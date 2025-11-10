إخلاء سبيل "هانيبال القذافي" من السجون اللبنانية بعد 10 سنوات من الحبس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا .. والكشف عن سجن سري في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:30 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:29 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو للقاهرة استراتيجية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251110/إخلاء-سبيل-هانيبال-القذافي-من-السجون-اللبنانية-بعد-10-سنوات-من-الحبس-1106953134.html
إخلاء سبيل "هانيبال القذافي" من السجون اللبنانية بعد 10 سنوات من الحبس
إخلاء سبيل "هانيبال القذافي" من السجون اللبنانية بعد 10 سنوات من الحبس
سبوتنيك عربي
قرر القضاء اللبناني، اليوم الاثنين، الإفراج الرسمي عن هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، من السجن، بعد سداد كفالة مالية قدرها 893 ألف... 10.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-10T21:32+0000
2025-11-10T21:32+0000
أخبار لبنان
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103046/68/1030466843_0:304:2000:1429_1920x0_80_0_0_8e0a39bbd66ab6c7ba35adfcf05e6ebc.jpg
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للإعلام بأن "إطلاق سراح هانيبال معمر القذافي من سجن قوي الأمن الداخلي تم مساء اليوم الاثنين، حيث قضى 10 سنوات موقوفاً بتهمة كتم معلومات في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه".وكان فريق الدفاع القانوني عن هانيبال القذافي، قد أعلن، الأسبوع الماضي، أنه "من المقرر دفع الكفالة المطلوبة للإفراج عن هانيبال البالغة 900 ألف دولار، خلال اليومين المقبلين".وقال العضو بفريق الدفاع عن هانيبال القذافي، المحامي شربل ميلاد الخوري في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "السلطات الليبية لم تطالب نظيرها اللبنانية بتسليم القذافي، وأنه سيقرر وجهته المقبلة بنفسه". ولفت الخوري، إلى أن "هانيبال القذافي يعتزم مغادرة لبنان عقب دفع الكفالة والتوجه إلى بلد محدد، لكن لا يمكن الإفصاح عن وجهته "لأسباب أمنية". كما تقرر إلغاء قرار من القذافي سفره، والسماح له بمغادرة لبنان فور تسديد قيمة الكفالة، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. يأتي هذا بعدما أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن السلطات اللبنانية قررت الإفراج عن المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي وإلغاء الكفالة المفروضة عليه. وأعربت الحكومة في بيان لها عن تقديرها للرئيس اللبناني، جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، على ما أبدياه من تعاون وتفهّم في الملف، مؤكدة أن القرار يعكس روح الأخوّة والعلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين. كما رحبت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بما "أبدته القيادة اللبنانية من نوايا لإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية وتطوير التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، معتبرة أن ذلك يخدم المصلحة المشتركة للشعبين".وجددت "التزامها بالحوار والتعاون البنّاء مع لبنان، انطلاقا من إيمانها بـ وحدة المصير العربي وأهمية العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".يشار إلى أن هانيبال القذافي غادر ليبيا، في العام 2011، ليصل في نهاية المطاف إلى سوريا، حيث تم اختطافه (وفقا لتصريحات القذافي)، ونقله إلى لبنان، واعتقاله في عام 2015.
تابعنا عبر
قرر القضاء اللبناني، اليوم الاثنين، الإفراج الرسمي عن هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، من السجن، بعد سداد كفالة مالية قدرها 893 ألف دولار أميركي.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للإعلام بأن "إطلاق سراح هانيبال معمر القذافي من سجن قوي الأمن الداخلي تم مساء اليوم الاثنين، حيث قضى 10 سنوات موقوفاً بتهمة كتم معلومات في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه".
وأوضحت الوكالة أن "إخلاء سبيل القذافي جاء بعدما سدد وكلاء الدفاع عنه الكفالة المالية البالغة 893 ألف دولار أميركي، وتوجهوا إلى المديرية العامة للأمن العام لتسوية وضعه القانوني، أسوة بكل الأجانب الموقوفين"، مشيرة إلى أنه "بعدها تم تسليم قرار إخلاء سبيله لآمر السجن وأطلق سراحه".
وكان فريق الدفاع القانوني عن هانيبال القذافي، قد أعلن، الأسبوع الماضي، أنه "من المقرر دفع الكفالة المطلوبة للإفراج عن هانيبال البالغة 900 ألف دولار، خلال اليومين المقبلين".
هانيبال القذافي، ابن العقيد الليبي الراحل معمر القذافي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
"هانيبال" من ملف قضائي إلى تقارب دبلوماسي… هل يبدأ مسار جديد بين طرابلس وبيروت؟
7 نوفمبر, 13:49 GMT
وقال العضو بفريق الدفاع عن هانيبال القذافي، المحامي شربل ميلاد الخوري في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "السلطات الليبية لم تطالب نظيرها اللبنانية بتسليم القذافي، وأنه سيقرر وجهته المقبلة بنفسه".
ولفت الخوري، إلى أن "هانيبال القذافي يعتزم مغادرة لبنان عقب دفع الكفالة والتوجه إلى بلد محدد، لكن لا يمكن الإفصاح عن وجهته "لأسباب أمنية".
ووافق المحقق العدلي في قضية اختطاف الإمام موسى الصدر، الخميس الماضي، على "خفض كفالة، هنيبال القذافي، من 11 مليون دولار إلى 900 ألف دولار لإخلاء سبيله".
كما تقرر إلغاء قرار من القذافي سفره، والسماح له بمغادرة لبنان فور تسديد قيمة الكفالة، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
يأتي هذا بعدما أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن السلطات اللبنانية قررت الإفراج عن المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي وإلغاء الكفالة المفروضة عليه.
هانيبال القذافي، ابن العقيد الليبي الراحل معمر القذافي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
لبنان يخفض كفالة هانيبال القذافي ويلغى قرار منعه من السفر
6 نوفمبر, 17:48 GMT
وأعربت الحكومة في بيان لها عن تقديرها للرئيس اللبناني، جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، على ما أبدياه من تعاون وتفهّم في الملف، مؤكدة أن القرار يعكس روح الأخوّة والعلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.
وأكدت أن "هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود دبلوماسية ليبية مستمرة لمعالجة الملف بطريقة قانونية وإنسانية تحفظ كرامة المواطن الليبي وتعزز التعاون القضائي بين البلدين".
كما رحبت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بما "أبدته القيادة اللبنانية من نوايا لإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية وتطوير التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، معتبرة أن ذلك يخدم المصلحة المشتركة للشعبين".
وجددت "التزامها بالحوار والتعاون البنّاء مع لبنان، انطلاقا من إيمانها بـ وحدة المصير العربي وأهمية العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".
يشار إلى أن هانيبال القذافي غادر ليبيا، في العام 2011، ليصل في نهاية المطاف إلى سوريا، حيث تم اختطافه (وفقا لتصريحات القذافي)، ونقله إلى لبنان، واعتقاله في عام 2015.
