مصر وألمانيا توقعان اتفاقا جديدا لمبادلة الديون

أمساليوم
بث مباشر
وقعت مصر وألمانيا اتفاقية ثنائية لمبادلة الديون بين الحكومتين لتمويل جهود القاهرة في التحول للطاقة النظيفة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطني في البلاد.
ذكرت ذلك صحيفة "المال" المصرية، مشيرة إلى أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت، شهد، اليوم الأحد، توقيع الاتفاقية مع الجانب الألماني بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قمة مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
مصر تعلن توقيع اتفاقيات بـ83 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة
15 نوفمبر 2022, 12:09 GMT
ولفتت الصحيفة إلى أن الاتفاقية تتضمن مبادلة ديون بقيمة 50 مليون يورو بين الحكومتين لتمويل مشروعين لخطوط ربط محطتين لطاقة الرياح على الشبكة القومية للكهرباء بمناطق رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس،
وأشارت الصحيفة إلى أن الجانب الألماني مثله لويزه ديتريش، مدير المحافظ بقطاع الطاقة لشمال أفريقيا ببنك التعمير الألماني، بينما وقع عن الجانب المصري المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة.
وأوضحت الصحيفة أن الاتفاقية تنص على تحويل مبلغ 50 مليون يورو إلى منحة من الحكومة الألمانية يتم صرفها على شريحتين متساويتين لتمويل مشروعات الربط وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.
طاقة الرياح - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
مصر تعتزم رفع مساهمة الطاقة المتجددة في الكهرباء إلى 42%
16 ديسمبر 2024, 07:04 GMT
وبحسب الصحيفة، فإن هذه الاتفاقية تستكمل اتفاقيتين سابقتين لمبادلة الديون بين البلدين بإجمالي 75 مليون يورو، وتهدف إلى دعم الشبكة القومية واستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة.
وتتضمن استراتيجية الدولة المصري زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42 في المئة بحلول عام 2030، وصولا إلى 65 في المئة المئة في 2040، وذلك ضمن جهود خفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة.
