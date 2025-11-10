https://sarabic.ae/20251110/تصويت-هل-أنت-من-المؤيدين-لتوقيع-اتفاق-أمني-بين-سوريا-وإسرائيل؟-1106921915.html
تصويت... هل تؤيد توقيع اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل؟
تنجه الأنظار اليوم نحو زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تكثر التكهنات حول احتمالية عقد اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل.
استغلت إسرائيل الفراغ الأمني في جنوب سوريا بعد سقوط نظام الأسد في أواخر العام الماضي، وسيطرت على منطقة عازلة كانت تدار سابقا تحت إشراف الأمم المتحدة، وبدأت تسعى إلى إقامة منطقة منزوعة السلاح تمتد إلى جنوب دمشق.تجري المفاوضات بمشاركة الولايات المتحدة، وتهدف إلى التوصل إلى اتفاق أمني، حيث يرى بعض الخبراء أن مثل هذا الاتفاق قد يسهم في تخفيف التصعيد العسكري في الجنوب، ويعيد الاستقرار النسبي إلى مناطق كانت عرضة للقصف المتكرر، فيما يحذر آخرون من أن الاتفاق قد يرسخ وجودًا إسرائيليًا غير شرعي تحت ذريعة "منطقة منزوعة السلاح"، ويضعف سيادة الدولة السورية الجديدة.يبدو أن الملف معقد، ويتداخل فيه الأمن مع السيادة، والواقع الميداني مع الرهانات السياسية، ما يجعل التوصل إلى حل مستدام أمرًا بالغ الحساسية.هل تؤيد توقيع اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل؟
08:18 GMT 10.11.2025 (تم التحديث: 08:20 GMT 10.11.2025)
استغلت إسرائيل الفراغ الأمني في جنوب سوريا بعد سقوط نظام الأسد في أواخر العام الماضي، وسيطرت على منطقة عازلة كانت تدار سابقا تحت إشراف الأمم المتحدة، وبدأت تسعى إلى إقامة منطقة منزوعة السلاح تمتد إلى جنوب دمشق.
تجري المفاوضات بمشاركة الولايات المتحدة، وتهدف إلى التوصل إلى اتفاق أمني، حيث يرى بعض الخبراء أن مثل هذا الاتفاق قد يسهم في تخفيف التصعيد العسكري في الجنوب، ويعيد الاستقرار النسبي إلى مناطق كانت عرضة للقصف المتكرر، فيما يحذر آخرون من أن الاتفاق قد يرسخ وجودًا إسرائيليًا غير شرعي تحت ذريعة "منطقة منزوعة السلاح"، ويضعف سيادة الدولة السورية الجديدة.
يبدو أن الملف معقد، ويتداخل فيه الأمن مع السيادة، والواقع الميداني مع الرهانات السياسية، ما يجعل التوصل إلى حل مستدام أمرًا بالغ الحساسية.
هل تؤيد توقيع اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل؟