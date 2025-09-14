https://sarabic.ae/20250914/هل-أعلن-الانتقالي-الجنوبي-في-اليمن-تمرده-على-الشراكة-مع-الرئاسي-بعد-قرارات-الزبيدي-الأخيرة-1104842943.html

هل أعلن "الانتقالي الجنوبي" في اليمن تمرده على الشراكة مع "الرئاسي" بعد قرارات الزبيدي الأخيرة

هل أعلن "الانتقالي الجنوبي" في اليمن تمرده على الشراكة مع "الرئاسي" بعد قرارات الزبيدي الأخيرة

أثارت القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، بتعيين عدد من وكلاء المحافظات لغطا كبيرا في الشارع الجنوبي باليمن، حيث يرى البعض أن...

ما هي خطورة قرارات الزبيدي على الشراكة بين المجلس الانتقالي والرئاسيّ اليمني؟بداية، يقول عبد الكريم السعدي، عضو قيادة "الحراك الجنوبي السلمي"، رئيس "تجمع القوى المدنية الجنوبية" في اليمن: "نعبر عن أسفنا في الحراك الجنوبي السلمي لما آلت إليه الأوضاع بين أطراف وجماعات ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، وانعكاساته السلبية على قضايا الوطن وحياة الناس في المناطق المحررة".انقسامات وصراعاتوتابع السعدي: "لقد حددت، ومنذ اليوم الأول، تركيبة هذا المجلس وتوليفته غير المتجانسة، وأطرافه غير المدركة للمسؤولية الوطنية ولا لخطورة المرحلة التي تمر بها اليمن، وكذلك الهدف المعلن لهذا المجلس الذي لم يتحقق منه شيء، والطريقة والأدوات التي جاء بها، ومن خلالها مصير هذا المجلس أو هذه الشراكة، كما يحلو لأطراف هذا المجلس أن يصفونها كلما توافقت مصالحهم الخاصة ومصالح جماعاتهم وأحزابهم وشخوصهم، فالبنيان الذي لا يقوم على أسس وطنية نابعة من مصلحة الوطن ومستندة على طاقات الوطن وقواه السياسية والاجتماعية لا يمكن أن يصمد في وجه عواصف الخلافات والاختلافات التي تعصف بالساحة".واستطرد: "لا شك أن ما شهدته الأيام الماضية من خطوات وتصرفات أقدم عليها بعض أعضاء ما يسمى بمجلس القيادة خارج التوافق تؤكد أننا أمام تصرفات وسلوكيات لم يدرك أصحابها بعد مهمتهم في هذا المجلس، ولم يرتقوا إلى مستوى المسؤولية التي وضعهم كفلاؤهم الإقليميون أمامها، وهي سلوكيات تضعنا والوطن على أول طريق صراع يمكن أن ينفجر في أي لحظة، ويضيف جراحًا جديدة لجسد الوطن المثخن بالجراح، ويعقد أي خطوات باتجاه إحلال السلام وإنهاء الحرب في اليمن".المجلس الرئاسيوقال القيادي الجنوبي: "من الطبيعي أن أي فعل يأتي على الطريقة التي جاء بها ما يسمى بمجلس القيادة في اليمن، الذي جاء بقرار متسرع وغير مدروس، وأدار مهامه على قاعدة المراضاة وعلى أسس تقديم مصالح الجماعات على مصالح الوطن والشعب، فالمجلس الذي فشل في الاتفاق على اللوائح الداخلية المنظمة لعمله والذي في عهده تحولت المناطق المحررة افتراضا إلى بؤرة فساد لم يعرف اليمن لها مثيلا على مدى تاريخه، والذي يدير عمله تحت حماية مليشيات مسلحة ترفض الاندماج في إطار مؤسسات الدولة من الطبيعي أن تتصارع أطرافه ويفشل في مهامه".مضيفا: "هذا لن يكون غريبا، ولكن الغريب هو إصرار من صنع هذا المجلس وصدره إلى الداخل اليمني على استمرارية هذا المجلس، ورفض الدعوات بضرورة إعادة النظر في تصحيح أوضاع الشرعية والعودة إلى هدف التدخل الرئيسي والمتمثل باستعادة الدولة ومؤسساتها".وأنهى السعدي حديثه بالقول: "أما مستقبل هذا المجلس بعد حرب القرارات غير الشرعية وغير العقلانية وغير الوطنية التي أقدم عليها رئيس جماعة الانتقالي، فلن يكون من وجهة نظرنا مختلفًا عن ماضيه، فمسألة استمرار المجلس من عدمه، كما يعرف الجميع، ليست بيد المجلس ولا جماعاته، ولكنه قرار تمتلكه الأطراف الإقليمية التي يمثلها ويمثل مصالحها هذا المجلس، وهي (المملكة العربية السعودية والإمارات)، فالمجلس في تشكيلته العلنية ينقسم إلى فريقين يمثلان طرفي التحالف، أما ممثل اليمن في هذا المجلس فما زال غائبا، وفي اعتقادي أن غياب هذا الممثل الوطني كان أحد أهم أسباب الفشل الذريع لهذا المجلس".القرارات الأخيرةفي المقابل، يقول أمجد يسلم صبيح، مدير إدارة الإعلام والثقافة بالهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت باليمن: "القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، يجب النظر إليها من زاويتين: زاوية الداخل اليمني بكل تعقيداته، وزاوية الخارج الإقليمي والدولي الذي يتابع المشهد بعناية بالغة".وتابع صبيح: "أما على المستوى الإقليمي والدولي، فإن هذه القرارات تحمل رسائل واضحة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين يتعاملون مع الجنوب منذ سنوات بوصفه طرفًا رئيسيا في المعادلة الأمنية والسياسية، الإمارات على وجه الخصوص، نسجت علاقة استراتيجية مع قوات الجنوب، سواء من خلال دعم قوات النخبة الحضرمية أو ألوية العمالقة أو قوات الحزام الأمني، وهذا الدعم لم يكن عاطفيا، بل جاء من إدراك واقعي أن الجنوب يشكل صمام أمان لممرات الملاحة الدولية في باب المندب وخليج عدن والبحر العربي".استقرار الجنوبوأشار إلى أنه، من جهة أخرى: "تدرك المملكة العربية السعودية أن استقرار الجنوب يمثل مفتاحا لأي استقرار شامل في اليمن. فالجنوب بموقعه وثرواته وموقعه الجيوسياسي لا يمكن تجاوزه، بل إن محاولة تهميشه أثبتت فشلها مرارا. ومن هذا المنطلق، فإن قرارات الرئيس الزبيدي الأخيرة يمكن أن تقرأ كخطوة تدفع شركاء الإقليم إلى إعادة تقييم مواقفهم، ووضع الجنوب في مكانته الطبيعية كقوة لا غنى عنها في أي تسوية سياسية".وفيما يتعلق بالمجتمع الدولي، يقول صبيح: "المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، يراقب بدقة. واشنطن ولندن وباريس ليست غافلة عن حقيقة أن القوات الجنوبية هي التي لعبت الدور الأبرز في محاربة التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش في أبين وشبوة وحضرموت، وبالتالي فإن الاعتراف الدولي بوزن الجنوب لم يعد مسألة سياسية فقط، بل مسألة أمنية واستراتيجية ترتبط مباشرة بأمن المنطقة وممرات التجارة العالمية".وأردف: "الرسالة الجوهرية إذن أن الشراكة بين الانتقالي والرئاسي ليست في خطر من جانب الانتقالي، بل من جانب من يرفضون الاعتراف بهذه الحقائق، الانتقالي ماض في مشروعه الاستراتيجي المتمثل في استعادة دولة الجنوب، لكنه في الوقت نفسه يمتلك من المرونة والواقعية ما يجعله منفتحًا على أي شراكة مرحلية تعزز الاستقرار وتخدم قضية شعبه".محطات مفصليةوأشار القيادي بالانتقالي إلى أنه "مع اقتراب محطات مفصلية مثل 14 أكتوبر/تشرين الأول و30 نوفمبر/تشرين الثاني، سيخرج الجنوب برسالة أوضح للعالم: الشراكة ممكنة، لكن بشروط العدالة والندية والاحترام المتبادل، أما إذا أصر البعض على تجاهل هذه الحقائق، فإن الجنوب يملك القدرة، سياسيًا وعسكريا وشعبيا، على المضي بمشروعه حتى النهاية".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

