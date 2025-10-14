https://sarabic.ae/20251014/هل-تلقى-دعوة-أنصار-الله-للسلام-الشامل-في-اليمن-قبولا-لدى-السعودية؟---1106007811.html

هل تلقى دعوة "أنصار الله" للسلام الشامل في اليمن قبولا لدى السعودية؟

دعا رئيس المجلس السياسي الأعلى لأنصار الله في اليمن، مهدي المشاط، المملكة العربية السعودية للانتقال من مرحلة خفض التصعيد إلى إنهاء العدوان والحصار والاحتلال...

قال المشاط: إن "إنهاء العدوان والحصار والاحتلال وتنفيذ استحقاقات السلام هى الحل الأقرب لقطع المجال أمام من يستثمر في الحروب بين أبناء أمتنا خدمة لـ "إسرائيل".هل تلقى دعوة المشاط قبولا لدى المملكة العربية السعودية وما الجديد الذي جاء به هذه المرة بعد توقف القتال في قطاع غزة والهدنة غير الرسمية مع الرياض طوال السنوات الثلاث الماضية..وهل توقيت الدعوى يحمل رسائل لمستقبل الأوضاع في اليمن؟بداية يقول الخبير العسكري السعودي، اللواء عبد الله غانم القحطاني: إن "الخطاب الصادر عن الحوثيين (أنصار الله) بدعوة المملكة العربية السعودية لاستكمال مسار السلام في اليمن، هذا الكلام لا يقرب ولا يباعد والحقيقة التي كان يجب أن يقولها المشاط وغيره، هو أن المجتمع الدولي أصبح لا يريد أن يجد ميليشيات تختطف دول".السعودية واليمنوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "السعودية ليست عدو لليمن إطلاقا وليست حتى عدو للحوثيين، ليست عدو للحوثيين أبدا منذ البداية، المشكلة هي في اختطاف دولة ومحاولة تسليمها لدولة أجنبية في المنطقة هذا هو الخلاف، ولهذا نحن في وضع مختلف حاليا، الذي يريد غياب الميليشيات ليست فقط السعودية ولا منظومة مجلس التعاون الخليجي ولا مصر العربية، بل المجتمع الدولي بأكمله لا يريد أن يكون في دول المنطقة ميليشيات تقود وتختطف دول و تتخابر وتتعامل مع دول أجنبية و تهرب السلاح وتطلق المسيرات والصواريخ، هذا مطلب أممي ودولي، يجب على الحوثيين إدراكه".وتابع القحطاني،" السعودية لم تعتد على اليمن، السعودية تقف مع اليمن ومع حكومة اليمن ومع شعب اليمن، والحوثي مكون من اليمنيين عليه العودة إلى داخله، وهنا نطرح تساؤل ما هو رأي اليمنيين في السلطة القائمة في صنعاء..هل الشعب اليمني قابل بها.. هل المجتمع الدولي معترف بها.. هل لها تمثيل دبلوماسي وسياسي في العالم..هل يوجد لديها سفارات في دول العالم عالمية، الإجابة بالنفي، إذا لا توجد دولة بالمعنى الحقيقي في اليمن، ولا توجد سلطة شرعية في صنعاء، وعلى المشاط ورفاقه الآخرين أن يراعوا مصلحتهم ومصلحة بلدهم و إخوانهم في وطنهم هذا هو الأولى".واستطرد الخبير العسكري، "أما التنظير على الآخرين وشعارات فلسطين، فالوضع أصلا لا يحتاج إلى شرح، شعارات فلسطين ومن رفعوها أصبحوا جميعا هم من خذلوها وهم من دمروها وهم من اعتدوا عليها، وأصبح الوضع يتطلب أن يكون لدينا إقليم خالي من الميليشيات وخالي من الطائرات المسيرة الإرهابية وخالي من الصواريخ التي تضرب العواصم العربية بلا وجه حق، والتي تضرب حتى الفلسطينيين بلا وجه حق، هذا كله أصبح مرفوض من المجتمع الدولي".خطاب متكرروأشار القحطاني، إلى أن" السعودية قريبة من اليمن ودائما تهتم باليمن وتقف معه، والشرعية اليمنية والشعب اليمني يؤيد خطوات المملكة العربية السعودية ويدعوها إلى التعاون ومزيد من الدعم وإلى بذل المزيد من الجهود لاستقلال اليمن، المشاط وما أشار إليه هذا حقيقة تاريخ يتجدد بلا أي معنى، لن يستمع إلى أحد لا في الداخل ولا في الخارج، شعارات إسرائيل وشعارات فلسطين أصبحت مكشوفة".وأوضح الخبير العسكري، "أن المنظور القريب يقول بأن العالم لا يريد أن يرى ميليشيات تختطف دول، يجب أن تغيب من المنطقة هذا ليس طلب المملكة العربية السعودية وحدها، بل مجتمع دولي بأكمله يقول هذا الشيء، الدول الخمس الدائمة الأعضاء في مجلس الأمن تقول هذا الشيء، كل المنظمات والشرائع تقول هذا الشيء، وبالتالي لا أرى أمل بأن الميليشيات ستبقى في أي بلد مهما كانت، ليسوا أقوى من حزب الله اللبناني، ليسوا أقوى من الثورة الإيرانية وليسوا باقوى من الميليشيات العراقية، أو من منظمة حماس التي كانت على مقربة أمتار من إسرائيل، كل هؤلاء اتضح لهم أن الطريق الذي كانوا يسيرون عليه كان طريق للعنف و لتمزيق الدول العربية، والدليل أن اليمن حاليا في وضع مأساوي.. هل كان كذلك قبل مجيء الحوثي.. وبالتالي الأسباب معروفة والحلول أيضا معروفة".السلام والحربمن جانبه يقول د.عبد الستار الشميري، رئيس مركز جهود للدراسات باليمن،"اعتقد ليس هناك جاهزية حقيقية لعملية سلام في اليمن بسبب تعقيدات الوضع العسكري، وبسبب الرؤية المختلفة لأكثر من طرف لشكل السلام، وأيضا لأن المجتمع الدولي والإقليمي بات يرى أن إنهاء الجماعة الحوثية هو الطريق الأفضل، لأنها بدأت تشكل خطر وإن كان سيتوقف مؤقتا لكنه سيعاود".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أطروحات السلام ستبقى معلقة إلى أن تكون هناك عملية عسكرية ما ضد الحوثي، يمكن في اللحظات الأخيرة عندما يشعرون أنه فقد معظم قوته العسكرية الكبرى خاصة الصاروخية وقتها يمكن أن يكون هناك حديث خلال السنة الحالية أو القادمة".وقال الشميري: "أعتقد أن هذا الأمر لن يكون سلام بدون حرب، اعتقد هناك عملية عسكرية في اليمن، ربما بعدها عملية سلام، تصريحات الحوثي ربما يرى أن الوقت ليس مناسبا أن يبقى بمفرده يناوش بعد أن دخلت إيران في التفاوض، وبعد ان انهيت قضية غزة، فالعملية ربما تكتيكية أكثر منها عملية تقديم تنازلات لعملية سلام حقيقية في اليمن".الأكثر تعقيدافي المقابل يقول أكرم الحاج، المحلل السياسي اليمني من العاصمة صنعاء، "إن الهدنة الحالية بين أنصار الله والسعودية هى من مصلحة جميع الأطراف، نظرا لأن منطقتنا العربية في تلك السنوات تعيش على صفيح ساخن، لذا أرى أن التصعيد الإعلامي أو الخطابي في تلك المرحلة ما هو إلا مناورة لتحريك المياة الراكدة واستحداث أحداث جديدة تتعلق بالملف اليمني وإخراجه من الحالة التي يعيشها منذ فترة وهى حالة (اللاسلم واللاحرب)".وأضاف في حديث سابق لـ"سبوتنيك": "تلك التحركات الأخبار التي تتحدث عن تصعيد جديد قد يكون هدفها في المقام الأول توجيه الإعلام ولفت الأنظار تجاه موقف صنعاء و مساندته للمقاومة في قطاع غزة، هذا الموقف بكل تأكيد لا يروق للكثير من العواصم العربية، وبالتالي الملف اليمني هو الأكثر تعقيدا ويعتبر ضمن ملفات المساومة الحقيقية سواء كانت مناورة سياسية أو عسكرية".وقال الحاج: "الوضع في اليمن أصبح أكثر تعقيدا وطالت سنوات الهدنة و حالة اللاسلم واللاحرب، وأعتقد أن هناك شىء ما يدور خلف الكواليس لا يراها الإعلام ولا الكثير من السياسيين لأنها غير معلنة سواء من قبل الرياض أو صنعاء، رغم ذلك نرى أن هناك توتر حقيقي بين الرياض وصنعاء وتصعيد لا يفهمه إلا المعنيين بالأمر سواء في صنعاء والرياض".صنعاء والرياضواستبعد الحاج، أن "تعود حالة التوتر بين صنعاء والرياض إلى المرحلة التي سبقت الهدنة قبل ثلاث سنوات، والمتتبع للشأن اليمن يتبين بوضوح أن هناك إنهيار في الوضع الاقتصادي في المناطق التي تديرها الشرعية ولا يتمكنون حتى من توفير الكهرباء للسكان والأسعار مرتفعة جدا، لكن خلال الأيام الأخيرة حدثت تحولات اقتصادية في مناطق الشرعية وارتفع الريال اليمني أمام الدولار وهناك تحركات فيما بين بنك صنعاء وبنك عدن، وعندما نتحدث عن عدن فإننا نتحدث عن دور المملكة العربية السعودية والتحالف العربي الذي لا يزال يتحدث عن دعمه للشرعية، وما سبق يعني أن هناك من يدير خيوط اللعبة كما يريد لا كما يريد اليمنيون".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

