ثورة في مجال الطاقة... تحويل قطرات الأمطار إلى كهرباء
اكتشف فريق من الباحثين طريقة ذكية لتحويل قطرات الماء المتساقطة، مثل قطرات المطر، إلى كهرباء قابلة للاستخدام. 10.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-10T10:19+0000
2025-11-10T10:19+0000
2025-11-10T10:19+0000
وعادة يتم توليد الطاقة من المياه عبر تحريك كميات كبيرة لتدوير التوربينات، لكن الباحثين من الجامعة الوطنية في سنغافورة استغلوا خاصية فصل الشحنات لتوليد الكهرباء من الماء المتدفق على سطح موصل.ويقول سيولينغ سوه، مؤلف الدراسة التي نشرت في مجلة "ACS Central Science": "يولّد الماء المتساقط عبر أنبوب عمودي كمية كبيرة من الكهرباء باستخدام نمط تدفق السدادة، ما يتيح تحويل طاقة الأمطار إلى كهرباء نظيفة ومتجددة".وابتكر الفريق العلمي نموذجا أوليا، هو برج فيه إبرة معدنية لتساقط قطرات تشبه المطر، وأسفلها أنبوب طوله 32 سنتيمترا وقطره 2 ملليمتر من بوليمر موصل، وعند اصطدام القطرات، تُحتجز فقاعات هوائية ويحدث تدفق السدادة، ما يساعد على فصل الشحنات الكهربائية وجمع الطاقة عبر أقطاب كهربائية في طرفي الأنبوب.وأسفر النظام عن تحويل نحو 10% من طاقة الماء إلى كهرباء، وقد تضاعفت الإنتاجية عند استخدام أنبوبين، بما يكفي لتشغيل 12 مصباح "LED" لمدة 20 ثانية.
وعادة يتم توليد الطاقة من المياه عبر تحريك كميات كبيرة لتدوير التوربينات، لكن الباحثين من الجامعة الوطنية في سنغافورة استغلوا خاصية فصل الشحنات لتوليد الكهرباء من الماء المتدفق على سطح موصل.
ويقول سيولينغ سوه، مؤلف الدراسة التي نشرت في مجلة
"ACS Central Science": "يولّد الماء المتساقط عبر أنبوب عمودي كمية كبيرة من الكهرباء باستخدام نمط تدفق السدادة، ما يتيح تحويل طاقة الأمطار إلى كهرباء نظيفة ومتجددة".
وابتكر الفريق العلمي نموذجا أوليا، هو برج فيه إبرة معدنية لتساقط قطرات تشبه المطر، وأسفلها أنبوب طوله 32 سنتيمترا وقطره 2 ملليمتر من بوليمر موصل، وعند اصطدام القطرات، تُحتجز فقاعات هوائية ويحدث تدفق السدادة، ما يساعد على فصل الشحنات الكهربائية وجمع الطاقة عبر أقطاب كهربائية في طرفي الأنبوب.
وأسفر النظام عن تحويل نحو 10% من طاقة الماء إلى كهرباء، وقد تضاعفت الإنتاجية عند استخدام أنبوبين، بما يكفي لتشغيل 12 مصباح "LED" لمدة 20 ثانية.