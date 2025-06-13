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خامنئي: قواتنا المسلحة ستتعامل بقوة وستجعل إسرائيل في حال يرثى لها
خامنئي: قواتنا المسلحة ستتعامل بقوة وستجعل إسرائيل في حال يرثى لها
سبوتنيك عربي
تعهد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الجمعة، بـ"جعل النظام الصهيوني البغيض بائسا". 13.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-13T17:25+0000
2025-06-13T17:40+0000
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جاء ذلك في خطاب متلفز للشعب الإيراني، قال فيه المرشد: "ستتصرف القوات المسلحة الإيرانية بقوة، وستجعل النظام الصهيوني البغيض بائسا".وتابع: "لن يفلت النظام الصهيوني من العقاب بعد هذه الجريمة".وأضاف خامنئي: "فليطمئن الشعب أن الكيان لن يفلت من العقاب ولن يكون هناك أي تقصير في عقابه".وجاء في بيان خامنئي المتلفز: "يا شعب إيران العظيم؛ لقد اقدمت يد الكيان الصهيوني القذرة والدموية على ارتكاب جريمة في بلدنا العزيز هذا الصباح، وكشف عن طبيعته الشريرة أكثر من أي وقت مضى بضرب المناطق السكنية. فلينتظر الكيان عقابا صارما".وأضاف: "إن اليد القوية لإيران لن تتركه إن شاء الله".وقال خامنئي: "استشهد عدد من القادة والعلماء في هجمات العدو، سيستأنف نوابهم وزملاؤهم مهامهم فورا إن شاء الله، لقد أعد الكيان الصهيوني لنفسه مصيرا مريرا ومؤلما بهذه الجريمة، وسينال ذلك بالتأكيد".ويتابع العالم في هذه اللحظات التوتر الكبير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية "الأسد الصاعد" التي استهدفت إيران، وسط ترقب عالمي لطريقة الرد الإيراني.وأعلنت إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أنها ضربت أهدافا نووية إيرانية لمنع طهران من تطوير أسلحة ذرية، وأفادت وسائل إعلام إيرانية وشهود بوقوع انفجارات، بما في ذلك في منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في البلاد.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضربات تهدف إلى تقويض البنية التحتية النووية ومصانع الصواريخ الباليستية والقدرات العسكرية لإيران.وبدوره، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، مقتل قائد القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري في الهجوم الإسرائيلي الأخير ضد البلاد، قائلا: إن "رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري استشهد في العدوان الإسرائيلي".كما لقي قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، حتفه، مع عدد من القادة العسكريين والعلماء في المجال النووي، جراء الضربة الإسرائيلية التي استهدفت عدة مواقع في إيران.
https://sarabic.ae/20250613/القائد-الجديد-للحرس-الثوري-الإيراني-يدلي-بأول-تصريحات-بعد-الهجوم-الإسرائيلي-1101632317.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم

خامنئي: قواتنا المسلحة ستتعامل بقوة وستجعل إسرائيل في حال يرثى لها

17:25 GMT 13.06.2025 (تم التحديث: 17:40 GMT 13.06.2025)
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي
 المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
تابعنا عبر
تعهد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الجمعة، بـ"جعل النظام الصهيوني البغيض بائسا".
جاء ذلك في خطاب متلفز للشعب الإيراني، قال فيه المرشد: "ستتصرف القوات المسلحة الإيرانية بقوة، وستجعل النظام الصهيوني البغيض بائسا".
وتابع: "لن يفلت النظام الصهيوني من العقاب بعد هذه الجريمة".
وأضاف خامنئي: "فليطمئن الشعب أن الكيان لن يفلت من العقاب ولن يكون هناك أي تقصير في عقابه".
وشدد المرشد الأعلى الإيراني في كلمته المتلفزة على أن "إسرائيل" لن تبقى سالمة، ولن نلجأ لأنصاف الحلول في ردنا".
وجاء في بيان خامنئي المتلفز: "يا شعب إيران العظيم؛ لقد اقدمت يد الكيان الصهيوني القذرة والدموية على ارتكاب جريمة في بلدنا العزيز هذا الصباح، وكشف عن طبيعته الشريرة أكثر من أي وقت مضى بضرب المناطق السكنية. فلينتظر الكيان عقابا صارما".
وأضاف: "إن اليد القوية لإيران لن تتركه إن شاء الله".
وقال خامنئي: "استشهد عدد من القادة والعلماء في هجمات العدو، سيستأنف نوابهم وزملاؤهم مهامهم فورا إن شاء الله، لقد أعد الكيان الصهيوني لنفسه مصيرا مريرا ومؤلما بهذه الجريمة، وسينال ذلك بالتأكيد".
ويتابع العالم في هذه اللحظات التوتر الكبير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية "الأسد الصاعد" التي استهدفت إيران، وسط ترقب عالمي لطريقة الرد الإيراني.
وأعلنت إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أنها ضربت أهدافا نووية إيرانية لمنع طهران من تطوير أسلحة ذرية، وأفادت وسائل إعلام إيرانية وشهود بوقوع انفجارات، بما في ذلك في منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في البلاد.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مع محمد باكبور، 21 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2025
القائد الجديد للحرس الثوري الإيراني يدلي بأول تصريحات بعد الهجوم الإسرائيلي
15:06 GMT
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضربات تهدف إلى تقويض البنية التحتية النووية ومصانع الصواريخ الباليستية والقدرات العسكرية لإيران.
وبدوره، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، مقتل قائد القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري في الهجوم الإسرائيلي الأخير ضد البلاد، قائلا: إن "رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري استشهد في العدوان الإسرائيلي".
كما لقي قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، حتفه، مع عدد من القادة العسكريين والعلماء في المجال النووي، جراء الضربة الإسرائيلية التي استهدفت عدة مواقع في إيران.
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- سبوتنيك عربيبث مباشر... إيران ترد على الضربات الإسرائيلية.. فيديو وصور19:32 GMT
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