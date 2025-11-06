https://sarabic.ae/20251106/بعد-إعلان-ويتكوف-تقارير-تكشف-عن-الدولة-المنضمة-لاتفاقيات-إبراهيم-1106817919.html
بعد إعلان ويتكوف.. تقارير تكشف عن الدولة المنضمة لاتفاقيات إبراهيم
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير أمريكية، عن أحدث الدول المنضمة إلى اتفاق التطبيع مع إسرائيل، والتي سيتم الإعلان عنها مساء اليوم الخميس. 06.11.2025
وأفاد إعلام أمريكي، أن كازاخستان، التي تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل منذ عام 1992، ستكون الدولة الموقعة على اتفاقيات إبراهيم. وتمتلك الدولة الواقعة في آسيا الوسطى سفارة في تل أبيب، ما يجعل انضمام كازاخستان إلى الاتفاقيات خطوة رمزية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وصرح مسؤولون أمريكيون لإعلام أمريكي، أن "إعلان انضمام كازاخستان إلى اتفاقيات إبراهيم، يهدف إلى تحسين مكانة إسرائيل في العالمين العربي والإسلامي بعد حرب غزة".وتشمل اتفاقيات إبراهيم دولا عربية وإسلامية طبّعت علاقاتها مع إسرائيل، بوساطة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في نهاية ولايته الأولى عام 2020، هي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والسودان والمغرب.وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم الخميس، أن دولة جديدة ستنضم الليلة إلى اتفاقيات إبراهيم، إذ قال خلال كلمة في منتدى الأعمال الأمريكي بميامي بولاية فلوريدا الأمريكية: "سأعود لواشنطن هذا المساء.. لأننا سنعلن هذه الليلة عن انضمام دولة أخرى ألى اتفاقيات إبراهيم".
