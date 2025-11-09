https://sarabic.ae/20251109/لافروف-التجربة-العسكرية-الروسية-في-سوريا-ومنطقة-العملية-الخاصة-تخضع-لدراسة-دقيقة-من-الغرب-1106916065.html

لافروف: التجربة العسكرية الروسية في سوريا ومنطقة العملية الخاصة تخضع لدراسة دقيقة من الغرب

لافروف: التجربة العسكرية الروسية في سوريا ومنطقة العملية الخاصة تخضع لدراسة دقيقة من الغرب

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن التجربة العسكرية الروسية ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) في سوريا، وكذلك في منطقة... 09.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-09T19:11+0000

2025-11-09T19:11+0000

2025-11-09T19:11+0000

روسيا

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1d/1102170114_0:0:2816:1585_1920x0_80_0_0_fefb9d9ecc46ee8350487bde706287a3.jpg

وقال لافروف في مقابلة مع برنامج "القبول العسكري": "بعدما اضطررنا إلى إرسال وحدة من قواتنا الجوفضائية إلى الجمهورية العربية السورية، من أجل وقف كارثة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة)، التي كانت قد حلّت بهذا البلد، أظهر العديد من الخبراء والمتخصصين تقديرًا بالغًا لعمل وحداتنا القتالية باستخدام المعدات الروسية بشكل مباشر في ساحات القتال، وكما هو الحال الآن، خلال العملية العسكرية الخاصة، تخضع تجربتنا للدراسة حرفيًا تحت المجهر، بما في ذلك من قبل الدول الغربية".وفي وقت سابق، ذكر سيرغي تشيميزوف، المدير العام لمؤسسة "روستيخ" الروسية، على هامش المشاركة في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025" في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن "دول الشرق الأوسط تشكل جزءًا رئيسيًا من محفظة صادرات الأسلحة الروسية، حيث تستحوذ المنطقة على 50 بالمئة من عقود "روس أوبورون إكسبورت" وهي الشركة المسؤولة عن تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية من روسيا".وأشار إلى أنه "على الرغم من الوضع العالمي الصعب وضغوط المنافسين الأجانب الرئيسيين، فإن الهدف الاستراتيجي يبقى ثابتًا، الحفاظ على المركز الثاني في التصنيف العالمي لمصدري الأسلحة حتى عام 2030 وما بعده، أي حتى عام 2036".لافروف: الحوار مع واشنطن بشأن القضايا الثنائية مستمر ولكن ليس بالسرعة المطلوبة

https://sarabic.ae/20251109/لافروف-الحوار-مع-واشنطن-بشأن-القضايا-الثنائية-مستمر-ولكن-ليس-بالسرعة-المطلوبة--عاجل-1106897835.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم