بعد إعلان ويتكوف.. تقارير تكشف عن الدولة المنضمة لاتفاقيات إبراهيم
بعد إعلان ويتكوف.. تقارير تكشف عن الدولة المنضمة لاتفاقيات إبراهيم
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير أمريكية، عن أحدث الدول المنضمة إلى اتفاق التطبيع مع إسرائيل، والتي سيتم الإعلان عنها مساء اليوم الخميس. 06.11.2025, سبوتنيك عربي
وأفاد إعلام أمريكي، أن كازاخستان، التي تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل منذ عام 1992، ستكون الدولة الموقعة على اتفاقيات إبراهيم. وتمتلك الدولة الواقعة في آسيا الوسطى سفارة في تل أبيب، ما يجعل انضمام كازاخستان إلى الاتفاقيات خطوة رمزية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وصرح مسؤولون أمريكيون لإعلام أمريكي، أن "إعلان انضمام كازاخستان إلى اتفاقيات إبراهيم، يهدف إلى تحسين مكانة إسرائيل في العالمين العربي والإسلامي بعد حرب غزة".وتشمل اتفاقيات إبراهيم دولا عربية وإسلامية طبّعت علاقاتها مع إسرائيل، بوساطة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في نهاية ولايته الأولى عام 2020، هي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والسودان والمغرب.وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم الخميس، أن دولة جديدة ستنضم الليلة إلى اتفاقيات إبراهيم، إذ قال خلال كلمة في منتدى الأعمال الأمريكي بميامي بولاية فلوريدا الأمريكية: "سأعود لواشنطن هذا المساء.. لأننا سنعلن هذه الليلة عن انضمام دولة أخرى ألى اتفاقيات إبراهيم".
تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

بعد إعلان ويتكوف.. تقارير تكشف عن الدولة المنضمة لاتفاقيات إبراهيم

19:20 GMT 06.11.2025
© AP Photo / Alex Brandonرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أثناء استعدادهما للمغادرة بعد حفل توقيع اتفاقيات إبراهيم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، 15 سبتمبر/ أيلول 2020
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أثناء استعدادهما للمغادرة بعد حفل توقيع اتفاقيات إبراهيم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، 15 سبتمبر/ أيلول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
كشفت تقارير أمريكية، عن أحدث الدول المنضمة إلى اتفاق التطبيع مع إسرائيل، والتي سيتم الإعلان عنها مساء اليوم الخميس.
وأفاد إعلام أمريكي، أن كازاخستان، التي تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل منذ عام 1992، ستكون الدولة الموقعة على اتفاقيات إبراهيم.
وتمتلك الدولة الواقعة في آسيا الوسطى سفارة في تل أبيب، ما يجعل انضمام كازاخستان إلى الاتفاقيات خطوة رمزية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بعد لقاءه المبعوث الأمريكي آموس هوكشتين، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
نبيه بري: اللبنانيون سيقولون "لا" للتطبيع مع إسرائيل
4 نوفمبر, 15:23 GMT
وصرح مسؤولون أمريكيون لإعلام أمريكي، أن "إعلان انضمام كازاخستان إلى اتفاقيات إبراهيم، يهدف إلى تحسين مكانة إسرائيل في العالمين العربي والإسلامي بعد حرب غزة".
وقال مسؤول: "سيُظهر هذا أن اتفاقيات إبراهيم عبارة عن نادي ترغب العديد من الدول في الانضمام إليه، وستكون خطوة لطي صفحة حرب غزة، والمضي قدما نحو مزيد من السلام والتعاون في المنطقة".
عدسة سبوتنيك ترصد عودة الحياة الدراسية إلى بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
تصويت... هل يتم الضغط على لبنان لتوقيع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل؟
31 أكتوبر, 14:54 GMT
وتشمل اتفاقيات إبراهيم دولا عربية وإسلامية طبّعت علاقاتها مع إسرائيل، بوساطة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في نهاية ولايته الأولى عام 2020، هي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والسودان والمغرب.
وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم الخميس، أن دولة جديدة ستنضم الليلة إلى اتفاقيات إبراهيم، إذ قال خلال كلمة في منتدى الأعمال الأمريكي بميامي بولاية فلوريدا الأمريكية: "سأعود لواشنطن هذا المساء.. لأننا سنعلن هذه الليلة عن انضمام دولة أخرى ألى اتفاقيات إبراهيم".
