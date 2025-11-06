https://sarabic.ae/20251106/لبنان-يخفض-كفالة-هانيبال-القذافي-ويلغى-قرار-منعه-من-السفر-1106815780.html
لبنان يخفض كفالة هانيبال القذافي ويلغى قرار منعه من السفر
لبنان يخفض كفالة هانيبال القذافي ويلغى قرار منعه من السفر
سبوتنيك عربي
وافق المحقق العدلي في قضية اختطاف الإمام موسى الصدر، اليوم الخميس، على خفض كفالة، هنيبال القذافي، من 11 مليون دولار إلى 900 ألف دولار لإخلاء سبيله. 06.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-06T17:48+0000
2025-11-06T17:48+0000
2025-11-06T17:48+0000
أخبار ليبيا اليوم
لبنان
أخبار لبنان
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103877/45/1038774508_0:0:2140:1205_1920x0_80_0_0_3258f8cac26ceb7926151ed15f4277a6.jpg
كما تقرر إلغاء قرار من القذافي سفره، والسماح له بمغادرة لبنان فور تسديد قيمة الكفالة، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.يأتي هذا بعدما أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الخميس، أن السلطات اللبنانية قررت الإفراج عن المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي وإلغاء الكفالة المفروضة عليه.وأعربت الحكومة في بيان لها عن تقديرها للرئيس اللبناني، جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، على ما أبدياه من تعاون وتفهّم في الملف، مؤكدة أن القرار يعكس روح الأخوّة والعلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.وأكدت أن "هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود دبلوماسية ليبية مستمرة لمعالجة الملف بطريقة قانونية وإنسانية تحفظ كرامة المواطن الليبي وتعزز التعاون القضائي بين البلدين".كما رحبت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بما "أبدته القيادة اللبنانية من نوايا لإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية وتطوير التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، معتبرة أن ذلك يخدم المصلحة المشتركة للشعبين".وجددت "التزامها بالحوار والتعاون البنّاء مع لبنان، انطلاقا من إيمانها بـ وحدة المصير العربي وأهمية العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة". يشار إلى أن هانيبال القذافي غادر ليبيا، في العام 2011، ليصل في نهاية المطاف إلى سوريا، حيث تم اختطافه (وفقا لتصريحات القذافي)، ونقله إلى لبنان، واعتقاله في عام 2015.
https://sarabic.ae/20251106/حكومة-الوحدة-الوطنية-الليبية-السلطات-اللبنانية-تفرج-عن-هانيبال-القذافي-وتلغي-كفالته-1106815397.html
https://sarabic.ae/20250905/قذاف-الدم-يدعو-الرئيس-اللبناني-إلى-الإفراج-عن-هانيبال-القذافي--1104532417.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103877/45/1038774508_201:0:2140:1454_1920x0_80_0_0_e2daab5cc2b650c6a95809752d546e77.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان يخفض كفالة هانيبال القذافي ويلغى قرار منعه من السفر
وافق المحقق العدلي في قضية اختطاف الإمام موسى الصدر، اليوم الخميس، على خفض كفالة، هنيبال القذافي، من 11 مليون دولار إلى 900 ألف دولار لإخلاء سبيله.
كما تقرر إلغاء قرار من القذافي سفره، والسماح له بمغادرة لبنان فور تسديد قيمة الكفالة، وفقا للوكالة
الوطنية للإعلام اللبنانية.
يأتي هذا بعدما أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الخميس، أن السلطات اللبنانية قررت الإفراج عن المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي وإلغاء الكفالة المفروضة عليه.
وأعربت الحكومة في بيان لها عن تقديرها للرئيس اللبناني، جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، على ما أبدياه من تعاون وتفهّم في الملف، مؤكدة أن القرار يعكس روح الأخوّة والعلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.
وأكدت أن "هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود دبلوماسية ليبية مستمرة لمعالجة الملف بطريقة قانونية وإنسانية تحفظ كرامة المواطن الليبي وتعزز التعاون القضائي بين البلدين".
كما رحبت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بما "أبدته القيادة اللبنانية من نوايا لإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية وتطوير التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، معتبرة أن ذلك يخدم المصلحة المشتركة للشعبين".
وجددت "التزامها بالحوار والتعاون البنّاء مع لبنان، انطلاقا من إيمانها بـ وحدة المصير العربي وأهمية العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".
يشار إلى أن هانيبال القذافي غادر ليبيا، في العام 2011، ليصل في نهاية المطاف إلى سوريا، حيث تم اختطافه (وفقا لتصريحات القذافي)، ونقله إلى لبنان، واعتقاله في عام 2015.