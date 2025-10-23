بعد تصريحاته عن التطبيع... سموتريتش يتراجع ويعتذر للسعوديين
© AP Photo / Maya Alleruzzoوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش
© AP Photo / Maya Alleruzzo
تابعنا عبر
أصدر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، اعتذارا بعد تعرضه لموجة من الانتقادات بسبب تصريحاته المسيئة للمملكة العربية السعودية.
وقال سموتريتش في اعتذاره المصور على منصة "إكس": "لقد كان تعليقي بشأن السعودية غير لائق بالتأكيد، وأنا آسف للإساءة التي سببها".
وأردف: "وفي الوقت ذاته، أتوقع من السعوديين ألا يؤذونا وألا ينكروا تراث الشعب اليهودي وتقاليده وحقوقه في وطنه التاريخي في يهودا والسامرة، آمل في تحقيق سلام حقيقي"، وفق تعبيره.
האמירה שלי על סעודיה היתה בהחלט לא מוצלחת ואני מיצר על העלבון שהיא גרמה.— בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) October 23, 2025
עם זאת ובמקביל אני מצפה מהסעודים לא לפגוע בנו ולא להתכחש למורשת, למסורת ולזכויות של העם היהודי לחבלי מולדתו ההיסטוריים ביהודה ושומרון ולכונן איתנו שלום אמת. pic.twitter.com/2gHX31Gw79
وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، واجه ردود فعل عنيفة، اليوم الخميس، بعد رفضه فكرة التطبيع مع المملكة العربية السعودية المرتبط بإقامة دولة فلسطينية، وقال أمام الحضور في مؤتمر سياسي يميني: "إذا قالت لنا المملكة العربية السعودية: 'التطبيع مقابل دولة فلسطينية'، فلا، شكرا لكم، استمروا في ركوب الجمال في الصحراء السعودية، وسنواصل بناء اقتصادنا ومجتمعنا ودولتنا".
وشن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، هجوما عنيفا على سموتريتش بعد تصريحاته عن التطبيع مع السعودية، وكتب عبر "إكس": "أعضاء الحكومة الإسرائيلية يتصرفون كمغردين متهورين بدلا من دفع اتفاقيات من شأنها إعادة تشكيل الشرق الأوسط، هذه ليست الطريقة لقيادة التغيير".
במקום לנסות לקדם הסכמים שישנו את פני המזרח התיכון, חברי הממשלה הזו מתבטאים כמו אחרוני הצייצנים באמירות מזיקות. לא כך מובילים שינוי. סמוטריץ חייב להתנצל. pic.twitter.com/5j7PtyAwkT— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) October 23, 2025
وأضاف لابيد باللغة العربية موجها حديثه إلى المملكة وبقية دول المنطقة: "سموتريتش لا يمثّل دولة إسرائيل".
لأصدقائنا في المملكة العربية السعودية وفي الشرق الأوسط، سموتريتش لا يمثّل دولة إسرائيل— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) October 23, 2025
وتأتي تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قبل أسابيع من زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للبيت الأبيض في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في أول لقاء له مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منذ عودته إلى المنصب، والتي ستكون الأولى له في البيت الأبيض منذ 7 سنوات، رغم لقائه ترامب خلال جولته في الشرق الأوسط في مايو/ أيار 2025.
وكان ترامب قد أعرب الأسبوع الماضي، عن دعمه لتوسيع اتفاقيات التطبيع، وقال في تصريحات له مع وسائل إعلام أمريكية: "أتوقع توسيع اتفاقيات التطبيع قريبا، وآمل أن تنضم المملكة العربية السعودية ودول أخرى لها".