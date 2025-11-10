عربي
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
ثورة في علاج النرجسية: بحث بريطاني يفتح الباب لاستخدام "الإكستازي" طبيا
12:51 GMT 10.11.2025
النرجسية يمكن علاجها... باحثون يقترحون تجربة "الإكستازي" في العلاج النفسي.
النرجسيون غالبًا لا يعترفون بوجود أي مشاكل، ويحاولون إبهار المعالج بدل الاعتراف بالمشكلات، ما يعرقل بناء الثقة ويفشل التدخل العلاجي.

تظهر لديهم مشاعر خفية من الخجل والذنب والعدوانية والإحساس بالاضطهاد، وتنعكس في دفاعية شديدة تجعلهم ينهون العلاج مبكرًا. معدلات الانسحاب من العلاج النفسي عمومًا تتراوح بين 10 و50%، لكنها تصل إلى نحو 63–64% لدى النرجسيين، بحسب ما نقلته مجلة "ساينس ألرت".

بعض أساليب علاج اضطرابات الشخصية مثل العلاج الجدلي السلوكي و"السكرما ثيرابي" قد جربت مع النرجسيين، لكنها تصطدم بالعقبة نفسها: صعوبة بناء ثقة حقيقية بين المريض والمعالج، خلال فترة العلاج.
في أبريل/ نيسان 2025، اقترح الباحثان ألكسا ألبرت وأنطوني باك حلاً غير تقليدي: استخدام مخدر MDMA، المعروف
بـ"إكستازي" بجرعات طبية داخل جلسات العلاج، لأنه يزيد التعاطف والشعور بالقرب من الآخرين، ما قد يجعل المريض النرجسي أكثر انفتاحًا وتقبلًا للنقد. لكن الفكرة ما زالت نظرية، ولم تثبت بعد في تجارب سريرية، كما أن المادة ممنوعة علاجيا في بريطانيا وتصنيفها القانوني يمنع استخدامها كدواء.

حتى الآن، لا يوجد علاج سحري للنرجسية. المعالجون يعتمدون أساسًا على مهارتهم في كسب ثقة المريض والصبر على دفاعيته، بينما ينتظر العالم نتائج الأبحاث الجديدة.
