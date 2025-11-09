https://sarabic.ae/20251109/مصدر-اعتقال-ما-يقرب-من-10-أشخاص-بينهم-أجانب-في-روسيا-لتعاونهم-مع-جهاز-الأمن-الأوكراني-1106892087.html
مصدر: اعتقال ما يقرب من 10 أشخاص بينهم أجانب في روسيا لتعاونهم مع جهاز الأمن الأوكراني
موسكو – سبوتنيك. وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك"، "تم احتجاز ما يقرب من عشرة مواطنين روس وأجانب رهن الاحتجاز بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية من خلال التعاون مع جهاز الأمن الأوكراني؛ وتشمل القضية أيضًا بعض الأفراد المجهولين".وبحسب المصدر، "أحد المتهمين الرئيسيين هو مواطن أجنبي؛ ووفقًا للتحقيق، فقد أقام علاقات مع جهاز الأمن الأوكراني".وخلص المصدر إلى أن المتهمين محتجزون حاليًا في مراكز التوقيف الاحتياطي في موسكو، بما في ذلك سجن ليفورتوفو.
