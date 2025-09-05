قذاف الدم: أوروبا باتت عبئا على واشنطن أكثر من كونها حليفا

عربي
صرح المسؤول السياسي لجبهة "النضال الوطني" الليبي، أحمد قذاف الدم، أن أوروبا باتت عبئا على الولايات المتحدة أكثر من كونها حليفا، فيما ستكون موسكو مساعدا مثاليا لواشنطن في تحقيق السلام والاستقرار العالمي.
وقال قذاف الدم، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه "لو تحقق حلف روسي أمريكي حقيقي، فسيخلق سلاما وأمنا واستقرارا عالميا ويخفف العبء عن أمريكا، لأن أوروبا باتت عبئا على أمريكا أكثر من كونها حليفا".
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
روسيا وليبيا تخططان لتوسيع التعاون في قطاع الطاقة
15 يناير, 11:51 GMT
وذكر قذاف الدم أنه "كان على أمريكا أن تعقد تحالفا حقيقيا مع روسيا ومع الرئيس بوتين، ليس مع أوروبا ولا ضد أحد، بل من أجل خلق السلام... روسيا ستكون مساعد لأمريكا في تحقيق السلام".
ورأى أحمد قذاف الدم أن "هذا التحالف يمكن أن يقلب الموازين ويصنع عالما جديدا يطوي صفحة العقلية الاستعمارية القديمة ويضع نهاية لسباق التسلح الذي يهدد العالم، خصوصا مع التطور التكنولوجي والذكاء الصناعي الذي قد يجعل أي دولة صغيرة قادرة على شل حركة دول كبرى".
وأشار السياسي الليبي إلى أن "المشاكل التي تحدث الآن في أوكرانيا ليس استهدافا لبلد بعينه، بل استهداف للقوة الروسية نفسها في محاولة لفرض سيطرة كاملة للغرب على العالم، وهذه سياسة خطيرة على السلم العالمي".
ودعا قذاف الدم "الرئيس ترامب إلى إعادة ترتيب الأوراق ونزع هذه العقلية التي ظهرت في وقت لا يناسب العالم اليوم، فالعالم اليوم يمر بظروف استثنائية وصعبة، ولم يعد بالإمكان الهيمنة على العالم والسيطرة على العالم، ولم تعد روسيا شيوعية ولم يعد حلف وارسو قائما، إذن العداء مع روسيا اليوم جريمة كبرى في حق الولايات المتحدة".
واختتم بدعوة "الرئيس بوتين والرئيس ترامب إلى عقد جلسة حوار تاريخية، ويمكن دعوة الصين إليها، للتفكير بشكل جديد يخلق عالما متوازنا"، داعيا أيضا إلى "عقد مؤتمر عالمي يشارك فيه المفكرون والعلماء والسياسيون والاقتصاديون لإيقاظ العالم قبل أن يقوده سباق التسلح إلى الدمار".
النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مسعود عبيد، يلتقي سفير روسيا لدى ليبيا، حيدر أغانين، في مقر المجلس بالعاصمة الليبية طرابلس، 23 يوليو/ تموز 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يبحث دور روسيا في دعم الأطراف الليبية وصولا للانتخابات
23 يوليو 2024, 15:16 GMT
ويشار إلى أن السفارة الروسية في ليبيا، قد أكدت في شهر حزيران/يونيو الماضي، أن موسكو تدعم جهود بعثة الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية في ليبيا، معربة عن استعدادها للمساعدة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف لتجاوز الانقسام الليبي.
وفي أيار/مايو الماضي، أكد السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أن "روسيا تريد أن ترى عودة الاستقرار إلى ليبيا وتوحيد البلد، الوضع القائم حاليا في ليبيا ليس في مصلحة العالم، وليس في مصلحة ليبيا، وليس في مصلحة المنطقة ودول الجوار ومنطقة شمال افريقيا الساحل والصحراء".
وشهدت العلاقات الليبية الروسية تطورا ملحوظا، خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تؤكد موسكو دعمها للحل السياسي في ليبيا، فيما تسعى الأخيرة إلى توسيع التعاون مع روسيا في مجالات الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا، ورغم التحديات السياسية، تواصل ليبيا وروسيا تعزيز الحوار الدبلوماسي وتفعيل الاتفاقيات المشتركة.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
