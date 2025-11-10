https://sarabic.ae/20251110/إعلام-النيابة-الفرنسية-تطلب-الإفراج-عن-ساركوزي-ووضعه-تحت-الرقابة-القضائية-1106929491.html
إعلام: النيابة الفرنسية تطلب الإفراج عن ساركوزي ووضعه تحت الرقابة القضائية
إعلام: النيابة الفرنسية تطلب الإفراج عن ساركوزي ووضعه تحت الرقابة القضائية
سبوتنيك عربي
طلبت النيابة الفرنسية، اليوم الاثنين، الإفراج عن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، من السجن تحت الإشراف القضائي، مع حظر التواصل مع المتهمين والشهود في... 10.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-10T10:59+0000
2025-11-10T10:59+0000
2025-11-10T10:59+0000
أخبار فرنسا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101449/30/1014493012_0:424:4075:2716_1920x0_80_0_0_c163109958555223d7291f324d380bc4.jpg
وتقدم بالطلب مكتب الادعاء في محكمة استئناف باريس، وفق ما ذكرته قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تم إيداع ساركوزي في سجن "لا سانتيه" في باريس لقضاء عقوبته، وفي سبتمبر/أيلول الماضي، حكمت محكمة في باريس على الرئيس السابق، البالغ من العمر 70 عاما، بالسجن 5 سنوات بتهمة التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007.وبدأ التحقيق في قضية ساركوزي في عام 2012، بعد أن نشرت صحيفة "ميديا بارت" الفرنسية الاستقصائية وثائق أشارت إلى تحويل السلطات الليبية 50 مليون يورو (58 مليون دولار) لحملة ساركوزي الرئاسية عام 2007.وفي عام 2021، حُكم على ساركوزي بالسجن لمدة عام بتهمة التمويل غير القانوني لحملته خلال إعادة انتخابه عام 2012، إلا أن الرئيس الفرنسي السابق استأنف الحكم.وشغل نيكولا ساركوزي منصب رئيس فرنسا من عام 2007 إلى عام 2012.
https://sarabic.ae/20251021/بعد-إيداع-ساركوزي-السجن-قادة-وزعماء-انتهت-حياتهم-السياسية-وراء-القضيان-1106246862.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101449/30/1014493012_301:0:3924:2717_1920x0_80_0_0_0faed2ae95de5f4a62356e1c638cfd39.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إعلام: النيابة الفرنسية تطلب الإفراج عن ساركوزي ووضعه تحت الرقابة القضائية
طلبت النيابة الفرنسية، اليوم الاثنين، الإفراج عن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، من السجن تحت الإشراف القضائي، مع حظر التواصل مع المتهمين والشهود في القضية الخاصة بالتمويل الليبي لحملته الانتخابية.
وتقدم بالطلب مكتب الادعاء في محكمة استئناف باريس، وفق ما ذكرته قناة
"بي إف إم تي في" الفرنسية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تم إيداع ساركوزي في سجن "لا سانتيه" في باريس لقضاء عقوبته، وفي سبتمبر/أيلول الماضي، حكمت محكمة في باريس على الرئيس السابق، البالغ من العمر 70 عاما، بالسجن 5 سنوات بتهمة التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007.
وبدأ التحقيق في قضية ساركوزي في عام 2012، بعد أن نشرت صحيفة "ميديا بارت" الفرنسية الاستقصائية وثائق أشارت إلى تحويل السلطات الليبية 50 مليون يورو (58 مليون دولار) لحملة ساركوزي الرئاسية عام 2007.
وفي عام 2021، حُكم على ساركوزي بالسجن لمدة عام بتهمة التمويل غير القانوني لحملته خلال إعادة انتخابه عام 2012، إلا أن الرئيس الفرنسي السابق استأنف الحكم.
وشغل نيكولا ساركوزي منصب رئيس فرنسا من عام 2007 إلى عام 2012.