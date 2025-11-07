"حماس" تعلق على انضمام كازاخستان لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه، الدعم السريع توافق على مقترح الهدنة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
"حماس" تعلق على انضمام كازاخستان لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل
اعتبرت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن "ما أعلنته كازاخستان عن الانضمام إلى ما يسمى "الاتفاق الإبراهيمي"، وتعزيز العلاقات مع الكيان الصهيوني المجرم،... 07.11.2025
وأشارت في بيان لها إلى أن الخطوة "تأتي بمثابة تبييض لجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وفي وقت تزداد فيه العزلة الدولية على الكيان الفاشي وقادته مجرمي الحرب المطلوبين لمحكمة الجنائية الدولية".وجددت حركة "حماس" الفلسطينية في بيانها مطالبها "لجميع الدول، وخاصة الدول العربية والإسلامية، بقطع كافة أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني المجرم، وعدم الانخراط في أية مشاريع تطبيعية معه، والعمل في المقابل على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني، ومساندة نضاله العادل والمشروع حتى نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس". وكانت كازاخستان أكدت أنها "ستنضم إلى الاتفاقات الإبراهيمية مع إسرائيل". وقالت، إن "انضمامها المتوقع إلى الاتفاقات الإبراهيمية يمثل استمرارا طبيعيا ومنطقيا لمسار السياسة الخارجية الكازاخستانية القائم على الحوار والاحترام المتبادل والاستقرار الإقليمي".وأفاد إعلام أمريكي، أمس الخميس، أن كازاخستان، التي تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل منذ عام 1992، ستكون الدولة الموقعة على اتفاقيات إبراهيم.وتمتلك الدولة الواقعة في آسيا الوسطى سفارة في تل أبيب، ما يجعل انضمام كازاخستان إلى الاتفاقيات خطوة رمزية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وصرح مسؤولون أمريكيون لإعلام أمريكي، أن "إعلان انضمام كازاخستان إلى اتفاقيات إبراهيم، يهدف إلى تحسين مكانة إسرائيل في العالمين العربي والإسلامي بعد حرب غزة".وقال مسؤول: "سيُظهر هذا أن اتفاقيات إبراهيم عبارة عن نادي ترغب العديد من الدول في الانضمام إليه، وستكون خطوة لطي صفحة حرب غزة، والمضي قدما نحو مزيد من السلام والتعاون في المنطقة". وتشمل اتفاقيات إبراهيم دولا عربية وإسلامية طبّعت علاقاتها مع إسرائيل، بوساطة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في نهاية ولايته الأولى عام 2020، هي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والسودان والمغرب.وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أمس الخميس، أن دولة جديدة ستنضم الليلة إلى اتفاقيات إبراهيم، إذ قال خلال كلمة في منتدى الأعمال الأمريكي بميامي بولاية فلوريدا الأمريكية: "سأعود لواشنطن هذا المساء.. لأننا سنعلن هذه الليلة عن انضمام دولة أخرى ألى اتفاقيات إبراهيم".
"حماس" تعلق على انضمام كازاخستان لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل

مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
اعتبرت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن "ما أعلنته كازاخستان عن الانضمام إلى ما يسمى "الاتفاق الإبراهيمي"، وتعزيز العلاقات مع الكيان الصهيوني المجرم، خطوة مرفوضة ومستهجنة".
وأشارت في بيان لها إلى أن الخطوة "تأتي بمثابة تبييض لجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وفي وقت تزداد فيه العزلة الدولية على الكيان الفاشي وقادته مجرمي الحرب المطلوبين لمحكمة الجنائية الدولية".
وجددت حركة "حماس" الفلسطينية في بيانها مطالبها "لجميع الدول، وخاصة الدول العربية والإسلامية، بقطع كافة أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني المجرم، وعدم الانخراط في أية مشاريع تطبيعية معه، والعمل في المقابل على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني، ومساندة نضاله العادل والمشروع حتى نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
وكانت كازاخستان أكدت أنها "ستنضم إلى الاتفاقات الإبراهيمية مع إسرائيل". وقالت، إن "انضمامها المتوقع إلى الاتفاقات الإبراهيمية يمثل استمرارا طبيعيا ومنطقيا لمسار السياسة الخارجية الكازاخستانية القائم على الحوار والاحترام المتبادل والاستقرار الإقليمي".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
‌‏ترامب: انضمام كازاخستان لاتفاقيات أبراهام خطوة كبيرة نحو الأمام وهناك دول أخرى قادمة
00:43 GMT
وأفاد إعلام أمريكي، أمس الخميس، أن كازاخستان، التي تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل منذ عام 1992، ستكون الدولة الموقعة على اتفاقيات إبراهيم.
وتمتلك الدولة الواقعة في آسيا الوسطى سفارة في تل أبيب، ما يجعل انضمام كازاخستان إلى الاتفاقيات خطوة رمزية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وصرح مسؤولون أمريكيون لإعلام أمريكي، أن "إعلان انضمام كازاخستان إلى اتفاقيات إبراهيم، يهدف إلى تحسين مكانة إسرائيل في العالمين العربي والإسلامي بعد حرب غزة".
16 سبتمبر 2022. رئيس كازاخستان قاسم زومارت توكاييف في اجتماع في شكل ضيق لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) في سمرقند. أقصى حجم ممكن. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
كازاخستان: انضمامنا لـ"اتفاقيات أبراهام" يمثل استمرارا طبيعيا ومنطقيا لمسار السياسة الخارجية للبلاد
أمس, 23:20 GMT
وقال مسؤول: "سيُظهر هذا أن اتفاقيات إبراهيم عبارة عن نادي ترغب العديد من الدول في الانضمام إليه، وستكون خطوة لطي صفحة حرب غزة، والمضي قدما نحو مزيد من السلام والتعاون في المنطقة".
وتشمل اتفاقيات إبراهيم دولا عربية وإسلامية طبّعت علاقاتها مع إسرائيل، بوساطة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في نهاية ولايته الأولى عام 2020، هي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والسودان والمغرب.
وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أمس الخميس، أن دولة جديدة ستنضم الليلة إلى اتفاقيات إبراهيم، إذ قال خلال كلمة في منتدى الأعمال الأمريكي بميامي بولاية فلوريدا الأمريكية: "سأعود لواشنطن هذا المساء.. لأننا سنعلن هذه الليلة عن انضمام دولة أخرى ألى اتفاقيات إبراهيم".
