بعد تصريحاته عن التطبيع... سموتريتش يتراجع ويعتذر للسعوديين

أصدر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، اعتذارا بعد تعرضه لموجة من الانتقادات بسبب تصريحاته المسيئة للمملكة العربية... 23.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال سموتريتش في اعتذاره المصور على منصة "إكس": "لقد كان تعليقي بشأن السعودية غير لائق بالتأكيد، وأنا آسف للإساءة التي سببها".وأردف: "وفي الوقت ذاته، أتوقع من السعوديين ألا يؤذونا وألا ينكروا تراث الشعب اليهودي وتقاليده وحقوقه في وطنه التاريخي في يهودا والسامرة، آمل في تحقيق سلام حقيقي"، وفق تعبيره.وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، واجه ردود فعل عنيفة، اليوم الخميس، بعد رفضه فكرة التطبيع مع المملكة العربية السعودية المرتبط بإقامة دولة فلسطينية، وقال أمام الحضور في مؤتمر سياسي يميني: "إذا قالت لنا المملكة العربية السعودية: 'التطبيع مقابل دولة فلسطينية'، فلا، شكرا لكم، استمروا في ركوب الجمال في الصحراء السعودية، وسنواصل بناء اقتصادنا ومجتمعنا ودولتنا".وشن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، هجوما عنيفا على سموتريتش بعد تصريحاته عن التطبيع مع السعودية، وكتب عبر "إكس": "أعضاء الحكومة الإسرائيلية يتصرفون كمغردين متهورين بدلا من دفع اتفاقيات من شأنها إعادة تشكيل الشرق الأوسط، هذه ليست الطريقة لقيادة التغيير".وأضاف لابيد باللغة العربية موجها حديثه إلى المملكة وبقية دول المنطقة: "سموتريتش لا يمثّل دولة إسرائيل".وتأتي تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قبل أسابيع من زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للبيت الأبيض في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في أول لقاء له مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منذ عودته إلى المنصب، والتي ستكون الأولى له في البيت الأبيض منذ 7 سنوات، رغم لقائه ترامب خلال جولته في الشرق الأوسط في مايو/ أيار 2025.وكان ترامب قد أعرب الأسبوع الماضي، عن دعمه لتوسيع اتفاقيات التطبيع، وقال في تصريحات له مع وسائل إعلام أمريكية: "أتوقع توسيع اتفاقيات التطبيع قريبا، وآمل أن تنضم المملكة العربية السعودية ودول أخرى لها".

