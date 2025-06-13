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ولي العهد السعودي يبحث مع ترامب التصعيد الإسرائيلي ضد إيران
ولي العهد السعودي يبحث مع ترامب التصعيد الإسرائيلي ضد إيران
سبوتنيك عربي
أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها... 13.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-13T19:48+0000
2025-06-13T19:48+0000
إيران
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
ولي العهد محمد بن سلمان
دونالد ترامب
العالم العربي
إسرائيل
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وأكد الجانبان خلال الاتصال على أهمية التهدئة وضبط النفس، والدعوة لحل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية.وشددا على ضرورة استمرار التنسيق والعمل المشترك بما يعزز الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية السافرة تجاه إيران.وأكدت أن الضربات الإسرائيلية على إيران تمثل انتهاكا ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية.وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية وقف العدوان على إيران، كما دعت المملكة المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل المسؤولية تجاه وقف العدوان الإسرائيلي على إيران.وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن مساء اليوم الجمعة، إطلاق عملية "الوعد الصادق 3" ضد إسرائيل، وذلك ردا على هجومها على طهران.وأعلنت إسرائيل أنها ضربت أهدافا نووية إيرانية لمنع طهران من تطوير أسلحة ذرية، وأفادت وسائل إعلام إيرانية وشهود بوقوع انفجارات، بما في ذلك في منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في البلاد.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضربات تهدف إلى تقويض البنية التحتية النووية ومصانع الصواريخ الباليستية والقدرات العسكرية لإيران.وبدوره، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، مقتل قائد القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري في الهجوم الإسرائيلي الأخير ضد البلاد، قائلا: إن "رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري استشهد في العدوان الإسرائيلي".يذكر أن الضربات الإسرائيلية على إيران أسفرت عن مقتل مجموعة من المسؤولين الإيرانيين البارزين، وهم:كما أُصيب مستشار المرشد الأعلى للشؤون السياسية، علي شمخاني، بجروح بالغة وهو في حالة حرجة.
https://sarabic.ae/20250613/القائد-الجديد-للحرس-الثوري-الإيراني-يدلي-بأول-تصريحات-بعد-الهجوم-الإسرائيلي-1101632317.html
https://sarabic.ae/20250613/خامنئي-قواتنا-المسلحة-ستتعامل-بقوة-وستجعل-إسرائيل-في-حال-يرثى-لها---عاجل-1101636499.html
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إيران, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, ولي العهد محمد بن سلمان, دونالد ترامب, العالم العربي, إسرائيل
إيران, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, ولي العهد محمد بن سلمان, دونالد ترامب, العالم العربي, إسرائيل

ولي العهد السعودي يبحث مع ترامب التصعيد الإسرائيلي ضد إيران

19:48 GMT 13.06.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس دونالد ترامب يصل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لالتقاط صورة جماعية مع قادة مجلس التعاون الخليجي خلال قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، المملكة العربية السعودية
الرئيس دونالد ترامب يصل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لالتقاط صورة جماعية مع قادة مجلس التعاون الخليجي خلال قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد إيران.
وأكد الجانبان خلال الاتصال على أهمية التهدئة وضبط النفس، والدعوة لحل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية.
وشددا على ضرورة استمرار التنسيق والعمل المشترك بما يعزز الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية السافرة تجاه إيران.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مع محمد باكبور، 21 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2025
القائد الجديد للحرس الثوري الإيراني يدلي بأول تصريحات بعد الهجوم الإسرائيلي
15:06 GMT
وأكدت أن الضربات الإسرائيلية على إيران تمثل انتهاكا ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية.
وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية وقف العدوان على إيران، كما دعت المملكة المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل المسؤولية تجاه وقف العدوان الإسرائيلي على إيران.
وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن مساء اليوم الجمعة، إطلاق عملية "الوعد الصادق 3" ضد إسرائيل، وذلك ردا على هجومها على طهران.
وأعلنت إسرائيل أنها ضربت أهدافا نووية إيرانية لمنع طهران من تطوير أسلحة ذرية، وأفادت وسائل إعلام إيرانية وشهود بوقوع انفجارات، بما في ذلك في منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في البلاد.
المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2025
خامنئي: قواتنا المسلحة ستتعامل بقوة وستجعل إسرائيل في حال يرثى لها
17:25 GMT
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضربات تهدف إلى تقويض البنية التحتية النووية ومصانع الصواريخ الباليستية والقدرات العسكرية لإيران.
وبدوره، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، مقتل قائد القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري في الهجوم الإسرائيلي الأخير ضد البلاد، قائلا: إن "رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري استشهد في العدوان الإسرائيلي".
يذكر أن الضربات الإسرائيلية على إيران أسفرت عن مقتل مجموعة من المسؤولين الإيرانيين البارزين، وهم:
رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، اللواء محمد باقري
قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي
نائب رئيس هيئة الأركان العامة، رولام علي رشيد
الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فريدون عباسي
قُتل عدد من العلماء النوويين البارزين الذين يُطورون البرنامج النووي الإيراني
كما أُصيب مستشار المرشد الأعلى للشؤون السياسية، علي شمخاني، بجروح بالغة وهو في حالة حرجة.
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- سبوتنيك عربيبث مباشر... إيران ترد على الضربات الإسرائيلية.. فيديو وصور19:32 GMT
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