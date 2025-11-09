لافروف: التجربة العسكرية الروسية في سوريا ومنطقة العملية الخاصة تخضع لدراسة دقيقة من الغرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف الهدنة المقترحة في السودان بـ"الفرصة النادرة".. وإيران تقول إن استئناف المفاوضات النووية مرهون بسلوك الولايات المتحدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا .. والكشف عن سجن سري في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251109/لافروف-التجربة-العسكرية-الروسية-في-سوريا-ومنطقة-العملية-الخاصة-تخضع-لدراسة-دقيقة-من-الغرب-1106916065.html
لافروف: التجربة العسكرية الروسية في سوريا ومنطقة العملية الخاصة تخضع لدراسة دقيقة من الغرب
لافروف: التجربة العسكرية الروسية في سوريا ومنطقة العملية الخاصة تخضع لدراسة دقيقة من الغرب
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن التجربة العسكرية الروسية ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) في سوريا، وكذلك في منطقة... 09.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-09T19:11+0000
2025-11-09T19:11+0000
روسيا
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1d/1102170114_0:0:2816:1585_1920x0_80_0_0_fefb9d9ecc46ee8350487bde706287a3.jpg
وقال لافروف في مقابلة مع برنامج "القبول العسكري": "بعدما اضطررنا إلى إرسال وحدة من قواتنا الجوفضائية إلى الجمهورية العربية السورية، من أجل وقف كارثة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة)، التي كانت قد حلّت بهذا البلد، أظهر العديد من الخبراء والمتخصصين تقديرًا بالغًا لعمل وحداتنا القتالية باستخدام المعدات الروسية بشكل مباشر في ساحات القتال، وكما هو الحال الآن، خلال العملية العسكرية الخاصة، تخضع تجربتنا للدراسة حرفيًا تحت المجهر، بما في ذلك من قبل الدول الغربية".وفي وقت سابق، ذكر سيرغي تشيميزوف، المدير العام لمؤسسة "روستيخ" الروسية، على هامش المشاركة في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025" في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن "دول الشرق الأوسط تشكل جزءًا رئيسيًا من محفظة صادرات الأسلحة الروسية، حيث تستحوذ المنطقة على 50 بالمئة من عقود "روس أوبورون إكسبورت" وهي الشركة المسؤولة عن تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية من روسيا".وأشار إلى أنه "على الرغم من الوضع العالمي الصعب وضغوط المنافسين الأجانب الرئيسيين، فإن الهدف الاستراتيجي يبقى ثابتًا، الحفاظ على المركز الثاني في التصنيف العالمي لمصدري الأسلحة حتى عام 2030 وما بعده، أي حتى عام 2036".لافروف: الحوار مع واشنطن بشأن القضايا الثنائية مستمر ولكن ليس بالسرعة المطلوبة
https://sarabic.ae/20251109/لافروف-الحوار-مع-واشنطن-بشأن-القضايا-الثنائية-مستمر-ولكن-ليس-بالسرعة-المطلوبة--عاجل-1106897835.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1d/1102170114_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_5f6ec7bcc7f85d9cadcf62693dc9a65c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

لافروف: التجربة العسكرية الروسية في سوريا ومنطقة العملية الخاصة تخضع لدراسة دقيقة من الغرب

19:11 GMT 09.11.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن التجربة العسكرية الروسية ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) في سوريا، وكذلك في منطقة العملية العسكرية الخاصة، تخضع لدراسة دقيقة من قبل الخبراء عالميًا وأيضًا في الدول الغربية.
وقال لافروف في مقابلة مع برنامج "القبول العسكري": "بعدما اضطررنا إلى إرسال وحدة من قواتنا الجوفضائية إلى الجمهورية العربية السورية، من أجل وقف كارثة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة)، التي كانت قد حلّت بهذا البلد، أظهر العديد من الخبراء والمتخصصين تقديرًا بالغًا لعمل وحداتنا القتالية باستخدام المعدات الروسية بشكل مباشر في ساحات القتال، وكما هو الحال الآن، خلال العملية العسكرية الخاصة، تخضع تجربتنا للدراسة حرفيًا تحت المجهر، بما في ذلك من قبل الدول الغربية".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
لافروف: الحوار مع واشنطن بشأن القضايا الثنائية مستمر ولكن ليس بالسرعة المطلوبة
07:19 GMT
وفي وقت سابق، ذكر سيرغي تشيميزوف، المدير العام لمؤسسة "روستيخ" الروسية، على هامش المشاركة في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025" في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن "دول الشرق الأوسط تشكل جزءًا رئيسيًا من محفظة صادرات الأسلحة الروسية، حيث تستحوذ المنطقة على 50 بالمئة من عقود "روس أوبورون إكسبورت" وهي الشركة المسؤولة عن تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية من روسيا".

والأسبوع الماضي، أعلن نائب المدير العام لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية أوليغ يفتوشينكو، أن شركة "روس أوبورون إكسبورت"، زادت صادراتها من الأسلحة الروسية 5 مرات خلال 25 عاما.

وأشار إلى أنه "على الرغم من الوضع العالمي الصعب وضغوط المنافسين الأجانب الرئيسيين، فإن الهدف الاستراتيجي يبقى ثابتًا، الحفاظ على المركز الثاني في التصنيف العالمي لمصدري الأسلحة حتى عام 2030 وما بعده، أي حتى عام 2036".
لافروف: الحوار مع واشنطن بشأن القضايا الثنائية مستمر ولكن ليس بالسرعة المطلوبة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала