سياسي ليبي يعرض دفع نصف كفالة هانيبال القذافي

بعد قرار القضاء اللبناني يوم الجمعة الماضي، بإطلاق سراح هانيبال القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار ومنعه من...

في المقابل، أعلن السياسي الليبي عبد الله ناكر، أحد أبرز المشاركين في ثورة "17 فبراير"، التي أطاحت بنظام القذافي عام 2011، استعداده لدفع 5.5 مليون دولار، أي نصف الكفالة المطلوبة.ويذكر أن ناكر تولى سابقا رئاسة ما يعرف بـ "مجلس ثوار طرابلس" وقاد مجموعة مسلحة خلال الثورة ضد نظام القذافي.من جهته، اعتبر فريق الدفاع عن القذافي، أن مبلغ الكفالة "تعجيزي"، معلنًا نيته تقديم طلب لتخفيضه.وكانت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أعلنت الإثنين قبل الماضي، "تدهور الحالة الصحية لهانيبال القذافي، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي".وأكدت أنها "وجهت مذكرة رسمية إلى السلطات القضائية اللبنانية منذ نيسان/أبريل الماضي لإنهاء قضيته، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن".وأوضح البيان أن "الجهات القضائية في ليبيا أبدت التعاون وآخرها المذكرة الرسمية التي أرسلت عبر القنوات الدبلوماسية إلى الجهات العدلية والقضائية في لبنان منذ أبريل الماضي والتي شملت عرض عادل لإنهاء القضية إلا أن الجهات العدلية والقضائية في ليبيا لم تتلق أي رد من نظرائها في لبنان".وعادت قضية احتجاز هانيبال القذافي، إلى الواجهة، وتحرّك ملفه، منذ تولي جوزيف عون السلطة في لبنان، حيث ناشدت عائلة القذافي الإدارة الجديدة الإفراج عنه والتدخل لإنهاء معاناته، وتلقت إشارات إيجابية.وطوال فترة احتجازه، لم يدل نجل القذافي بأية معلومات بخصوص قضية اختفاء موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، ويقول إنّه غير مطّلع على هذا الملف، لأن الحادثة وقعت عندما كان يبلغ من العمر عامين.

