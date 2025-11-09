قصر "عابدين" المصري يحتضن حدثا ملكيا عالميا لأول مرة.. صور وفيديو
© Photo / Presidency of Egyptقصر عابدين التاريخي
© Photo / Presidency of Egypt
استضافت مصر، أمس السبت، ولأول مرة الحفل الملكي الفاخر "The Grand Ball"، الذي يقام في العام الحالي خارج موطنه الأصلي في إمارة موناكو، داخل قصر "عابدين" التاريخي.
ويُصنف هذا الحدث ضمن فئة "Ultra Luxury Royal Events"، ويجمع كبار الشخصيات من العائلات الملكية والنبلاء ورموز المجتمع والدبلوماسية حول العالم، ويقام سنويا تحت رعاية أمير موناكو، ألبير الثاني.
وجاءت استضافة مصر للحفل ضمن فعاليات ختام النسخة الخامسة من حملة "مانحي أمل"، المقامة من 7 إلى 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بالقاهرة، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار المصرية، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
لأول مرة الحفل الملكي "ذا جراند بول" في قصر عابدين بحضور رفيع المستوى يضم أمراء وأميرات ووجوهًا من الأسر النبيلة حول العالم..— 𓂀 Nefertiti : Nile Tales 𓅓 (@Ma_Mostafa12) November 9, 2025
استضافت مصر، للمرة الأولى، الحفل الملكي العالمي المعروف باسم The Grand Ball في قصر عابدين التاريخي، تحت إشراف وزارة السياحة والآثار وتنظيم Noble… pic.twitter.com/VHCphPUvNq
وشهد اليوم الأول فعاليات متنوعة في المتحف القومي للحضارة المصرية، فيما يُقام الحفل الختامي للحملة اليوم في دار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ووزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، عن اعتزازه باستضافة مصر لهذا الحدث العالمي، مؤكدا أنه "يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على تنظيم الفعاليات الفاخرة ذات الطابع الثقافي والحضاري"، وفقا لبيان لوزارة السياحة والآثار المصرية.
لأول مرة فى مصر حفل The Grand Ball الملكى الفاخر من موطنه الأصلى موناكو- امارة الفخامة المعروفة وبرعاية أمير موناكو وبحضور ملكى من كل أنحاء العالم.— hisham farid (@hisham___farid) November 8, 2025
الحفل مقام فى قصر عابدين الأسطورى من أفخم قصور مصر pic.twitter.com/o3PXNRM7ia
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، المهندس أحمد يوسف، أن "الحفل يمثل فرصة فريدة للترويج لمصر عالميا كوجهة فاخرة تجمع بين التاريخ والعصرية، مستعرضا الإمكانيات الفريدة التي توفرها مصر من قصور تاريخية ومشروعات عصرية مثل العاصمة الإدارية الجديدة".
ويعد الحفل الملكي "The Grand Ball" من أقدم وأرقى الحفلات الملكية في أوروبا، الذي انطلقت نسخته الأولى في عام 1954 في موناكو/ تحت رعاية الأمير الراحل رينيه الثالث والأميرة غريس كيلي، ويستمر سنويا تحت إشراف الأمير ألبير الثاني.
ويهدف الحفل إلى الاحتفاء بالفنون والثقافة والذوق الرفيع، ودعم المبادرات الإنسانية والخيرية حول العالم، إذ يجمع بين العائلات الملكية والنبلاء وقادة المجتمع والدبلوماسيين، في أمسية تمثل رمزا للأناقة والرقي والتعاون الإنساني.