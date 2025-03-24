https://sarabic.ae/20250324/عضو-المكتب-السياسي-لـأنصارالله-لـسبوتنيك-العدوان-الأمريكي-على-اليمن-فاشل-ولن-يحقق-أهداف-ترامب-1098899254.html

عضو المكتب السياسي لـ"أنصارالله" لـ"سبوتنيك": العدوان الأمريكي على اليمن "فاشل" ولن يحقق أهداف ترامب

عضو المكتب السياسي لـ"أنصارالله" لـ"سبوتنيك": العدوان الأمريكي على اليمن "فاشل" ولن يحقق أهداف ترامب

سبوتنيك عربي

أكد عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله" في اليمن، علي القحوم، أن "العدوان الأمريكي على اليمن فاشل ولن يحقق مآرب ترامب الشيطانية، وأن الاستمرارية أضحت عبثا وغير... 24.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-24T10:52+0000

2025-03-24T10:52+0000

2025-03-24T10:52+0000

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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "هذا العدوان الغاشم سيجلب لأمريكا وشعبها الويلات والمضرة، وبه سيتوسع الصراع في المنطقة وسيدفع ترامب فاتورة باهظة بتهوره وحماقته وعدم إدراكه لثقل ومكانة وقوة اليمن، وما لديه من قوة رادعه دفاعية تجعله قادرا للدفاع عن سيادته واستقلاله وشعبه ومقدراته".وتابع القحوم، أن "ترامب وإدارته يجهلون تاريخ وحاضر اليمن الذي واجه عبر التاريخ إلى اليوم ممالك ودول وأسقطها وأسقط مشاريعها الاستعمارية، لاسيما وأن اليمن يمتلك من الخيارات الموجعة والمزلزلة والقوية والمفاجآت التي تفوق التصورات والإدراك الأمريكي، والتي بها بعون الله وفضله وقوته ستحقق الانتصار وهذه حقيقة حتمية".وأوضح القحوم، أن "الدولة والقائد والشعب والإجماع الوطني والقوات المسلحة والأمن في استنفار وتحرك ومواجهة، واستعداد تام وتأهب كبير ونفير لا نظير له، وتعبئة عامة في معسكرات التدريب، فالجميع مستعدون للمواجهة والمعركة الفاصلة والنهائية وهي معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، والتي ستحقق معادلة قائد الثورة بتحقيق الانتصار لليمن وفلسطين والمنطقة وستعيد بها عزة وكرامة الأمة العربية والإسلامية".أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الأحد، شن هجوم صاروخي على مطار "بن غوريون" في إسرائيل ضمن هجماتها على تل أبيب والتي تبررها بأنها رد على استئنافها العمليات العسكرية ضد قطاع غزة.وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري حسب تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "القوات المسلحة اليمنية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين 2).وأضاف: "العملية في يافا المحتلة حققت هدفها بنجاح ما أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية في المطار لأكثر من نصف ساعة".وأكد سريع "الاستمرار في التصدي للعدوان الأميركي ومواجهته بكل بسالة، التصعيد بالتصعيد".كما أكد المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، "الاستمرار في إسناد الشعب الفلسطيني ومنع الملاحة الإسرائيلية في منطقة العمليات حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة إكس أن "سلاح الجو اعترض قبل قليل صاروخًا أطلق من اليمن قبل أن يخترق الأجواء الإسرائيلية".ويعد الهجوم هو الرابع لـ "أنصار الله" على إسرائيل، خلال أيام، إذ أعلنت الجماعة،السبت الماضي، استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين2)، سبقه بـ 24 ساعة، هجوم على هدف عسكري جنوب تل أبيب بصاروخ مماثل، وذلك بعد أيام من هجومين منفصلين، يوم الثلاثاء الماضي، استهدفا مطار بن غوريون و قاعدة نيفاتيم الجوية، بصاروخين فرط صوتيين.ومؤخرا، أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، دخول قرار الجماعة استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهدداً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى رداً على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء هدنة حددها لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر إلى القطاع.وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله"، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأميركا وبريطانيا بـ 1255 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وكانت إسرائيل، قد شنت هجمات انتقامية على منشآت حيوية في مناطق سيطرة "أنصار الله" آخرها في 10 كانون الثاني/يناير الماضي، على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة (غرب اليمن) أوقعت قتلى وجرحى، ردا على عمليات استهداف نفذتها الجماعة بالصواريخ والطائرات المُسيرة على تل أبيب وغيرها من المدن الإسرائيلية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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