"كتائب القسام": لا استسلام في قاموسنا وإسرائيل تتحمل مسؤولية الاشتباكات في رفح

"كتائب القسام": لا استسلام في قاموسنا وإسرائيل تتحمل مسؤولية الاشتباكات في رفح

أكدت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، أنه لا يوجد في قاموسها مبدأ الاستسلام، محملة إسرائيل مسؤولية الاشتباك مع... 09.11.2025

وقالت "القسام" في بيان: "يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الالتحام مع مجاهدينا في رفح الذين يدافعون عن أنفسهم داخل منطقة خاضعة لسيطرته، وليعلم العدو أنه لا يوجد في قاموس كتائب القسام مبدأ الاستسلام وتسليم النفس للعدو".وتابعت: "لقد جرت عملية استخراج الجثث خلال المرحلة الماضية في ظروف معقدة وبالغة الصعوبة، ورغم ذلك التزمنا بما هو مطلوب منا في الاتفاق، ونحن نؤكد أن استخراج ما تبقى من جثث بحاجةٍ إلى طواقم ومعدات فنية إضافية".ويوم الجمعة، أشارت "حماس" إلى أنه في "إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستقوم سرايا القدس وكتائب الشهيد عز الدين القسام بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها اليوم بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة".وأضافت: "لا معلومات لدينا ان كانوا قد استشهدوا أم لا زالوا على قيد الحياة منذ ذلك التاريخ، وعليه فلا علاقة لنا بأية أحداث تقع في تلك المناطق ولا يمكننا التواصل مع أي من مجاهدينا هناك إن كان لا يزال أحد منهم على قيد الحياة".وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه داخل انفاق "حماس" في رفح جنوب القطاع يوجد نحو 200 مسلح فلسطيني عالقين.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن زامير يعتزم السماح لعناصر حركة حماس الفلسطينية بمغادرة أنفاق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مقابل الحصول على جثمان الجندي الإسرائيلي هدار غولدين.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، وبمقتضاه، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وهم 20 أسيرا، وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وزير إسرائيلي: سنعود إلى القتال في غزة لأن حماس لن تتخلى عن سلاحها طوعاإعلام أمريكي: واشنطن تختبر نموذج نزع سلاح "حماس" في رفح

