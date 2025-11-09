عربي
مصدر: اعتقال ما يقرب من 10 أشخاص بينهم أجانب في روسيا لتعاونهم مع جهاز الأمن الأوكراني
مصدر: اعتقال ما يقرب من 10 أشخاص بينهم أجانب في روسيا لتعاونهم مع جهاز الأمن الأوكراني
مصدر: اعتقال ما يقرب من 10 أشخاص بينهم أجانب في روسيا لتعاونهم مع جهاز الأمن الأوكراني
صرّح مصدر مطلع على التحقيقات، بأنه تم اعتقال ما يقرب من 10 أشخاص، بينهم مواطنون روس وأجانب، في روسيا في قضية جنائية تتعلق بالانتماء إلى جماعة إرهابية تعاونت مع... 09.11.2025, سبوتنيك عربي
موسكو – سبوتنيك. وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك"، "تم احتجاز ما يقرب من عشرة مواطنين روس وأجانب رهن الاحتجاز بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية من خلال التعاون مع جهاز الأمن الأوكراني؛ وتشمل القضية أيضًا بعض الأفراد المجهولين".وبحسب المصدر، "أحد المتهمين الرئيسيين هو مواطن أجنبي؛ ووفقًا للتحقيق، فقد أقام علاقات مع جهاز الأمن الأوكراني".وخلص المصدر إلى أن المتهمين محتجزون حاليًا في مراكز التوقيف الاحتياطي في موسكو، بما في ذلك سجن ليفورتوفو.
مصدر: اعتقال ما يقرب من 10 أشخاص بينهم أجانب في روسيا لتعاونهم مع جهاز الأمن الأوكراني

01:02 GMT 09.11.2025
صرّح مصدر مطلع على التحقيقات، بأنه تم اعتقال ما يقرب من 10 أشخاص، بينهم مواطنون روس وأجانب، في روسيا في قضية جنائية تتعلق بالانتماء إلى جماعة إرهابية تعاونت مع جهاز الأمن الأوكراني.
موسكو – سبوتنيك. وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك"، "تم احتجاز ما يقرب من عشرة مواطنين روس وأجانب رهن الاحتجاز بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية من خلال التعاون مع جهاز الأمن الأوكراني؛ وتشمل القضية أيضًا بعض الأفراد المجهولين".
وبحسب المصدر، "أحد المتهمين الرئيسيين هو مواطن أجنبي؛ ووفقًا للتحقيق، فقد أقام علاقات مع جهاز الأمن الأوكراني".
وخلص المصدر إلى أن المتهمين محتجزون حاليًا في مراكز التوقيف الاحتياطي في موسكو، بما في ذلك سجن ليفورتوفو.
