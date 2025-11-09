قصر "عابدين" المصري يحتضن حدثا ملكيا عالميا لأول مرة.. صور وفيديو

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة ريبنوي في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف الهدنة المقترحة في السودان بـ"الفرصة النادرة".. وإيران تقول إن استئناف المفاوضات النووية مرهون بسلوك الولايات المتحدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251109/قصر-عابدين-المصري-يحتضن-حدثا-ملكيا-عالميا-لأول-مرة-صور-وفيديو-1106901245.html
قصر "عابدين" المصري يحتضن حدثا ملكيا عالميا لأول مرة.. صور وفيديو
قصر "عابدين" المصري يحتضن حدثا ملكيا عالميا لأول مرة.. صور وفيديو
سبوتنيك عربي
استضافت مصر، أمس السبت، ولأول مرة الحفل الملكي الفاخر "The Grand Ball"، الذي يقام في العام الحالي خارج موطنه الأصلي في إمارة موناكو، داخل قصر "عابدين"... 09.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-09T09:41+0000
2025-11-09T09:41+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/09/1106901088_1:0:849:477_1920x0_80_0_0_9e42b7e2ca503f03eec54317de3b7820.jpg
ويُصنف هذا الحدث ضمن فئة "Ultra Luxury Royal Events"، ويجمع كبار الشخصيات من العائلات الملكية والنبلاء ورموز المجتمع والدبلوماسية حول العالم، ويقام سنويا تحت رعاية أمير موناكو، ألبير الثاني.وجاءت استضافة مصر للحفل ضمن فعاليات ختام النسخة الخامسة من حملة "مانحي أمل"، المقامة من 7 إلى 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بالقاهرة، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار المصرية، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.وشهد اليوم الأول فعاليات متنوعة في المتحف القومي للحضارة المصرية، فيما يُقام الحفل الختامي للحملة اليوم في دار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة.ووزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، عن اعتزازه باستضافة مصر لهذا الحدث العالمي، مؤكدا أنه "يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على تنظيم الفعاليات الفاخرة ذات الطابع الثقافي والحضاري"، وفقا لبيان لوزارة السياحة والآثار المصرية.وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، المهندس أحمد يوسف، أن "الحفل يمثل فرصة فريدة للترويج لمصر عالميا كوجهة فاخرة تجمع بين التاريخ والعصرية، مستعرضا الإمكانيات الفريدة التي توفرها مصر من قصور تاريخية ومشروعات عصرية مثل العاصمة الإدارية الجديدة".ويعد الحفل الملكي "The Grand Ball" من أقدم وأرقى الحفلات الملكية في أوروبا، الذي انطلقت نسخته الأولى في عام 1954 في موناكو/ تحت رعاية الأمير الراحل رينيه الثالث والأميرة غريس كيلي، ويستمر سنويا تحت إشراف الأمير ألبير الثاني.ويهدف الحفل إلى الاحتفاء بالفنون والثقافة والذوق الرفيع، ودعم المبادرات الإنسانية والخيرية حول العالم، إذ يجمع بين العائلات الملكية والنبلاء وقادة المجتمع والدبلوماسيين، في أمسية تمثل رمزا للأناقة والرقي والتعاون الإنساني.
https://sarabic.ae/20251108/بحضور-عدد-من-أمراء-العالم-مصر-تعلن-عن-حفل-تاريخي-جديد-في-قصر-عابدين-1106875023.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/09/1106901088_107:0:743:477_1920x0_80_0_0_c45fb6520212a26b1efe63a840fde2d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار

قصر "عابدين" المصري يحتضن حدثا ملكيا عالميا لأول مرة.. صور وفيديو

09:41 GMT 09.11.2025
© Photo / Presidency of Egyptقصر عابدين التاريخي
قصر عابدين التاريخي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
© Photo / Presidency of Egypt
تابعنا عبر
استضافت مصر، أمس السبت، ولأول مرة الحفل الملكي الفاخر "The Grand Ball"، الذي يقام في العام الحالي خارج موطنه الأصلي في إمارة موناكو، داخل قصر "عابدين" التاريخي.
ويُصنف هذا الحدث ضمن فئة "Ultra Luxury Royal Events"، ويجمع كبار الشخصيات من العائلات الملكية والنبلاء ورموز المجتمع والدبلوماسية حول العالم، ويقام سنويا تحت رعاية أمير موناكو، ألبير الثاني.
وجاءت استضافة مصر للحفل ضمن فعاليات ختام النسخة الخامسة من حملة "مانحي أمل"، المقامة من 7 إلى 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بالقاهرة، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار المصرية، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
وشهد اليوم الأول فعاليات متنوعة في المتحف القومي للحضارة المصرية، فيما يُقام الحفل الختامي للحملة اليوم في دار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ووزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، عن اعتزازه باستضافة مصر لهذا الحدث العالمي، مؤكدا أنه "يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على تنظيم الفعاليات الفاخرة ذات الطابع الثقافي والحضاري"، وفقا لبيان لوزارة السياحة والآثار المصرية.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، المهندس أحمد يوسف، أن "الحفل يمثل فرصة فريدة للترويج لمصر عالميا كوجهة فاخرة تجمع بين التاريخ والعصرية، مستعرضا الإمكانيات الفريدة التي توفرها مصر من قصور تاريخية ومشروعات عصرية مثل العاصمة الإدارية الجديدة".
قصر عابدين من الخارج - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
بحضور عدد من أمراء العالم.. مصر تعتزم إقامة حفل تاريخي جديد في قصر "عابدين"
أمس, 15:12 GMT
ويعد الحفل الملكي "The Grand Ball" من أقدم وأرقى الحفلات الملكية في أوروبا، الذي انطلقت نسخته الأولى في عام 1954 في موناكو/ تحت رعاية الأمير الراحل رينيه الثالث والأميرة غريس كيلي، ويستمر سنويا تحت إشراف الأمير ألبير الثاني.
ويهدف الحفل إلى الاحتفاء بالفنون والثقافة والذوق الرفيع، ودعم المبادرات الإنسانية والخيرية حول العالم، إذ يجمع بين العائلات الملكية والنبلاء وقادة المجتمع والدبلوماسيين، في أمسية تمثل رمزا للأناقة والرقي والتعاون الإنساني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала