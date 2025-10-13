https://sarabic.ae/20251013/رئيس-الحراك-الثوري-الجنوبي-باليمن-لـ-سبوتنيك-المجلس-الرئاسي-انتهى-والصراعات-بين-مكوناته-نفعية-1105972949.html

رئيس الحراك الثوري الجنوبي باليمن لـ "سبوتنيك": المجلس الرئاسي انتهى والصراعات بين مكوناته "نفعية"

أكد فؤاد راشد، رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب اليمني، أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني "استنفد أغراضه وقد انتهى أساسًا"، معتبرًا أن...

ولفت راشد إلى أن الوضع في الجنوب يمر بأزمة قرارٍ موحد، وأن الاستحواذ من جانب الانتقالي على القرار الجنوبي يمثل خطرًا مستقبليًا على الديمقراطية التي يسعى لها الشعب الجنوبي، ومن الخطأ الفادح الادّعاء بالاستحواذ على القرار وحمل القضية في ظل وجود كيانات وطنية أخرى. جاء ذلك في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك"، حول آخر التطورات في المشهد الجنوبي واليمني. إلى نص الحوار…بداية، كيف تقرأ المشهد الحالي في اليمن، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي؟ هل يقود ذلك إلى تسويات أم إلى تصعيد؟ وتابع: إن هذه القضية ستأخذ مسارها في المفاوضات السياسية النهائية، هذا كلام نقوله علنًا وسرا، أي مواقف جديدة في هذا الشأن لا تخرج عن كونها مواقف سياسية مرحلية لأغراض معينة قد تكون نفعيةً أحيانًا، لأن مجلس القيادة الرئاسي ومنذ تشكيله في عام 2022 كان الكثيرون يأملون أن يكون قائدًا لعملية تحرير اليمن، ثم وضع كافة القضايا اليمنية على طاولة التفاوض السياسي وننتهي حينها إلى ما ننتهي إليه في حوار وطني مسؤول، القضية الجنوبية قضية محورية، الأزمة اليوم في مجلس القيادة الرئاسي هي أزمة منافع ذاتية حول المناصب والتعيينات، بكل أسف المشهد الوطني الحقيقي يكاد يكون غائبًا عن مجلس القيادة الرئاسي، وما يبرز الآن من خلافات ليست خلافات وطنية حقيقية، بل هي خلافات نفعية، وقد طالبنا أكثر من مرة أن يكون للتحالف موقف حقيقي وصارم، فليس في مصلحة اليمن ولا الجنوب أن يظل هذا الصراع قائمًا.هل كل القوى الجنوبية تنضوي تحت الحوار الذي أطلقه المجلس الانتقالي لحمل القضية الجنوبية بعيدًا عن مجلس القيادة الرئاسي؟ إذا من الذي يملك القرار الجنوبي اليوم؟القرار الجنوبي يسيطر عليه اليوم المجلس الانتقالي بما يمتلك من إمكانيات مادية وقوى عسكرية، هذا ليس في صالح القضية الجنوبية على المستوى البعيد، نحن في المجلس الأعلى للحراك الثوري من أكثر المكونات التي تعرضت لأذى، مع ذلك لا نزال مع الحوار الجنوبي، ونؤكد على أن الإخوة في المجلس الانتقالي إذا هم جادون في موضوع الحوار الوطني المسؤول، سوف نكون أول الحاضرين وقد كنا أول الحاضرين في الحوار السابق، لولا أن الإخوة في الانتقالي انحرفوا بمسار الحوار الوطني وحولوه إلى مسألة مبايعة وضم وإلحاق، حينها رفضنا الاستمرار، عمليًا المجلس الانتقالي ليس هو المسؤول الأول، وأيضًا ليس هو صاحب القضية الجنوبية، القضية عمرها أكثر من ثلاثة عقود.هل اتفاق السلام في غزة يمكن أن يكون له مردود على التسوية في اليمن بين الشمال والجنوب وبين القوى الجنوبية أيضًا؟الواقع أن الوضع اليوم في اليمن غير صحي، وأي خطوات نحو السلام في الوقت الراهن تعني تصدر الحوثيين (أنصار الله) المشهد وهذا يمثل خطرًا ماحقًا في المستقبل على القوى اليمنية ككل وحتى على الإقليم، وأي تفاوض اليوم مع الحوثيين هو نوع من الاستسلام، للأسف المؤشرات الجارية اليوم لوقف الحرب في غزة ربما تدفع نحو السلام في اليمن والذي تحدثنا بأنه لن يكون صحيًا، وربما تذهب القوى اليمنية مجبورةً نحو هذا السلام والذي لا نراه سلامًا من وجهة نظرنا أنه استسلام وليس سلام.أفهم من حديثك عن السلام أنك تريد استمرار حالة اللا سلم واللا حرب الحالية طالما ظل أنصار الله على حالهم؟ نحن لا نرفض السلام ونسعى إليه، لكن نرى أن الذهاب للسلام في هذا التوقيت الذي يتفرد فيه فصيل بعينه بقوة عسكرية رأيناها جميعًا، هذه القوة تهدد السلام في المستقبل، لكن سيذهب الجميع إذا كانت هناك خطة سلام حقيقية لا تراعي طرفًا على حساب آخر، بالفعل كانت هناك خطة سلام قبل سنوات ومن أوقفها هم الأمريكان بعد تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية وإيقاف التعامل معهم، في كل الأحوال قد تذهب القوى الوطنية نحو السلام وحتى نحن أصحاب القضية الجنوبية (الحراك الجنوبي مع الانتقالي) تؤيد دعاوى السلام رغم المخاوف والمحاذير.هل يمكن أن تطبعوا مع إسرائيل وتتعاونوا مع أمريكا للقضاء على أنصار الله.. خاصة وأن هناك تصريحات صدرت بهذا الشأن من جانب قوى جنوبية؟هذه الدعوات خاصة بالمجلس الانتقالي الجنوبي ولا تمثل كافة القوى الوطنية الجنوبية ولا تمثل حتى موقف الشعب الجنوبي، الشعب الجنوبي من أكثر شعوب المنطقة نصرةً للقضية الفلسطينية ولا يزال، هذا الموقف للإخوة في المجلس الانتقالي الجنوبي يمثلهم ككيان جنوبي وفي واقع الأمر لا يمثل الآخرين، فالانتقالي لديه حساباته واعتباراته ونظرته الخاصة، لكن في الحقيقة هي نظرة غير سليمة في التوقيت الحالي.ما حقيقة صراع النفوذ والمصالح بين قطبي التحالف العربي في اليمن؟ ما هو مصير مجلس القيادة الرئاسي في ظل هذه الخلافات؟مجلس القيادة الرئاسي استنفد ويجب أن يكون قد انتهى أساسًا، نحن في التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية كنا في الرياض منذ أربعة أشهر، وكان يطرح موضوع مجلس القيادة الرئاسي وأننا اليوم نحتاج إلى رئيس واحد وليس عددًا من الأعضاء بعد فترة يصبح كل منهم رئيسًا بشكل منفرد، هذه أزمة حقيقية بأن يكون هناك أكثر من قرار، نأمل في المستقبل القريب أن يكون هناك قرار جذري بموضوع حسم مجلس القيادة الرئاسي، وتوحيد أداة القرار، نحن اليوم نحتاج إلى رئيس واحد نلتف حوله في هذه المرحلة، يكون هو صاحب قرار السلم وقرار الحرب.أجرى الحوار/ أحمد عبد الوهاب

