https://sarabic.ae/20251109/كتائب-القسام-لا-استسلام-في-قاموسنا-وإسرائيل-تتحمل-مسؤولية-الاشتباكات-في-رفح-1106899206.html
"كتائب القسام": لا استسلام في قاموسنا وإسرائيل تتحمل مسؤولية الاشتباكات في رفح
"كتائب القسام": لا استسلام في قاموسنا وإسرائيل تتحمل مسؤولية الاشتباكات في رفح
سبوتنيك عربي
أكدت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، أنه لا يوجد في قاموسها مبدأ الاستسلام، محملة إسرائيل مسؤولية الاشتباك مع... 09.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-09T08:59+0000
2025-11-09T08:59+0000
2025-11-09T08:59+0000
أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس
قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097133970_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71eb3501db8423d3064a5cc1b181ff8b.jpg
وقالت "القسام" في بيان: "يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الالتحام مع مجاهدينا في رفح الذين يدافعون عن أنفسهم داخل منطقة خاضعة لسيطرته، وليعلم العدو أنه لا يوجد في قاموس كتائب القسام مبدأ الاستسلام وتسليم النفس للعدو".وتابعت: "لقد جرت عملية استخراج الجثث خلال المرحلة الماضية في ظروف معقدة وبالغة الصعوبة، ورغم ذلك التزمنا بما هو مطلوب منا في الاتفاق، ونحن نؤكد أن استخراج ما تبقى من جثث بحاجةٍ إلى طواقم ومعدات فنية إضافية".ويوم الجمعة، أشارت "حماس" إلى أنه في "إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستقوم سرايا القدس وكتائب الشهيد عز الدين القسام بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها اليوم بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة".وأضافت: "لا معلومات لدينا ان كانوا قد استشهدوا أم لا زالوا على قيد الحياة منذ ذلك التاريخ، وعليه فلا علاقة لنا بأية أحداث تقع في تلك المناطق ولا يمكننا التواصل مع أي من مجاهدينا هناك إن كان لا يزال أحد منهم على قيد الحياة".وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه داخل انفاق "حماس" في رفح جنوب القطاع يوجد نحو 200 مسلح فلسطيني عالقين.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن زامير يعتزم السماح لعناصر حركة حماس الفلسطينية بمغادرة أنفاق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مقابل الحصول على جثمان الجندي الإسرائيلي هدار غولدين.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، وبمقتضاه، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وهم 20 أسيرا، وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وزير إسرائيلي: سنعود إلى القتال في غزة لأن حماس لن تتخلى عن سلاحها طوعاإعلام أمريكي: واشنطن تختبر نموذج نزع سلاح "حماس" في رفح
https://sarabic.ae/20251107/ويتكوف-حماس-مستعدة-لتسليم-سلاحها-إلى-قوة-دولية-1106825775.html
https://sarabic.ae/20251104/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-ندرس-السماح-لعناصر-حماس-بمغادرة-أنفاق-رفح-مقابل-جثة-غولدين-1106740730.html
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097133970_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e96c5a34fd5ca99d98e7eb42a77e8e7e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
"كتائب القسام": لا استسلام في قاموسنا وإسرائيل تتحمل مسؤولية الاشتباكات في رفح
أكدت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، أنه لا يوجد في قاموسها مبدأ الاستسلام، محملة إسرائيل مسؤولية الاشتباك مع عناصرها الموجودين في رفح جنوبي قطاع غزة.
وقالت "القسام" في بيان: "يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الالتحام مع مجاهدينا في رفح الذين يدافعون عن أنفسهم داخل منطقة خاضعة لسيطرته، وليعلم العدو أنه لا يوجد في قاموس كتائب القسام مبدأ الاستسلام وتسليم النفس للعدو".
وأضافت: "إننا نضع الوسطاء أمام مسؤولياتهم وعليهم إيجاد حلٍ لضمان استمرار وقف إطلاق النار، وعدم تذرع العدو بحججٍ واهية لخرقه، واستغلال ذلك لاستهداف الأبرياء والمدنيين في غزة".
وتابعت: "لقد جرت عملية استخراج الجثث خلال المرحلة الماضية في ظروف معقدة وبالغة الصعوبة، ورغم ذلك التزمنا بما هو مطلوب منا في الاتفاق، ونحن نؤكد أن استخراج ما تبقى من جثث بحاجةٍ إلى طواقم ومعدات فنية إضافية".
ويوم الجمعة، أشارت "حماس" إلى أنه في "إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستقوم سرايا القدس وكتائب الشهيد عز الدين القسام بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها اليوم بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة".
وفي 19 أكتوبر الماضي، قالت "القسام" في بيان: "نؤكد على التزامنا الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة، ولا علم لنا بأية أحداث او اشتباكات تجري في منطقة رفح، حيث أن هذه مناطق حمراء تقع تحت سيطرة الاحتلال، والاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا هناك منذ عودة الحرب في مارس من العام الجاري".
وأضافت: "لا معلومات لدينا ان كانوا قد استشهدوا أم لا زالوا على قيد الحياة منذ ذلك التاريخ، وعليه فلا علاقة لنا بأية أحداث تقع في تلك المناطق ولا يمكننا التواصل مع أي من مجاهدينا هناك إن كان لا يزال أحد منهم على قيد الحياة".
وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه داخل انفاق "حماس" في رفح جنوب القطاع يوجد نحو 200 مسلح فلسطيني عالقين.
وفي وقت سابق، قال رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، إن إسرائيل تدرس السماح لعناصر حركة "حماس" بمغادرة أنفاق رفح مقابل جثة جندي إسرائيلي.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن زامير يعتزم السماح لعناصر حركة حماس الفلسطينية بمغادرة أنفاق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مقابل الحصول على جثمان الجندي الإسرائيلي هدار غولدين.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، وبمقتضاه، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وهم 20 أسيرا، وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.