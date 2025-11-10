ثورة في مجال الطاقة... تحويل قطرات الأمطار إلى كهرباء

عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
تابعنا عبر
اكتشف فريق من الباحثين طريقة ذكية لتحويل قطرات الماء المتساقطة، مثل قطرات المطر، إلى كهرباء قابلة للاستخدام.
وعادة يتم توليد الطاقة من المياه عبر تحريك كميات كبيرة لتدوير التوربينات، لكن الباحثين من الجامعة الوطنية في سنغافورة استغلوا خاصية فصل الشحنات لتوليد الكهرباء من الماء المتدفق على سطح موصل.
ويقول سيولينغ سوه، مؤلف الدراسة التي نشرت في مجلة "ACS Central Science": "يولّد الماء المتساقط عبر أنبوب عمودي كمية كبيرة من الكهرباء باستخدام نمط تدفق السدادة، ما يتيح تحويل طاقة الأمطار إلى كهرباء نظيفة ومتجددة".
ألواح طاقة شمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
مجتمع
دراسة تتوصل إلى إمكانية هطول الأمطار باستخدام ألواح الطاقة الشمسية
14 يناير 2024, 16:50 GMT
وابتكر الفريق العلمي نموذجا أوليا، هو برج فيه إبرة معدنية لتساقط قطرات تشبه المطر، وأسفلها أنبوب طوله 32 سنتيمترا وقطره 2 ملليمتر من بوليمر موصل، وعند اصطدام القطرات، تُحتجز فقاعات هوائية ويحدث تدفق السدادة، ما يساعد على فصل الشحنات الكهربائية وجمع الطاقة عبر أقطاب كهربائية في طرفي الأنبوب.
وأسفر النظام عن تحويل نحو 10% من طاقة الماء إلى كهرباء، وقد تضاعفت الإنتاجية عند استخدام أنبوبين، بما يكفي لتشغيل 12 مصباح "LED" لمدة 20 ثانية.
