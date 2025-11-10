https://sarabic.ae/20251110/حماس-تطالب-بفتح-معبر-زيكيم-لإدخال-المساعدات-عبر-الأردن-دون-قيود-1106941271.html

"حماس" تطالب بفتح معبر "زيكيم" لإدخال المساعدات عبر الأردن دون قيود

"حماس" تطالب بفتح معبر "زيكيم" لإدخال المساعدات عبر الأردن دون قيود

سبوتنيك عربي

طالبت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الاثنين، الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بإلزام إسرائيل بفتح معبر "زيكيم" لإدخال المساعدات الإنسانية... 10.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-10T15:05+0000

2025-11-10T15:05+0000

2025-11-10T15:05+0000

حركة حماس

أخبار الأردن

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097797101_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_a40ec6203f0e9e360d023e74ae6257b3.jpg

وفي بيان، دعت الحركة الوسطاء والضامنين والدول والمنظمات الدولية إلى التحرك العاجل لضمان إلزام إسرائيل "بفتح معبر زيكيم لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر المملكة الأردنية الهاشمية دون قيود أو تعطيل". يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من "خطة السلام"، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.

https://sarabic.ae/20251107/حماس-تعلق-على-انضمام-كازاخستان-لاتفاقيات-التطبيع-مع-إسرائيل-1106854304.html

https://sarabic.ae/20251107/ويتكوف-حماس-مستعدة-لتسليم-سلاحها-إلى-قوة-دولية-1106825775.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم, غزة