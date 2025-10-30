عربي
أمساليوم
بث مباشر
وزير الخارجية الإسرائيلي: نؤكد عزمنا على توسيع دائرة التطبيع والسلام في الشرق الأوسط
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الخميس، إنه لا يمكن لإسرائيل أن "تدفن رأسها في الرمال" تجاه جهود "حزب الله" اللبناني لإعادة البناء والتسليح.
جاء ذلك خلال لقاء مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، وفقا لمنشور لساعر على منصة "إكس". وأضاف ساعر أن "تكثيف "حزب الله" اللبناني لأنشطته بدعم من إيران يشكل تهديدا لأمن إسرائيل ومستقبل لبنان".كما أكد وزير الخارجية الإسرائيلي في منشوره "عزم تل أبيب على توسيع دائرة التطبيع والسلام في الشرق الأوسط".وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، يوم السبت الماضي، إن "إنشاء ممر للطاقة من السعودية إلى إسرائيل، سيسهم في خفض الأسعار العالمية، وستكون السعودية أكثر انفتاحًا على مناطق الطلب في أوروبا، وستستفيد إسرائيل أيضا".وأوضح كوهين، في تصريح لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن "اتفاق التطبيع مع السعودية مطروح على الطاولة، وفي إطاره نية لإنشاء ممر للطاقة من السعودية إلى إسرائيل، متجاوزًا الطريق البري من إيران والطريق البحري عبر قناة السويس".وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، واجه ردود فعل عنيفة، بعد رفضه فكرة التطبيع مع المملكة العربية السعودية المرتبط بإقامة دولة فلسطينية.وقال أمام الحضور في مؤتمر سياسي يميني: "إذا قالت لنا المملكة العربية السعودية: 'التطبيع مقابل دولة فلسطينية'، فلا، شكرا لكم، استمروا في ركوب الجمال في الصحراء السعودية، وسنواصل بناء اقتصادنا ومجتمعنا ودولتنا".وبعدها بساعات، أصدر سموتريتش، اعتذارا بعد تعرضه لموجة من الانتقادات بسبب تصريحاته المسيئة للمملكة العربية السعودية. وقال في اعتذاره المصور على منصة "إكس": "لقد كان تعليقي بشأن السعودية غير لائق بالتأكيد، وأنا آسف للإساءة التي سببتها".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعرب مؤخرا عن دعمه لتوسيع اتفاقيات التطبيع، وقال في تصريحات له مع وسائل إعلام أمريكية: "أتوقع توسيع اتفاقيات التطبيع قريبا، وآمل أن تنضم المملكة العربية السعودية ودول أخرى لها".
https://sarabic.ae/20251020/تصويت-برأيك-هل-يمهد-اتفاق-غزة-لانضمام-المزيد-من-الدول-العربية-إلى-مسار-التطبيع؟-1106197705.html
https://sarabic.ae/20251020/براك-السعودية-تقترب-من-الانضمام-الكامل-إلى-مسار-التطبيع-1106194384.html
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الخميس، إنه لا يمكن لإسرائيل أن "تدفن رأسها في الرمال" تجاه جهود "حزب الله" اللبناني لإعادة البناء والتسليح.
جاء ذلك خلال لقاء مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، وفقا لمنشور لساعر على منصة "إكس". وأضاف ساعر أن "تكثيف "حزب الله" اللبناني لأنشطته بدعم من إيران يشكل تهديدا لأمن إسرائيل ومستقبل لبنان".
كما أكد وزير الخارجية الإسرائيلي في منشوره "عزم تل أبيب على توسيع دائرة التطبيع والسلام في الشرق الأوسط".
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، يوم السبت الماضي، إن "إنشاء ممر للطاقة من السعودية إلى إسرائيل، سيسهم في خفض الأسعار العالمية، وستكون السعودية أكثر انفتاحًا على مناطق الطلب في أوروبا، وستستفيد إسرائيل أيضا".
وأوضح كوهين، في تصريح لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن "اتفاق التطبيع مع السعودية مطروح على الطاولة، وفي إطاره نية لإنشاء ممر للطاقة من السعودية إلى إسرائيل، متجاوزًا الطريق البري من إيران والطريق البحري عبر قناة السويس".
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
تصويت... برأيك هل يمهد اتفاق غزة لانضمام المزيد من الدول العربية إلى مسار التطبيع؟
20 أكتوبر, 09:57 GMT
وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، واجه ردود فعل عنيفة، بعد رفضه فكرة التطبيع مع المملكة العربية السعودية المرتبط بإقامة دولة فلسطينية.
وقال أمام الحضور في مؤتمر سياسي يميني: "إذا قالت لنا المملكة العربية السعودية: 'التطبيع مقابل دولة فلسطينية'، فلا، شكرا لكم، استمروا في ركوب الجمال في الصحراء السعودية، وسنواصل بناء اقتصادنا ومجتمعنا ودولتنا".
وصول المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك، ونائبته مورغان أورتاغوس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
براك: السعودية تقترب من الانضمام الكامل إلى مسار التطبيع
20 أكتوبر, 07:05 GMT
وبعدها بساعات، أصدر سموتريتش، اعتذارا بعد تعرضه لموجة من الانتقادات بسبب تصريحاته المسيئة للمملكة العربية السعودية. وقال في اعتذاره المصور على منصة "إكس": "لقد كان تعليقي بشأن السعودية غير لائق بالتأكيد، وأنا آسف للإساءة التي سببتها".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعرب مؤخرا عن دعمه لتوسيع اتفاقيات التطبيع، وقال في تصريحات له مع وسائل إعلام أمريكية: "أتوقع توسيع اتفاقيات التطبيع قريبا، وآمل أن تنضم المملكة العربية السعودية ودول أخرى لها".
