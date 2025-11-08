https://sarabic.ae/20251108/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-فولتشي-في-مقاطعة-دنيبروبتروفسك-الدفاع-الروسية-1106865284.html
الجيش الروسي يحرر بلدة فولتشيه في مقاطعة دنيبروبتروفسك- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة فولتشيه في مقاطعة دنيبروبتروفسك. 08.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-08T09:05+0000
2025-11-08T09:05+0000
2025-11-08T09:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/15/1088156733_0:40:1126:673_1920x0_80_0_0_d61a5e080f9931af6fceb666e92b8f46.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تقدمت وحدات مجموعة قوات "الشرق" في عمق دفاعات العدو وأكملت تحرير بلدة فولتشيه في مقاطعة دنيبروبتروفسك".وبحسب الدفاع فإنه "في كوبيانسك في مقاطعة خاركيف، تواصل مفارز هجومية من الجيش السادس، استهداف وتدمير مجموعة العدو المحاصرة".وأضاف البيان: "ردا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية الليلة الماضية ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبرية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما في ذلك صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وكذلك الطائرات دون طيار ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت إنتاج الغا، ومجمع الطاقة في أوكرانيا، والتي ضمنت عملها".وأكد البيان أنه "أهداف الضربة تحققت، وأصيبت جميع الأهداف المحددة".وأوضح البيان: "اتخذت وحدات مجموعة "الجنوب" مواقع أكثر فائدة. واستهدفت =القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلفت خسائر العدو ما يصل إلى 80 جنديا ودبابتين ومركبات قتالية ومدافع ميدانية، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة ومستودع مواد".
2025
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/15/1088156733_89:0:1038:712_1920x0_80_0_0_75efcbd7347b70b145b9af4be0578d77.jpg
روسيا
09:05 GMT 08.11.2025 (تم التحديث: 09:15 GMT 08.11.2025)
