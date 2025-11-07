https://sarabic.ae/20251107/حماس-تعلق-على-انضمام-كازاخستان-لاتفاقيات-التطبيع-مع-إسرائيل-1106854304.html

"حماس" تعلق على انضمام كازاخستان لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل

"حماس" تعلق على انضمام كازاخستان لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل

اعتبرت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن "ما أعلنته كازاخستان عن الانضمام إلى ما يسمى "الاتفاق الإبراهيمي"، وتعزيز العلاقات مع الكيان الصهيوني المجرم،... 07.11.2025, سبوتنيك عربي

وأشارت في بيان لها إلى أن الخطوة "تأتي بمثابة تبييض لجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وفي وقت تزداد فيه العزلة الدولية على الكيان الفاشي وقادته مجرمي الحرب المطلوبين لمحكمة الجنائية الدولية".وجددت حركة "حماس" الفلسطينية في بيانها مطالبها "لجميع الدول، وخاصة الدول العربية والإسلامية، بقطع كافة أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني المجرم، وعدم الانخراط في أية مشاريع تطبيعية معه، والعمل في المقابل على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني، ومساندة نضاله العادل والمشروع حتى نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس". وكانت كازاخستان أكدت أنها "ستنضم إلى الاتفاقات الإبراهيمية مع إسرائيل". وقالت، إن "انضمامها المتوقع إلى الاتفاقات الإبراهيمية يمثل استمرارا طبيعيا ومنطقيا لمسار السياسة الخارجية الكازاخستانية القائم على الحوار والاحترام المتبادل والاستقرار الإقليمي".وأفاد إعلام أمريكي، أمس الخميس، أن كازاخستان، التي تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل منذ عام 1992، ستكون الدولة الموقعة على اتفاقيات إبراهيم.وتمتلك الدولة الواقعة في آسيا الوسطى سفارة في تل أبيب، ما يجعل انضمام كازاخستان إلى الاتفاقيات خطوة رمزية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وصرح مسؤولون أمريكيون لإعلام أمريكي، أن "إعلان انضمام كازاخستان إلى اتفاقيات إبراهيم، يهدف إلى تحسين مكانة إسرائيل في العالمين العربي والإسلامي بعد حرب غزة".وقال مسؤول: "سيُظهر هذا أن اتفاقيات إبراهيم عبارة عن نادي ترغب العديد من الدول في الانضمام إليه، وستكون خطوة لطي صفحة حرب غزة، والمضي قدما نحو مزيد من السلام والتعاون في المنطقة". وتشمل اتفاقيات إبراهيم دولا عربية وإسلامية طبّعت علاقاتها مع إسرائيل، بوساطة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في نهاية ولايته الأولى عام 2020، هي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والسودان والمغرب.وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أمس الخميس، أن دولة جديدة ستنضم الليلة إلى اتفاقيات إبراهيم، إذ قال خلال كلمة في منتدى الأعمال الأمريكي بميامي بولاية فلوريدا الأمريكية: "سأعود لواشنطن هذا المساء.. لأننا سنعلن هذه الليلة عن انضمام دولة أخرى ألى اتفاقيات إبراهيم".

