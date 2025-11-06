عربي
حكومة الوحدة الوطنية الليبية: السلطات اللبنانية تفرج عن هانيبال القذافي وتلغي كفالته
حكومة الوحدة الوطنية الليبية: السلطات اللبنانية تفرج عن هانيبال القذافي وتلغي كفالته
2025-11-06T17:18+0000
تابعنا عبر
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الخميس، أن السلطات اللبنانية قررت الإفراج عن، هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، وإلغاء الكفالة المفروضة عليه.
وأعربت الحكومة عن تقديرها للرئيس اللبناني، جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، على ما أبدياه من تعاون وتفهّم في الملف، مؤكدة أن القرار يعكس روح الأخوّة والعلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.
وأكدت أن "هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود دبلوماسية ليبية مستمرة لمعالجة الملف بطريقة قانونية وإنسانية تحفظ كرامة المواطن الليبي وتعزز التعاون القضائي بين البلدين".
كما رحبت حكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيانها بما "أبدته القيادة اللبنانية من نوايا لإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية وتطوير التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، معتبرة أن ذلك يخدم المصلحة المشتركة للشعبين".
وجددت الحكومة "التزامها بالحوار والتعاون البنّاء مع لبنان، انطلاقا من إيمانها بـ وحدة المصير العربي وأهمية العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".
وفي الأيام الماضية، زار وفد حكومي ليبي لبنان، حاملا رسالة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة إلى الرئيس اللبناني جوزاف عون، تناولت استئناف التعاون في المجالات السياسية والقضائية.
الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي يستند على أكتاف الرئيس المصري حسني مبارك ثم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح خلال جلسة تصويرية في سرت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
تفاصيل تكشف لأول مرة... ماذا فعل معمر القذافي وعلي عبد الله صالح للدفاع عن صدام حسين
30 ديسمبر 2021, 07:05 GMT
وقال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، بعد لقائه مع الرئيس عون من القصر الجمهوري في بعبدا: "نقلنا إلى الرئيس جوزيف عون تحيات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وعبرنا عن حرصنا على إعادة تفعيل العلاقات السياسية، الدبلوماسية، والقضائية بين البلدين".
وبشأن قضية هانيبال القذافي قال اللافي، في تصريحه للصحفيين عقب اللقاء: "تناول البحث كل الملفات العالقة والتي تثير اهتمام البلدين، وتعاملنا معها بقدر المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الحكومة الليبية تجاه كل أبناء الشعب الليبي، وقد أبدينا كل الإيجابية المطلوبة بما يخدم في نهاية المطاف مصلحة الشعبين".
وأصدر القضاء اللبناني، في الآونة الأخيرة، قرارًا بالإفراج عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بكفالة مالية قدرها 11 مليون دولار، مع منعه من السفر، وفقًا لما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
من جهته، اعتبر فريق الدفاع عن القذافي، أن مبلغ الكفالة "تعجيزي"، معلنا نيته تقديم طلب لتخفيضه.
المسؤول السياسي بجبهة النضال الوطني الليبية أحمد قذاف الدم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
قذاف الدم يدعو الرئيس اللبناني إلى الإفراج عن هانيبال القذافي
5 سبتمبر, 11:25 GMT
وكانت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أعلنت في الآونة الأخيرة، "تدهور الحالة الصحية لهانيبال القذافي، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي".
وقالت وزارة العدل الليبية، في بيان صحفي: "نشير إلى تدهور صحة المواطن هانيبال القذافي إثر توقيفه لسنوات في السجون اللبنانية بإجراءات غير قانونية، فإننا إزاء ذلك نحمل الجهات والسلطات اللبنانية المسؤولية على صحته وحياته".
وأكدت أنها "وجهت مذكرة رسمية إلى السلطات القضائية اللبنانية منذ نيسان/أبريل الماضي لإنهاء قضيته، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن".
يشار إلى أن هانيبال القذافي غادر ليبيا، في العام 2011، ليصل في نهاية المطاف إلى سوريا، حيث تم اختطافه (وفقا لتصريحات القذافي)، ونقله إلى لبنان، واعتقاله في عام 2015.
