مجلس الأمن الروسي: شويغو يصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين المصريين
مجلس الأمن الروسي: شويغو يصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين المصريين
09.11.2025
وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، إلى العاصمة القاهرة اليوم الأحد، على رأس وفد وزاري لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في مصر، وفقًا لما أوردته الخدمة الصحفية للمجلس.
وكان في استقباله في المطار فايزة النجا، مستشارة رئيس جمهورية مصر العربية للأمن القومي، وجورجي بوريسينكو، السفير الروسي في مصر.
وذكر البيان الذي أوردته الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي: "وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، إلى مصر لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في البلاد. ومن المقرر خلال زيارته للقاهرة، عقد اجتماعات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومستشارة الأمن القومي فايزة النجا. كما يتضمن جدول أعماله اجتماعات مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الدفاع والتصنيع الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر، ورؤساء أجهزة أمنية وأجهزة خاصة أخرى".
وضم الوفد الروسي ممثلين رفيعي المستوى من وزارات الداخلية والخارجية والعدل والصناعة والتجارة الروسية، والهيئة الاتحادية للتعاون العسكري التقني و"روسكوسموس" (وكالة الفضاء الروسية) و"روساتوم" (مؤسسة الطاقة الذرية)، وجهات أخرى.
وأفاد المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي: "نعتزم مناقشة مجموعة واسعة من قضايا التعاون الثنائي ذات الاهتمام المشترك مع شركائنا المصريين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة. وتشمل المجالات ذات الأولوية مناقشة آفاق تنفيذ الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى، بما في ذلك في مجالات التعاون العسكري والعسكري التقني. كما سيناقش الطرفان سبل تكثيف الحوار بين أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الخاصة، مع التركيز على ضمان أمن المعلومات ومكافحة الإرهاب والتطرف".
وسيولى اهتمام خاص لتعزيز المشاريع الروسية الاستراتيجية، لا سيما في قطاعات التجارة والاقتصاد والطاقة، بالإضافة إلى ضمان الأمن الغذائي.