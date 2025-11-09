https://sarabic.ae/20251109/لافروف-التجربة-العسكرية-الروسية-في-سوريا-ومنطقة-العملية-الخاصة-تخضع-لدراسة-دقيقة-من-الغرب-1106916065.html
لافروف: التجربة العسكرية الروسية في سوريا ومنطقة العملية الخاصة تخضع لدراسة دقيقة من الغرب
لافروف: التجربة العسكرية الروسية في سوريا ومنطقة العملية الخاصة تخضع لدراسة دقيقة من الغرب
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن التجربة العسكرية الروسية ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) في سوريا، وكذلك في منطقة... 09.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-09T19:11+0000
2025-11-09T19:11+0000
2025-11-09T19:11+0000
روسيا
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1d/1102170114_0:0:2816:1585_1920x0_80_0_0_fefb9d9ecc46ee8350487bde706287a3.jpg
وقال لافروف في مقابلة مع برنامج "القبول العسكري": "بعدما اضطررنا إلى إرسال وحدة من قواتنا الجوفضائية إلى الجمهورية العربية السورية، من أجل وقف كارثة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة)، التي كانت قد حلّت بهذا البلد، أظهر العديد من الخبراء والمتخصصين تقديرًا بالغًا لعمل وحداتنا القتالية باستخدام المعدات الروسية بشكل مباشر في ساحات القتال، وكما هو الحال الآن، خلال العملية العسكرية الخاصة، تخضع تجربتنا للدراسة حرفيًا تحت المجهر، بما في ذلك من قبل الدول الغربية".وفي وقت سابق، ذكر سيرغي تشيميزوف، المدير العام لمؤسسة "روستيخ" الروسية، على هامش المشاركة في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025" في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن "دول الشرق الأوسط تشكل جزءًا رئيسيًا من محفظة صادرات الأسلحة الروسية، حيث تستحوذ المنطقة على 50 بالمئة من عقود "روس أوبورون إكسبورت" وهي الشركة المسؤولة عن تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية من روسيا".وأشار إلى أنه "على الرغم من الوضع العالمي الصعب وضغوط المنافسين الأجانب الرئيسيين، فإن الهدف الاستراتيجي يبقى ثابتًا، الحفاظ على المركز الثاني في التصنيف العالمي لمصدري الأسلحة حتى عام 2030 وما بعده، أي حتى عام 2036".لافروف: الحوار مع واشنطن بشأن القضايا الثنائية مستمر ولكن ليس بالسرعة المطلوبة
https://sarabic.ae/20251109/لافروف-الحوار-مع-واشنطن-بشأن-القضايا-الثنائية-مستمر-ولكن-ليس-بالسرعة-المطلوبة--عاجل-1106897835.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1d/1102170114_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_5f6ec7bcc7f85d9cadcf62693dc9a65c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
لافروف: التجربة العسكرية الروسية في سوريا ومنطقة العملية الخاصة تخضع لدراسة دقيقة من الغرب
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن التجربة العسكرية الروسية ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) في سوريا، وكذلك في منطقة العملية العسكرية الخاصة، تخضع لدراسة دقيقة من قبل الخبراء عالميًا وأيضًا في الدول الغربية.
وقال لافروف في مقابلة مع برنامج "القبول العسكري": "بعدما اضطررنا إلى إرسال وحدة من قواتنا الجوفضائية إلى الجمهورية العربية السورية، من أجل وقف كارثة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة)، التي كانت قد حلّت بهذا البلد، أظهر العديد من الخبراء والمتخصصين تقديرًا بالغًا لعمل وحداتنا القتالية باستخدام المعدات الروسية بشكل مباشر في ساحات القتال، وكما هو الحال الآن، خلال العملية العسكرية الخاصة، تخضع تجربتنا للدراسة حرفيًا تحت المجهر، بما في ذلك من قبل الدول الغربية".
وفي وقت سابق، ذكر سيرغي تشيميزوف، المدير العام لمؤسسة "روستيخ" الروسية، على هامش المشاركة في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025" في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن "دول الشرق الأوسط تشكل جزءًا رئيسيًا من محفظة صادرات الأسلحة الروسية، حيث تستحوذ المنطقة على 50 بالمئة من عقود "روس أوبورون إكسبورت" وهي الشركة المسؤولة عن تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية من روسيا".
والأسبوع الماضي، أعلن نائب المدير العام لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية أوليغ يفتوشينكو، أن شركة "روس أوبورون إكسبورت"، زادت صادراتها من الأسلحة الروسية 5 مرات خلال 25 عاما.
وأشار إلى أنه "على الرغم من الوضع العالمي الصعب وضغوط المنافسين الأجانب الرئيسيين، فإن الهدف الاستراتيجي يبقى ثابتًا، الحفاظ على المركز الثاني في التصنيف العالمي لمصدري الأسلحة حتى عام 2030 وما بعده، أي حتى عام 2036".