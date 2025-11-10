عربي
https://sarabic.ae/20251110/إعلام-النيابة-الفرنسية-تطلب-الإفراج-عن-ساركوزي-ووضعه-تحت-الرقابة-القضائية-1106929491.html
إعلام: النيابة الفرنسية تطلب الإفراج عن ساركوزي ووضعه تحت الرقابة القضائية
إعلام: النيابة الفرنسية تطلب الإفراج عن ساركوزي ووضعه تحت الرقابة القضائية
سبوتنيك عربي
طلبت النيابة الفرنسية، اليوم الاثنين، الإفراج عن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، من السجن تحت الإشراف القضائي، مع حظر التواصل مع المتهمين والشهود في...
وتقدم بالطلب مكتب الادعاء في محكمة استئناف باريس، وفق ما ذكرته قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تم إيداع ساركوزي في سجن "لا سانتيه" في باريس لقضاء عقوبته، وفي سبتمبر/أيلول الماضي، حكمت محكمة في باريس على الرئيس السابق، البالغ من العمر 70 عاما، بالسجن 5 سنوات بتهمة التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007.وبدأ التحقيق في قضية ساركوزي في عام 2012، بعد أن نشرت صحيفة "ميديا ​​بارت" الفرنسية الاستقصائية وثائق أشارت إلى تحويل السلطات الليبية 50 مليون يورو (58 مليون دولار) لحملة ساركوزي الرئاسية عام 2007.وفي عام 2021، حُكم على ساركوزي بالسجن لمدة عام بتهمة التمويل غير القانوني لحملته خلال إعادة انتخابه عام 2012، إلا أن الرئيس الفرنسي السابق استأنف الحكم.وشغل نيكولا ساركوزي منصب رئيس فرنسا من عام 2007 إلى عام 2012.
إعلام: النيابة الفرنسية تطلب الإفراج عن ساركوزي ووضعه تحت الرقابة القضائية

10:59 GMT 10.11.2025
طلبت النيابة الفرنسية، اليوم الاثنين، الإفراج عن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، من السجن تحت الإشراف القضائي، مع حظر التواصل مع المتهمين والشهود في القضية الخاصة بالتمويل الليبي لحملته الانتخابية.
وتقدم بالطلب مكتب الادعاء في محكمة استئناف باريس، وفق ما ذكرته قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تم إيداع ساركوزي في سجن "لا سانتيه" في باريس لقضاء عقوبته، وفي سبتمبر/أيلول الماضي، حكمت محكمة في باريس على الرئيس السابق، البالغ من العمر 70 عاما، بالسجن 5 سنوات بتهمة التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007.
وبدأ التحقيق في قضية ساركوزي في عام 2012، بعد أن نشرت صحيفة "ميديا ​​بارت" الفرنسية الاستقصائية وثائق أشارت إلى تحويل السلطات الليبية 50 مليون يورو (58 مليون دولار) لحملة ساركوزي الرئاسية عام 2007.
وفي عام 2021، حُكم على ساركوزي بالسجن لمدة عام بتهمة التمويل غير القانوني لحملته خلال إعادة انتخابه عام 2012، إلا أن الرئيس الفرنسي السابق استأنف الحكم.
وشغل نيكولا ساركوزي منصب رئيس فرنسا من عام 2007 إلى عام 2012.
