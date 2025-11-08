عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة فولتشيه في مقاطعة دنيبروبتروفسك- الدفاع الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الجيش الروسي يحرر بلدة فولتشيه في مقاطعة دنيبروبتروفسك- الدفاع الروسية

09:05 GMT 08.11.2025 (تم التحديث: 09:15 GMT 08.11.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة فولتشيه في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تقدمت وحدات مجموعة قوات "الشرق" في عمق دفاعات العدو وأكملت تحرير بلدة فولتشيه في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
وبحسب الدفاع فإنه "في كوبيانسك في مقاطعة خاركيف، تواصل مفارز هجومية من الجيش السادس، استهداف وتدمير مجموعة العدو المحاصرة".
وأضاف البيان: "ردا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية الليلة الماضية ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبرية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما في ذلك صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وكذلك الطائرات دون طيار ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت إنتاج الغا، ومجمع الطاقة في أوكرانيا، والتي ضمنت عملها".
وأكد البيان أنه "أهداف الضربة تحققت، وأصيبت جميع الأهداف المحددة".
وأوضح البيان: "اتخذت وحدات مجموعة "الجنوب" مواقع أكثر فائدة. واستهدفت =القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلفت خسائر العدو ما يصل إلى 80 جنديا ودبابتين ومركبات قتالية ومدافع ميدانية، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة ومستودع مواد".
