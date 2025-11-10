تصويت... هل تؤيد توقيع اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل؟

عربي
القوات الروسية تحرر بلدتي نوفويه وسلادكويه في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا .. والكشف عن سجن سري في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:30 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:29 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251110/تصويت-هل-أنت-من-المؤيدين-لتوقيع-اتفاق-أمني-بين-سوريا-وإسرائيل؟-1106921915.html
تصويت... هل تؤيد توقيع اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل؟
تصويت... هل تؤيد توقيع اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل؟
سبوتنيك عربي
تنجه الأنظار اليوم نحو زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تكثر التكهنات حول احتمالية عقد اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل. 10.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-10T08:18+0000
2025-11-10T08:20+0000
أخبار سوريا اليوم
استطلاعات الرأي
جنوب سوريا
اسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1e/1099082071_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_9122ebcf9043c00cbc0320ca6092bb97.jpg
استغلت إسرائيل الفراغ الأمني في جنوب سوريا بعد سقوط نظام الأسد في أواخر العام الماضي، وسيطرت على منطقة عازلة كانت تدار سابقا تحت إشراف الأمم المتحدة، وبدأت تسعى إلى إقامة منطقة منزوعة السلاح تمتد إلى جنوب دمشق.تجري المفاوضات بمشاركة الولايات المتحدة، وتهدف إلى التوصل إلى اتفاق أمني، حيث يرى بعض الخبراء أن مثل هذا الاتفاق قد يسهم في تخفيف التصعيد العسكري في الجنوب، ويعيد الاستقرار النسبي إلى مناطق كانت عرضة للقصف المتكرر، فيما يحذر آخرون من أن الاتفاق قد يرسخ وجودًا إسرائيليًا غير شرعي تحت ذريعة "منطقة منزوعة السلاح"، ويضعف سيادة الدولة السورية الجديدة.يبدو أن الملف معقد، ويتداخل فيه الأمن مع السيادة، والواقع الميداني مع الرهانات السياسية، ما يجعل التوصل إلى حل مستدام أمرًا بالغ الحساسية.هل تؤيد توقيع اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل؟
جنوب سوريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1e/1099082071_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_004d7a3d2ae175e978573bfc282242fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, استطلاعات الرأي, جنوب سوريا, اسرائيل, опросы
أخبار سوريا اليوم, استطلاعات الرأي, جنوب سوريا, اسرائيل, опросы

تصويت... هل تؤيد توقيع اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل؟

08:18 GMT 10.11.2025 (تم التحديث: 08:20 GMT 10.11.2025)
© Photo / Syrian Presidencyالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
© Photo / Syrian Presidency
تابعنا عبر
تنجه الأنظار اليوم نحو زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تكثر التكهنات حول احتمالية عقد اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل.
استغلت إسرائيل الفراغ الأمني في جنوب سوريا بعد سقوط نظام الأسد في أواخر العام الماضي، وسيطرت على منطقة عازلة كانت تدار سابقا تحت إشراف الأمم المتحدة، وبدأت تسعى إلى إقامة منطقة منزوعة السلاح تمتد إلى جنوب دمشق.
تجري المفاوضات بمشاركة الولايات المتحدة، وتهدف إلى التوصل إلى اتفاق أمني، حيث يرى بعض الخبراء أن مثل هذا الاتفاق قد يسهم في تخفيف التصعيد العسكري في الجنوب، ويعيد الاستقرار النسبي إلى مناطق كانت عرضة للقصف المتكرر، فيما يحذر آخرون من أن الاتفاق قد يرسخ وجودًا إسرائيليًا غير شرعي تحت ذريعة "منطقة منزوعة السلاح"، ويضعف سيادة الدولة السورية الجديدة.
يبدو أن الملف معقد، ويتداخل فيه الأمن مع السيادة، والواقع الميداني مع الرهانات السياسية، ما يجعل التوصل إلى حل مستدام أمرًا بالغ الحساسية.
هل تؤيد توقيع اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل؟
عدد الأصوات11
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала