مبعوث ترامب: سنعلن مساء اليوم انضمام بلد آخر إلى اتفاقيات إبراهيم
قال، ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط، اليوم الخميس، إن دولة أخرى على وشك الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، وهي اتفاقيات تطبيع
وقال ويتكوف في منتدى للأعمال بولاية فلوريدا الأمريكية، إنه سيعود إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لحضور الإعلان، ورفض تحديد الدولة التي سيتم التوقيع معها، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وفي حال تأكيد ذلك، ستمثل هذه الخطوة أحدث توسع لهذه الاتفاقيات، التي بدأت عام 2020 بالاتفاقيات التاريخية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين، والتي انضمت إليها لاحقا المغرب والسودان.وكانت اتفاقيات إبراهيم حجر الزاوية في الجهود الدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وإعادة تشكيل التحالفات في أعقاب تغير المصالح الجيوسياسية.ومن شأن انضمام دولة جديدة - إذا تم إضفاء الطابع الرسمي عليه - أن يمثل تطورا مهما في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة،عقب الهجوم الذي قادته حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول على إسرائيل، والأعمال العدائية المستمرة التي تشمل جماعات مدعومة من إيران في لبنان وسوريا واليمن.وتم تعيين ستيف ويتكوف مبعوثا خاصا للتطبيع من قبل إدارة ترامب في أوائل عام 2025، ولعب دورا محوريا في الجهود الرامية إلى توسيع الاتفاقيات، على الرغم من التحديات التي تفرضها الصراعات الإقليمية المستمرة.
