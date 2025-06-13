https://sarabic.ae/20250613/ولي-العهد-السعودي-يبحث-مع-ترامب-التصعيد-الإسرائيلي-ضد-إيران-1101640543.html

ولي العهد السعودي يبحث مع ترامب التصعيد الإسرائيلي ضد إيران

ولي العهد السعودي يبحث مع ترامب التصعيد الإسرائيلي ضد إيران

سبوتنيك عربي

أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها... 13.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-13T19:48+0000

2025-06-13T19:48+0000

2025-06-13T19:48+0000

إيران

السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

ولي العهد محمد بن سلمان

دونالد ترامب

العالم العربي

إسرائيل

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وأكد الجانبان خلال الاتصال على أهمية التهدئة وضبط النفس، والدعوة لحل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية.وشددا على ضرورة استمرار التنسيق والعمل المشترك بما يعزز الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية السافرة تجاه إيران.وأكدت أن الضربات الإسرائيلية على إيران تمثل انتهاكا ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية.وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية وقف العدوان على إيران، كما دعت المملكة المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل المسؤولية تجاه وقف العدوان الإسرائيلي على إيران.وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن مساء اليوم الجمعة، إطلاق عملية "الوعد الصادق 3" ضد إسرائيل، وذلك ردا على هجومها على طهران.وأعلنت إسرائيل أنها ضربت أهدافا نووية إيرانية لمنع طهران من تطوير أسلحة ذرية، وأفادت وسائل إعلام إيرانية وشهود بوقوع انفجارات، بما في ذلك في منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في البلاد.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضربات تهدف إلى تقويض البنية التحتية النووية ومصانع الصواريخ الباليستية والقدرات العسكرية لإيران.وبدوره، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، مقتل قائد القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري في الهجوم الإسرائيلي الأخير ضد البلاد، قائلا: إن "رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري استشهد في العدوان الإسرائيلي".يذكر أن الضربات الإسرائيلية على إيران أسفرت عن مقتل مجموعة من المسؤولين الإيرانيين البارزين، وهم:كما أُصيب مستشار المرشد الأعلى للشؤون السياسية، علي شمخاني، بجروح بالغة وهو في حالة حرجة.

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إيران, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, ولي العهد محمد بن سلمان, دونالد ترامب, العالم العربي, إسرائيل