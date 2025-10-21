https://sarabic.ae/20251021/إعلام-أمريكي-ولي-عهد-السعودي-يعتزم-زيارة-البيت-الأبيض--1106248677.html
إعلام أمريكي: ولي عهد السعودي يعتزم زيارة البيت الأبيض
سبوتنيك عربي
أفادت مصادرإعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر... 21.10.2025, سبوتنيك عربي
العالم
أخبار السعودية اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
ولي العهد محمد بن سلمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/12/1104996027_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_edbeab7f10aedf27a967d27f7b582ab7.jpg
وذكرت المصادر: "من المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس ترامب في البيت الأبيض في 18 نوفمبر، فيما ستكون أول زيارة له إلى واشنطن خلال فترة ولاية ترامب الثانية، في ظل سعي الدولة الخليجية إلى إبرام اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة".وأضافت أنه "من المرجح أن يناقشا (ولي العهد السعودي وترامب) في اجتماع البيت الأبيض الصفقات التي أُبرمت في مايو/أيار الماضي، والتبادل العسكري والاستخباري بين البلدين". وكانت المملكة العربية السعودية أول دولة أجنبية يزورها ترامب عام 2017، وكان ولي العهد أول زعيم أجنبي يتصل به هاتفيا في يناير/كانون الثاني 2025. وفي تصريحات خلال أحد اجتماعاتهما في الرياض، وصف ترامب العلاقة الأمريكية السعودية بأنها "ركيزة أساسية للأمن والازدهار".
https://sarabic.ae/20250613/ولي-العهد-السعودي-يبحث-مع-ترامب-التصعيد-الإسرائيلي-ضد-إيران-1101640543.html
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, ولي العهد محمد بن سلمان
أفادت مصادرإعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، في زيارة رسمية تعد الأولى له خلال فترة ولاية ترامب الثانية.
وذكرت المصادر: "من المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس ترامب في البيت الأبيض في 18 نوفمبر، فيما ستكون أول زيارة له إلى واشنطن خلال فترة ولاية ترامب الثانية، في ظل سعي الدولة الخليجية إلى إبرام اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة".
وأضافت أنه "من المرجح أن يناقشا (ولي العهد السعودي وترامب) في اجتماع البيت الأبيض الصفقات التي أُبرمت في مايو/أيار الماضي، والتبادل العسكري والاستخباري بين البلدين".
ويذكر أن إدارة ترامب وافقت أخيرا على اتفاقية دفاعية مع قطر، تلتزم بموجبها بمعاملة أي هجوم مسلح على قطر على أنه تهديد للولايات المتحدة والدفاع عنها باستخدام الجيش الأمريكي، وقد أبدى السعوديون رغبتهم في إبرام اتفاقية دفاعية مماثلة مع الولايات المتحدة.
وكانت المملكة العربية السعودية أول دولة أجنبية يزورها ترامب عام 2017، وكان ولي العهد أول زعيم أجنبي يتصل به هاتفيا في يناير/كانون الثاني 2025.
وفي تصريحات خلال أحد اجتماعاتهما في الرياض، وصف ترامب العلاقة الأمريكية السعودية بأنها "ركيزة أساسية للأمن والازدهار".