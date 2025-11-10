https://sarabic.ae/20251110/إخلاء-سبيل-هانيبال-القذافي-من-السجون-اللبنانية-بعد-10-سنوات-من-الحبس-1106953134.html

إخلاء سبيل "هانيبال القذافي" من السجون اللبنانية بعد 10 سنوات من الحبس

إخلاء سبيل "هانيبال القذافي" من السجون اللبنانية بعد 10 سنوات من الحبس

سبوتنيك عربي

قرر القضاء اللبناني، اليوم الاثنين، الإفراج الرسمي عن هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، من السجن، بعد سداد كفالة مالية قدرها 893 ألف... 10.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-10T21:32+0000

2025-11-10T21:32+0000

2025-11-10T21:32+0000

أخبار لبنان

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103046/68/1030466843_0:304:2000:1429_1920x0_80_0_0_8e0a39bbd66ab6c7ba35adfcf05e6ebc.jpg

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للإعلام بأن "إطلاق سراح هانيبال معمر القذافي من سجن قوي الأمن الداخلي تم مساء اليوم الاثنين، حيث قضى 10 سنوات موقوفاً بتهمة كتم معلومات في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه".وكان فريق الدفاع القانوني عن هانيبال القذافي، قد أعلن، الأسبوع الماضي، أنه "من المقرر دفع الكفالة المطلوبة للإفراج عن هانيبال البالغة 900 ألف دولار، خلال اليومين المقبلين".وقال العضو بفريق الدفاع عن هانيبال القذافي، المحامي شربل ميلاد الخوري في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "السلطات الليبية لم تطالب نظيرها اللبنانية بتسليم القذافي، وأنه سيقرر وجهته المقبلة بنفسه". ولفت الخوري، إلى أن "هانيبال القذافي يعتزم مغادرة لبنان عقب دفع الكفالة والتوجه إلى بلد محدد، لكن لا يمكن الإفصاح عن وجهته "لأسباب أمنية". كما تقرر إلغاء قرار من القذافي سفره، والسماح له بمغادرة لبنان فور تسديد قيمة الكفالة، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. يأتي هذا بعدما أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن السلطات اللبنانية قررت الإفراج عن المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي وإلغاء الكفالة المفروضة عليه. وأعربت الحكومة في بيان لها عن تقديرها للرئيس اللبناني، جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، على ما أبدياه من تعاون وتفهّم في الملف، مؤكدة أن القرار يعكس روح الأخوّة والعلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين. كما رحبت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بما "أبدته القيادة اللبنانية من نوايا لإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية وتطوير التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، معتبرة أن ذلك يخدم المصلحة المشتركة للشعبين".وجددت "التزامها بالحوار والتعاون البنّاء مع لبنان، انطلاقا من إيمانها بـ وحدة المصير العربي وأهمية العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".يشار إلى أن هانيبال القذافي غادر ليبيا، في العام 2011، ليصل في نهاية المطاف إلى سوريا، حيث تم اختطافه (وفقا لتصريحات القذافي)، ونقله إلى لبنان، واعتقاله في عام 2015.

https://sarabic.ae/20251107/هانيبال-من-ملف-قضائي-إلى-تقارب-دبلوماسي-هل-يبدأ-مسار-جديد-بين-طرابلس-وبيروت؟-1106846554.html

https://sarabic.ae/20251106/لبنان-يخفض-كفالة-هانيبال-القذافي-ويلغى-قرار-منعه-من-السفر-1106815780.html

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار لبنان, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي