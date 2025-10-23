بعد تصريحاته عن التطبيع... سموتريتش يتراجع ويعتذر للسعوديين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
بعد تصريحاته عن التطبيع... سموتريتش يتراجع ويعتذر للسعوديين
بعد تصريحاته عن التطبيع... سموتريتش يتراجع ويعتذر للسعوديين
وقال سموتريتش في اعتذاره المصور على منصة "إكس": "لقد كان تعليقي بشأن السعودية غير لائق بالتأكيد، وأنا آسف للإساءة التي سببها".وأردف: "وفي الوقت ذاته، أتوقع من السعوديين ألا يؤذونا وألا ينكروا تراث الشعب اليهودي وتقاليده وحقوقه في وطنه التاريخي في يهودا والسامرة، آمل في تحقيق سلام حقيقي"، وفق تعبيره.وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، واجه ردود فعل عنيفة، اليوم الخميس، بعد رفضه فكرة التطبيع مع المملكة العربية السعودية المرتبط بإقامة دولة فلسطينية، وقال أمام الحضور في مؤتمر سياسي يميني: "إذا قالت لنا المملكة العربية السعودية: 'التطبيع مقابل دولة فلسطينية'، فلا، شكرا لكم، استمروا في ركوب الجمال في الصحراء السعودية، وسنواصل بناء اقتصادنا ومجتمعنا ودولتنا".وشن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، هجوما عنيفا على سموتريتش بعد تصريحاته عن التطبيع مع السعودية، وكتب عبر "إكس": "أعضاء الحكومة الإسرائيلية يتصرفون كمغردين متهورين بدلا من دفع اتفاقيات من شأنها إعادة تشكيل الشرق الأوسط، هذه ليست الطريقة لقيادة التغيير".وأضاف لابيد باللغة العربية موجها حديثه إلى المملكة وبقية دول المنطقة: "سموتريتش لا يمثّل دولة إسرائيل".وتأتي تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قبل أسابيع من زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للبيت الأبيض في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في أول لقاء له مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منذ عودته إلى المنصب، والتي ستكون الأولى له في البيت الأبيض منذ 7 سنوات، رغم لقائه ترامب خلال جولته في الشرق الأوسط في مايو/ أيار 2025.وكان ترامب قد أعرب الأسبوع الماضي، عن دعمه لتوسيع اتفاقيات التطبيع، وقال في تصريحات له مع وسائل إعلام أمريكية: "أتوقع توسيع اتفاقيات التطبيع قريبا، وآمل أن تنضم المملكة العربية السعودية ودول أخرى لها".
© AP Photo / Maya Alleruzzoوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzo
تابعنا عبر
أصدر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، اعتذارا بعد تعرضه لموجة من الانتقادات بسبب تصريحاته المسيئة للمملكة العربية السعودية.
وقال سموتريتش في اعتذاره المصور على منصة "إكس": "لقد كان تعليقي بشأن السعودية غير لائق بالتأكيد، وأنا آسف للإساءة التي سببها".
وأردف: "وفي الوقت ذاته، أتوقع من السعوديين ألا يؤذونا وألا ينكروا تراث الشعب اليهودي وتقاليده وحقوقه في وطنه التاريخي في يهودا والسامرة، آمل في تحقيق سلام حقيقي"، وفق تعبيره.
وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، واجه ردود فعل عنيفة، اليوم الخميس، بعد رفضه فكرة التطبيع مع المملكة العربية السعودية المرتبط بإقامة دولة فلسطينية، وقال أمام الحضور في مؤتمر سياسي يميني: "إذا قالت لنا المملكة العربية السعودية: 'التطبيع مقابل دولة فلسطينية'، فلا، شكرا لكم، استمروا في ركوب الجمال في الصحراء السعودية، وسنواصل بناء اقتصادنا ومجتمعنا ودولتنا".
وشن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، هجوما عنيفا على سموتريتش بعد تصريحاته عن التطبيع مع السعودية، وكتب عبر "إكس": "أعضاء الحكومة الإسرائيلية يتصرفون كمغردين متهورين بدلا من دفع اتفاقيات من شأنها إعادة تشكيل الشرق الأوسط، هذه ليست الطريقة لقيادة التغيير".
وأضاف لابيد باللغة العربية موجها حديثه إلى المملكة وبقية دول المنطقة: "سموتريتش لا يمثّل دولة إسرائيل".
وتأتي تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قبل أسابيع من زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للبيت الأبيض في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في أول لقاء له مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منذ عودته إلى المنصب، والتي ستكون الأولى له في البيت الأبيض منذ 7 سنوات، رغم لقائه ترامب خلال جولته في الشرق الأوسط في مايو/ أيار 2025.
وكان ترامب قد أعرب الأسبوع الماضي، عن دعمه لتوسيع اتفاقيات التطبيع، وقال في تصريحات له مع وسائل إعلام أمريكية: "أتوقع توسيع اتفاقيات التطبيع قريبا، وآمل أن تنضم المملكة العربية السعودية ودول أخرى لها".
