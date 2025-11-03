https://sarabic.ae/20251103/تطورات-جديدة-في-قضية-احتجاز-هانيبال-القذافي-بلبنان-1106696232.html
تطورات جديدة في قضية احتجاز هانيبال القذافي بلبنان
تطورات جديدة في قضية احتجاز هانيبال القذافي بلبنان
زار وفد حكومي ليبي لبنان، حاملا رسالة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة إلى الرئيس اللبناني جوزاف عون، تناولت استئناف التعاون في المجالات...
واستقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون الوفد في قصر بعبدا، حيث نقل الوفد تحيات الدبيبة وتأكيده حرص الحكومة على فتح صفحة جديدة من التعاون والتواصل مع لبنان، وفقا لوسائل إعلام ليبية.وقال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، بعد لقائه مع الرئيس عون من القصر الجمهوري في بعبدا: "نقلنا إلى الرئيس جوزيف عون تحيات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وعبرنا عن حرصنا على إعادة تفعيل العلاقات السياسية، الدبلوماسية، والقضائية بين البلدين".وأضاف اللافي: "أكدنا استعدادنا للعمل سويا على معالجة القضايا التي قد تكون أثرت في سرعة وسهولة التعاون، ولمسنا استجابة كافية من الجانب اللبناني وحرصا من جميع الأطراف على التعاون لإنجاز الملفات العالقة، ونحترم المسار القضائي وسمعنا أخبارا إيجابية نتفاءل أن تصب في مصلحة الجميع".وبشأن قضية هانيبال القذافي قال اللافي، في تصريحه للصحفيين عقب اللقاء: "تناول البحث كل الملفات العالقة والتي تثير اهتمام البلدين، وتعاملنا معها بقدر المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الحكومة الليبية تجاه كل أبناء الشعب الليبي، وقد أبدينا كل الإيجابية المطلوبة بما يخدم في نهاية المطاف مصلحة الشعبين".وأعرب اللافي عن تفاؤله ببدء صفحة جديدة من التعاون بين ليبيا ولبنان، وقال" "نحن متفائلون بذلك، ولا زلنا في البداية. لا نزال من دون سفير ليبي في لبنان، والعلاقات الدبلوماسية متواضعة ولسيت على القدر المطلوب، ووجدنا استجابة كافية من قبل الجانب اللبناني. لدينا علاقات اقتصادية مهمة، والاستثمارات الخارجية الليبية حاضرة، ونسعى لاستئنافها بشكل كبير في لبنان".وأصدر القضاء اللبناني، في الآونة الأخيرة، قرارًا بالإفراج عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بكفالة مالية قدرها 11 مليون دولار، مع منعه من السفر، وفقًا لما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.من جهته، اعتبر فريق الدفاع عن القذافي، أن مبلغ الكفالة "تعجيزي"، معلنًا نيته تقديم طلب لتخفيضه.وكانت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أعلنت في الآونة الأخيرة، "تدهور الحالة الصحية لهانيبال القذافي، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي".وقالت وزارة العدل الليبية، في بيان صحفي: "نشير إلى تدهور صحة المواطن هانيبال القذافي إثر توقيفه لسنوات في السجون اللبنانية بإجراءات غير قانونية، فإننا إزاء ذلك نحمل الجهات والسلطات اللبنانية المسؤولية على صحته وحياته".وأكدت أنها "وجهت مذكرة رسمية إلى السلطات القضائية اللبنانية منذ نيسان/أبريل الماضي لإنهاء قضيته، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن".
تطورات جديدة في قضية احتجاز هانيبال القذافي بلبنان
