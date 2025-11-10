https://sarabic.ae/20251110/ثورة-في-علاج-النرجسية-بحث-بريطاني-يفتح-الباب-لاستخدام-الإكستازي-طبيا-1106932339.html
النرجسيون غالبًا لا يعترفون بوجود أي مشاكل، ويحاولون إبهار المعالج بدل الاعتراف بالمشكلات، ما يعرقل بناء الثقة ويفشل التدخل العلاجي.بعض أساليب علاج اضطرابات الشخصية مثل العلاج الجدلي السلوكي و"السكرما ثيرابي" قد جربت مع النرجسيين، لكنها تصطدم بالعقبة نفسها: صعوبة بناء ثقة حقيقية بين المريض والمعالج، خلال فترة العلاج.في أبريل/ نيسان 2025، اقترح الباحثان ألكسا ألبرت وأنطوني باك حلاً غير تقليدي: استخدام مخدر MDMA، المعروفحتى الآن، لا يوجد علاج سحري للنرجسية. المعالجون يعتمدون أساسًا على مهارتهم في كسب ثقة المريض والصبر على دفاعيته، بينما ينتظر العالم نتائج الأبحاث الجديدة.
النرجسيون غالبًا لا يعترفون بوجود أي مشاكل، ويحاولون إبهار المعالج بدل الاعتراف بالمشكلات، ما يعرقل بناء الثقة ويفشل التدخل العلاجي.
تظهر لديهم مشاعر خفية من الخجل والذنب والعدوانية والإحساس بالاضطهاد، وتنعكس في دفاعية شديدة تجعلهم ينهون العلاج مبكرًا. معدلات الانسحاب من العلاج النفسي عمومًا تتراوح بين 10 و50%، لكنها تصل إلى نحو 63–64% لدى النرجسيين، بحسب ما نقلته مجلة "ساينس ألرت".
بعض أساليب علاج اضطرابات الشخصية مثل العلاج الجدلي السلوكي و"السكرما ثيرابي" قد جربت مع النرجسيين، لكنها تصطدم بالعقبة نفسها: صعوبة بناء ثقة حقيقية بين المريض والمعالج، خلال فترة العلاج.
في أبريل/ نيسان 2025، اقترح الباحثان ألكسا ألبرت وأنطوني باك حلاً غير تقليدي: استخدام مخدر MDMA، المعروف
25 ديسمبر 2024, 11:31 GMT
بـ"إكستازي" بجرعات طبية داخل جلسات العلاج، لأنه يزيد التعاطف والشعور بالقرب من الآخرين، ما قد يجعل المريض النرجسي أكثر انفتاحًا وتقبلًا للنقد. لكن الفكرة ما زالت نظرية، ولم تثبت بعد في تجارب سريرية، كما أن المادة ممنوعة علاجيا في بريطانيا وتصنيفها القانوني يمنع استخدامها كدواء.
حتى الآن، لا يوجد علاج سحري للنرجسية.
المعالجون يعتمدون أساسًا على مهارتهم في كسب ثقة المريض والصبر على دفاعيته، بينما ينتظر العالم نتائج الأبحاث الجديدة.