة الإدارية الجديدة".ويعد الحفل الملكي "The Grand Ball" من أقدم وأرقى الحفلات الملكية في أوروبا، الذي انطلقت نسخته الأولى في عام 1954 في موناكو/ تحت رعاية الأمير الراحل رينيه الثالث والأميرة غريس كيلي، ويستمر سنويا تحت إشراف الأمير ألبير الثاني.ويهدف الحفل إلى الاحتفاء بالفنون والثقافة والذوق الرفيع، ودعم المبادرات الإنسانية والخيرية حول العالم، إذ يجمع بين العائلات الملكية والنبلاء وقادة المجتمع والدبلوماسيين، في أمسية تمثل رمزا للأناقة والرقي والتعاون الإنساني.

https://sarabic.ae/20251108/بحضور-عدد-من-أمراء-العالم-مصر-تعلن-عن-حفل-تاريخي-جديد-في-قصر-عابدين-1106875023.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار