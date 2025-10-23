عربي
وزير المالية الإسرائيلي يدلي بتصريحات مسيئة للسعودية بشأن التطبيع
قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إنه لن يوافق على اتفاقية تطبيع بلاده مع المملكة العربية السعودية، إذا كان ذلك يعني إقامة دولة فلسطينية.
وأضاف خلال مؤتمر بعنوان "هالاخاه في العصر التكنولوجي"، من تنظيم معهد زوميت وصحيفة "ماكور ريشون": "إذا قالت لنا السعودية "التطبيع مقابل دولة فلسطينية"، يا أصدقاء - لا، شكرا، استمروا في ركوب الجمال في صحراء السعودية".وأثار تعليق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، انتقادات لنبرته العنصرية، والذي يأتي في ظل خطط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لاستضافة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في البيت الأبيض خلال الشهر المقبل لمناقشة، من بين أمور أخرى، الدفع باتفاقية التطبيع بين إسرائيل والسعودية نحو التنفيذ، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وشددت المملكة العربية السعودية في أكثر من مناسبة، أنها لن تطبّع العلاقات مع إسرائيل إلا إذا وافقت الأخيرة على إنشاء مسار محدد زمنيا لا رجعة فيه إلى دولة فلسطينية مستقبلية، وهو الشرط الذي يعارضه بشدة سموتريتش وأعضاء آخرين في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.وأفادت مصادرإعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيلتقي بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في زيارة رسمية تعد الأولى له خلال فترة ولاية ترامب الثانية.وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يتوقع توسيع اتفاقيات التطبيع قريبا.وأعرب ترامب في مقابلة بثت على وسائل إعلام أمريكية عن أمله في انضمام المملكة العربية السعودية ودول أخرى للاتفاقية التي طبّعت العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية.وأضاف: "آمل أن أرى السعودية تنضم، وآمل أن أرى دولا أخرى تنضم، أعتقد أنه عندما تنضم السعودية، سينضم الجميع".وكانت الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وقعتا اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل في عام 2020، لتصبحا أول دولتين عربيتين تعترفان بإسرائيل منذ ربع قرن، فيما حذت المغرب والسودان حذوهما في وقت لاحق.
وزير المالية الإسرائيلي يدلي بتصريحات مسيئة للسعودية بشأن التطبيع

14:05 GMT 23.10.2025 (تم التحديث: 14:06 GMT 23.10.2025)
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إنه لن يوافق على اتفاقية تطبيع بلاده مع المملكة العربية السعودية، إذا كان ذلك يعني إقامة دولة فلسطينية.
وأضاف خلال مؤتمر بعنوان "هالاخاه في العصر التكنولوجي"، من تنظيم معهد زوميت وصحيفة "ماكور ريشون": "إذا قالت لنا السعودية "التطبيع مقابل دولة فلسطينية"، يا أصدقاء - لا، شكرا، استمروا في ركوب الجمال في صحراء السعودية".
وأثار تعليق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، انتقادات لنبرته العنصرية، والذي يأتي في ظل خطط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لاستضافة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في البيت الأبيض خلال الشهر المقبل لمناقشة، من بين أمور أخرى، الدفع باتفاقية التطبيع بين إسرائيل والسعودية نحو التنفيذ، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
تصويت... برأيك هل يمهد اتفاق غزة لانضمام المزيد من الدول العربية إلى مسار التطبيع؟
20 أكتوبر, 09:57 GMT
وشددت المملكة العربية السعودية في أكثر من مناسبة، أنها لن تطبّع العلاقات مع إسرائيل إلا إذا وافقت الأخيرة على إنشاء مسار محدد زمنيا لا رجعة فيه إلى دولة فلسطينية مستقبلية، وهو الشرط الذي يعارضه بشدة سموتريتش وأعضاء آخرين في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وأفادت مصادرإعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيلتقي بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في زيارة رسمية تعد الأولى له خلال فترة ولاية ترامب الثانية.
وصول المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك، ونائبته مورغان أورتاغوس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
براك: السعودية تقترب من الانضمام الكامل إلى مسار التطبيع
20 أكتوبر, 07:05 GMT
وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يتوقع توسيع اتفاقيات التطبيع قريبا.
وأعرب ترامب في مقابلة بثت على وسائل إعلام أمريكية عن أمله في انضمام المملكة العربية السعودية ودول أخرى للاتفاقية التي طبّعت العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية.
وأضاف: "آمل أن أرى السعودية تنضم، وآمل أن أرى دولا أخرى تنضم، أعتقد أنه عندما تنضم السعودية، سينضم الجميع".
وكانت الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وقعتا اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل في عام 2020، لتصبحا أول دولتين عربيتين تعترفان بإسرائيل منذ ربع قرن، فيما حذت المغرب والسودان حذوهما في وقت لاحق.
