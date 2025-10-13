رئيس الحراك الثوري الجنوبي باليمن لـ "سبوتنيك": المجلس الرئاسي انتهى والصراعات بين مكوناته "نفعية"

عربي
أكد فؤاد راشد، رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب اليمني، أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني "استنفد أغراضه وقد انتهى أساسًا"، معتبرًا أن... 13.10.2025, سبوتنيك عربي
ولفت راشد إلى أن الوضع في الجنوب يمر بأزمة قرارٍ موحد، وأن الاستحواذ من جانب الانتقالي على القرار الجنوبي يمثل خطرًا مستقبليًا على الديمقراطية التي يسعى لها الشعب الجنوبي، ومن الخطأ الفادح الادّعاء بالاستحواذ على القرار وحمل القضية في ظل وجود كيانات وطنية أخرى. جاء ذلك في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك"، حول آخر التطورات في المشهد الجنوبي واليمني. إلى نص الحوار…بداية، كيف تقرأ المشهد الحالي في اليمن، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي؟ هل يقود ذلك إلى تسويات أم إلى تصعيد؟ وتابع: إن هذه القضية ستأخذ مسارها في المفاوضات السياسية النهائية، هذا كلام نقوله علنًا وسرا، أي مواقف جديدة في هذا الشأن لا تخرج عن كونها مواقف سياسية مرحلية لأغراض معينة قد تكون نفعيةً أحيانًا، لأن مجلس القيادة الرئاسي ومنذ تشكيله في عام 2022 كان الكثيرون يأملون أن يكون قائدًا لعملية تحرير اليمن، ثم وضع كافة القضايا اليمنية على طاولة التفاوض السياسي وننتهي حينها إلى ما ننتهي إليه في حوار وطني مسؤول، القضية الجنوبية قضية محورية، الأزمة اليوم في مجلس القيادة الرئاسي هي أزمة منافع ذاتية حول المناصب والتعيينات، بكل أسف المشهد الوطني الحقيقي يكاد يكون غائبًا عن مجلس القيادة الرئاسي، وما يبرز الآن من خلافات ليست خلافات وطنية حقيقية، بل هي خلافات نفعية، وقد طالبنا أكثر من مرة أن يكون للتحالف موقف حقيقي وصارم، فليس في مصلحة اليمن ولا الجنوب أن يظل هذا الصراع قائمًا.هل كل القوى الجنوبية تنضوي تحت الحوار الذي أطلقه المجلس الانتقالي لحمل القضية الجنوبية بعيدًا عن مجلس القيادة الرئاسي؟ إذا من الذي يملك القرار الجنوبي اليوم؟القرار الجنوبي يسيطر عليه اليوم المجلس الانتقالي بما يمتلك من إمكانيات مادية وقوى عسكرية، هذا ليس في صالح القضية الجنوبية على المستوى البعيد، نحن في المجلس الأعلى للحراك الثوري من أكثر المكونات التي تعرضت لأذى، مع ذلك لا نزال مع الحوار الجنوبي، ونؤكد على أن الإخوة في المجلس الانتقالي إذا هم جادون في موضوع الحوار الوطني المسؤول، سوف نكون أول الحاضرين وقد كنا أول الحاضرين في الحوار السابق، لولا أن الإخوة في الانتقالي انحرفوا بمسار الحوار الوطني وحولوه إلى مسألة مبايعة وضم وإلحاق، حينها رفضنا الاستمرار، عمليًا المجلس الانتقالي ليس هو المسؤول الأول، وأيضًا ليس هو صاحب القضية الجنوبية، القضية عمرها أكثر من ثلاثة عقود.هل اتفاق السلام في غزة يمكن أن يكون له مردود على التسوية في اليمن بين الشمال والجنوب وبين القوى الجنوبية أيضًا؟الواقع أن الوضع اليوم في اليمن غير صحي، وأي خطوات نحو السلام في الوقت الراهن تعني تصدر الحوثيين (أنصار الله) المشهد وهذا يمثل خطرًا ماحقًا في المستقبل على القوى اليمنية ككل وحتى على الإقليم، وأي تفاوض اليوم مع الحوثيين هو نوع من الاستسلام، للأسف المؤشرات الجارية اليوم لوقف الحرب في غزة ربما تدفع نحو السلام في اليمن والذي تحدثنا بأنه لن يكون صحيًا، وربما تذهب القوى اليمنية مجبورةً نحو هذا السلام والذي لا نراه سلامًا من وجهة نظرنا أنه استسلام وليس سلام.أفهم من حديثك عن السلام أنك تريد استمرار حالة اللا سلم واللا حرب الحالية طالما ظل أنصار الله على حالهم؟ نحن لا نرفض السلام ونسعى إليه، لكن نرى أن الذهاب للسلام في هذا التوقيت الذي يتفرد فيه فصيل بعينه بقوة عسكرية رأيناها جميعًا، هذه القوة تهدد السلام في المستقبل، لكن سيذهب الجميع إذا كانت هناك خطة سلام حقيقية لا تراعي طرفًا على حساب آخر، بالفعل كانت هناك خطة سلام قبل سنوات ومن أوقفها هم الأمريكان بعد تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية وإيقاف التعامل معهم، في كل الأحوال قد تذهب القوى الوطنية نحو السلام وحتى نحن أصحاب القضية الجنوبية (الحراك الجنوبي مع الانتقالي) تؤيد دعاوى السلام رغم المخاوف والمحاذير.هل يمكن أن تطبعوا مع إسرائيل وتتعاونوا مع أمريكا للقضاء على أنصار الله.. خاصة وأن هناك تصريحات صدرت بهذا الشأن من جانب قوى جنوبية؟هذه الدعوات خاصة بالمجلس الانتقالي الجنوبي ولا تمثل كافة القوى الوطنية الجنوبية ولا تمثل حتى موقف الشعب الجنوبي، الشعب الجنوبي من أكثر شعوب المنطقة نصرةً للقضية الفلسطينية ولا يزال، هذا الموقف للإخوة في المجلس الانتقالي الجنوبي يمثلهم ككيان جنوبي وفي واقع الأمر لا يمثل الآخرين، فالانتقالي لديه حساباته واعتباراته ونظرته الخاصة، لكن في الحقيقة هي نظرة غير سليمة في التوقيت الحالي.ما حقيقة صراع النفوذ والمصالح بين قطبي التحالف العربي في اليمن؟ ما هو مصير مجلس القيادة الرئاسي في ظل هذه الخلافات؟مجلس القيادة الرئاسي استنفد ويجب أن يكون قد انتهى أساسًا، نحن في التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية كنا في الرياض منذ أربعة أشهر، وكان يطرح موضوع مجلس القيادة الرئاسي وأننا اليوم نحتاج إلى رئيس واحد وليس عددًا من الأعضاء بعد فترة يصبح كل منهم رئيسًا بشكل منفرد، هذه أزمة حقيقية بأن يكون هناك أكثر من قرار، نأمل في المستقبل القريب أن يكون هناك قرار جذري بموضوع حسم مجلس القيادة الرئاسي، وتوحيد أداة القرار، نحن اليوم نحتاج إلى رئيس واحد نلتف حوله في هذه المرحلة، يكون هو صاحب قرار السلم وقرار الحرب.أجرى الحوار/ أحمد عبد الوهاب
18:25 GMT 13.10.2025
تابعنا عبر
حصري
أكد فؤاد راشد، رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب اليمني، أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني "استنفد أغراضه وقد انتهى أساسًا"، معتبرًا أن الخلافات الدائرة حاليًا بين مكوناته هي "خلافات نفعية" وليست وطنية، وأي خطوات نحو السلام حاليًا تعني أن الحوثيين (أنصار الله) سيتصدرون المشهد.
ولفت راشد إلى أن الوضع في الجنوب يمر بأزمة قرارٍ موحد، وأن الاستحواذ من جانب الانتقالي على القرار الجنوبي يمثل خطرًا مستقبليًا على الديمقراطية التي يسعى لها الشعب الجنوبي، ومن الخطأ الفادح الادّعاء بالاستحواذ على القرار وحمل القضية في ظل وجود كيانات وطنية أخرى.
جاء ذلك في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك"، حول آخر التطورات في المشهد الجنوبي واليمني.
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
هل أغلق بيان المجلس الرئاسي اليمني باب الشراكة مع الانتقالي الجنوبي؟
21 سبتمبر, 18:03 GMT
إلى نص الحوار…

بداية، كيف تقرأ المشهد الحالي في اليمن، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي؟ هل يقود ذلك إلى تسويات أم إلى تصعيد؟

لنا وجهة نظر فيما يجري من اختلال كبير جدًا فيما يتعلق بعمل مجلس القيادة الرئاسي على وجه الخصوص، الواقع أن القضية الجنوبية هي في مسارها الصحيح الآن، سواء أكان من خلال تواجد الإخوة في المجلس الانتقالي الجنوبي في مجلس القيادة الرئاسي، أو سواءً أيضًا في الاهتمام الإقليمي والدولي بهذه القضية، ونحن متفقون تمامًا، سواء نحن في الحراك الثوري أو عموم الحراك الجنوبي، وكذلك الإخوة في المجلس الانتقالي.

وتابع: إن هذه القضية ستأخذ مسارها في المفاوضات السياسية النهائية، هذا كلام نقوله علنًا وسرا، أي مواقف جديدة في هذا الشأن لا تخرج عن كونها مواقف سياسية مرحلية لأغراض معينة قد تكون نفعيةً أحيانًا، لأن مجلس القيادة الرئاسي ومنذ تشكيله في عام 2022 كان الكثيرون يأملون أن يكون قائدًا لعملية تحرير اليمن، ثم وضع كافة القضايا اليمنية على طاولة التفاوض السياسي وننتهي حينها إلى ما ننتهي إليه في حوار وطني مسؤول، القضية الجنوبية قضية محورية، الأزمة اليوم في مجلس القيادة الرئاسي هي أزمة منافع ذاتية حول المناصب والتعيينات، بكل أسف المشهد الوطني الحقيقي يكاد يكون غائبًا عن مجلس القيادة الرئاسي، وما يبرز الآن من خلافات ليست خلافات وطنية حقيقية، بل هي خلافات نفعية، وقد طالبنا أكثر من مرة أن يكون للتحالف موقف حقيقي وصارم، فليس في مصلحة اليمن ولا الجنوب أن يظل هذا الصراع قائمًا.
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
هل أعلن "الانتقالي الجنوبي" في اليمن تمرده على الشراكة مع "الرئاسي" بعد قرارات الزبيدي الأخيرة
14 سبتمبر, 20:18 GMT

هل كل القوى الجنوبية تنضوي تحت الحوار الذي أطلقه المجلس الانتقالي لحمل القضية الجنوبية بعيدًا عن مجلس القيادة الرئاسي؟

بكل تأكيد وقطعًا أن القوى الجنوبية ليست جميعها تحت راية الانتقالي، المجلس الانتقالي بين حين وآخرَ يعترف بذلك في تصريحات على لسان قادته وعلى رأسهم عيدروس الزبيدي الذي يؤكد على أهمية الحوار، الذي حدث في الحوار الجنوبي الذي تبناه الانتقالي، كان هناك حوار شمل عددًا من المكونات، لكن الحراك الثوري الذي أنتمي إليه لم نشترك في هذا الحوار وحدث حينها ما حدث من محاولات شق صف المجلس الأعلى للحراك الثوري، لكن هذا لم يحدث وبقي الحراك الثوري كما هو، هناك أيضًا قوى وطنية أخرى لم تشترك في الحوار، منها حضرموت الجامع والائتلاف الجنوبي المشارك وغيرها.
إذا من الذي يملك القرار الجنوبي اليوم؟
القرار الجنوبي يسيطر عليه اليوم المجلس الانتقالي بما يمتلك من إمكانيات مادية وقوى عسكرية، هذا ليس في صالح القضية الجنوبية على المستوى البعيد، نحن في المجلس الأعلى للحراك الثوري من أكثر المكونات التي تعرضت لأذى، مع ذلك لا نزال مع الحوار الجنوبي، ونؤكد على أن الإخوة في المجلس الانتقالي إذا هم جادون في موضوع الحوار الوطني المسؤول، سوف نكون أول الحاضرين وقد كنا أول الحاضرين في الحوار السابق، لولا أن الإخوة في الانتقالي انحرفوا بمسار الحوار الوطني وحولوه إلى مسألة مبايعة وضم وإلحاق، حينها رفضنا الاستمرار، عمليًا المجلس الانتقالي ليس هو المسؤول الأول، وأيضًا ليس هو صاحب القضية الجنوبية، القضية عمرها أكثر من ثلاثة عقود.
علي القحوم عضو الكتب السياسي لأنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
"أنصارالله" لـ"سبوتنيك": العدوان الأمريكي على اليمن "فاشل" ولن يحقق أهداف ترامب
24 مارس, 10:52 GMT

هل اتفاق السلام في غزة يمكن أن يكون له مردود على التسوية في اليمن بين الشمال والجنوب وبين القوى الجنوبية أيضًا؟

الواقع أن الوضع اليوم في اليمن غير صحي، وأي خطوات نحو السلام في الوقت الراهن تعني تصدر الحوثيين (أنصار الله) المشهد وهذا يمثل خطرًا ماحقًا في المستقبل على القوى اليمنية ككل وحتى على الإقليم، وأي تفاوض اليوم مع الحوثيين هو نوع من الاستسلام، للأسف المؤشرات الجارية اليوم لوقف الحرب في غزة ربما تدفع نحو السلام في اليمن والذي تحدثنا بأنه لن يكون صحيًا، وربما تذهب القوى اليمنية مجبورةً نحو هذا السلام والذي لا نراه سلامًا من وجهة نظرنا أنه استسلام وليس سلام.

أفهم من حديثك عن السلام أنك تريد استمرار حالة اللا سلم واللا حرب الحالية طالما ظل أنصار الله على حالهم؟

نحن لا نرفض السلام ونسعى إليه، لكن نرى أن الذهاب للسلام في هذا التوقيت الذي يتفرد فيه فصيل بعينه بقوة عسكرية رأيناها جميعًا، هذه القوة تهدد السلام في المستقبل، لكن سيذهب الجميع إذا كانت هناك خطة سلام حقيقية لا تراعي طرفًا على حساب آخر، بالفعل كانت هناك خطة سلام قبل سنوات ومن أوقفها هم الأمريكان بعد تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية وإيقاف التعامل معهم، في كل الأحوال قد تذهب القوى الوطنية نحو السلام وحتى نحن أصحاب القضية الجنوبية (الحراك الجنوبي مع الانتقالي) تؤيد دعاوى السلام رغم المخاوف والمحاذير.

هل يمكن أن تطبعوا مع إسرائيل وتتعاونوا مع أمريكا للقضاء على أنصار الله.. خاصة وأن هناك تصريحات صدرت بهذا الشأن من جانب قوى جنوبية؟

هذه الدعوات خاصة بالمجلس الانتقالي الجنوبي ولا تمثل كافة القوى الوطنية الجنوبية ولا تمثل حتى موقف الشعب الجنوبي، الشعب الجنوبي من أكثر شعوب المنطقة نصرةً للقضية الفلسطينية ولا يزال، هذا الموقف للإخوة في المجلس الانتقالي الجنوبي يمثلهم ككيان جنوبي وفي واقع الأمر لا يمثل الآخرين، فالانتقالي لديه حساباته واعتباراته ونظرته الخاصة، لكن في الحقيقة هي نظرة غير سليمة في التوقيت الحالي.
جنوب اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
بعد تصريحات رئيس الانتقالي في نيويورك..هل أصبح الانفصال بين الشمال والجنوب في اليمن حتميا؟
7 أكتوبر, 19:55 GMT

ما حقيقة صراع النفوذ والمصالح بين قطبي التحالف العربي في اليمن؟

في الحقيقة نحن ننظر إلى أبوظبي والرياض كأنهما عينان في وجه واحد، نحترم في المجلس الأعلى الإمارات والسعودية لمواقفهم النبيلة ووقوفهم في وجه حرب الإبادة التي كان مقدرًا لها في وجه الشعب الجنوبي في العام 2015، وقدم السعوديون والإماراتيون دماءهم في هذا الموقف، لكن حدث في الملف اليمني عمومًا ارتباك كبير بسبب أن هناك تنسيقًا غير مكتمل بين الجانبين، ولا أرى أن هناك مطامع للبلدين، بل هناك شراكة في القرار اليمني من أجل مستقبل واحد لبلادنا.

ما هو مصير مجلس القيادة الرئاسي في ظل هذه الخلافات؟
مجلس القيادة الرئاسي استنفد ويجب أن يكون قد انتهى أساسًا، نحن في التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية كنا في الرياض منذ أربعة أشهر، وكان يطرح موضوع مجلس القيادة الرئاسي وأننا اليوم نحتاج إلى رئيس واحد وليس عددًا من الأعضاء بعد فترة يصبح كل منهم رئيسًا بشكل منفرد، هذه أزمة حقيقية بأن يكون هناك أكثر من قرار، نأمل في المستقبل القريب أن يكون هناك قرار جذري بموضوع حسم مجلس القيادة الرئاسي، وتوحيد أداة القرار، نحن اليوم نحتاج إلى رئيس واحد نلتف حوله في هذه المرحلة، يكون هو صاحب قرار السلم وقرار الحرب.
أجرى الحوار/ أحمد عبد الوهاب
